ركضة البريد ونهاية الفلم

علي السوداني
يبدو أن المشهد العراقي في طريقه نحو الثبات والرسوخ والحصاد كما خطط له منذ عقود من سنوات عجفاوات ، واحدة ملطخة بالدم وسنة بالدموع وثالثة بأحلام ورومانسيات صارت الآن مثل لوحات باهتة مصلوبة على جدار الذاكرة . وقعت في أول ثمانينيات القرن البائد حرب الخميني الشريرة على العراق وانتهت بمشهد كأس السم والزقنبوت ، ومن ذات فرجها انولدت حماقة صدام حسين بذهابه الى مطمسة الكويت اللعينة والتي انتهت بفضيحة مجلجلة اسمها أُم الهزائم الخالدة ، ومنها بدأ فصل الإبادة الجماعية ضد العراقيين ، حرباً وحصاراً وغزواً قذراً استعملت فيه أمريكا المتوحشة كلَّ أصناف أسلحة الدمار الشامل بدءاً باليورانيوم المنضب والقنابل العملاقة والصواريخ الذكية والغبية وانتهاء بتجريب قنابل الفسفور الأبيض والقنابل التكتيكية التي يصفها المجرمون الأمريكان بأن قوتها تعادل قوة قنبلة نووية صغيرة ، وهو توصيف شيطاني هدفه تلميع وجه الكارثة الحقيقي . ثم وصل الغزاة الهمج ومنغلتهم وذيولهم في أوربا ومحميات الخليج العربي وإيران وكل مرتزقة وسماسرة أرض الله المنتهكة ، وخلفهم دخل مقطمو القاعدة وداعش وأخواتها بالرضاعة من نفس حليب الماخور العالمي الشاسع ، فتم تدويخ وتضليل وتخدير رعية بلاد الرافدين بأفيون الطائفية المريضة وسلطة المال الحرام والقوة والقهر ، وديمقراطية وحرية عجيبة غريبة تسمح للناس بشتم الحاكم الحرامي الخائن ، وتوفر للحرامية والفاسدين والقتلة ملاذات ديمقراطية آمنة ومحصنة ، حتى تم انتاج أفسد وأفشل بلاد قائمة على وجه الكون بإعتراف الغزاة وأبنائهم بالمحمية الخضراء ببغداد العليلة حتى الآن . ستجرى الإنتخابات القادمة بموعدها وسيتوسع ويتمدد نفوذ الأحزاب والتيارات والوجوه الحاكمة منذ أزيد من أربع عشرة سنة ، بتخطيط وحماية ورعاية من كل الرعاة والغزاة الذين يبدون بتناقض صارخ في العلن وبتوافق وتزاوج مفيد وممتع في السر وتحت اللحاف . المشهد الآن يختصر كل شيء ولا يحتاج الى تفكير وقراءة عميقة ، والمطبخ التخادمي التبادلي المشترك بين اللاعبين الخارجيين والداخليين يشتغل بكامل طاقته وتضاداته ومضحكاته ومبكياته ، ويكفيك مشاهدة حفلة التوقيع على تأسيس المجلس العراقي السعودي بحضور رأسي البلدين وبمباركة وابتسامة عظيمة من وجه تيلرسون وزير خارجية ترامب ، وهنا بمقدورك أن تشبع ضحكاً على قولهم أن هذا التأسيس سيكون بداية لكنس النفوذ الإيراني الضخم في العراق وإعادته الى حضن العرب من جدة وجديد !!! ماراثون خليجي بالدشاديش صوب بلاد ما بين القهرين ، ومثل ركضة البريد المشهورة فإن ثمة عصي ستكون من حصة مصر والأردن وتركيا وأوربا ، حيث لم يعد العالم مكترثاً بمن هم الحكام القائمين بقصر دجلة ، فهذه البلاد قد وفرت للسماسرة الكونيين كل شروط التجارة السهلة المربحة السريعة حتى لو كانت حراماً مبيناً . ستشهد الشهور القادمة نهاية حتمية لأفلام القاعدة وداعش وكردستان ، وستكون البلاد العزيزة جاهزة ومعطرة لاستقبال التجار كلهم ، فلدينا بحر نفط لا يموت ، وشعبنا يأكل ويشرب ويلبس ويتداوى ببضاعة الآخرين ، وهذا هو المراد والمشهد الذي لن تبدله أوهام وأحلام الكائنات الفيسبوكية الذكية النبيلة ، أو الغبية الوضيعة على الحد السواء .