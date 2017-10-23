ركضة البريد ونهاية الفلم

علي السوداني

يبدو‭ ‬أن‭ ‬المشهد‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬نحو‭ ‬الثبات‭ ‬والرسوخ‭ ‬والحصاد‭ ‬كما‭ ‬خطط‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬سنوات‭ ‬عجفاوات‭ ‬،‭ ‬واحدة‭ ‬ملطخة‭ ‬بالدم‭ ‬وسنة‭ ‬بالدموع‭ ‬وثالثة‭ ‬بأحلام‭ ‬ورومانسيات‭ ‬صارت‭ ‬الآن‭ ‬مثل‭ ‬لوحات‭ ‬باهتة‭ ‬مصلوبة‭ ‬على‭ ‬جدار‭ ‬الذاكرة‭ . ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثمانينيات‭ ‬القرن‭ ‬البائد‭ ‬حرب‭ ‬الخميني‭ ‬الشريرة‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬وانتهت‭ ‬بمشهد‭ ‬كأس‭ ‬السم‭ ‬والزقنبوت‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ذات‭ ‬فرجها‭ ‬انولدت‭ ‬حماقة‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬بذهابه‭ ‬الى‭ ‬مطمسة‭ ‬الكويت‭ ‬اللعينة‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بفضيحة‭ ‬مجلجلة‭ ‬اسمها‭ ‬أُم‭ ‬الهزائم‭ ‬الخالدة‭ ‬،‭ ‬ومنها‭ ‬بدأ‭ ‬فصل‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬ضد‭ ‬العراقيين‭ ‬،‭ ‬حرباً‭ ‬وحصاراً‭ ‬وغزواً‭ ‬قذراً‭ ‬استعملت‭ ‬فيه‭ ‬أمريكا‭ ‬المتوحشة‭ ‬كلَّ‭ ‬أصناف‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل‭ ‬بدءاً‭ ‬باليورانيوم‭ ‬المنضب‭ ‬والقنابل‭ ‬العملاقة‭ ‬والصواريخ‭ ‬الذكية‭ ‬والغبية‭ ‬وانتهاء‭ ‬بتجريب‭ ‬قنابل‭ ‬الفسفور‭ ‬الأبيض‭ ‬والقنابل‭ ‬التكتيكية‭ ‬التي‭ ‬يصفها‭ ‬المجرمون‭ ‬الأمريكان‭ ‬بأن‭ ‬قوتها‭ ‬تعادل‭ ‬قوة‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭ ‬صغيرة‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬توصيف‭ ‬شيطاني‭ ‬هدفه‭ ‬تلميع‭ ‬وجه‭ ‬الكارثة‭ ‬الحقيقي‭ . ‬ثم‭ ‬وصل‭ ‬الغزاة‭ ‬الهمج‭ ‬ومنغلتهم‭ ‬وذيولهم‭ ‬في‭ ‬أوربا‭ ‬ومحميات‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬وإيران‭ ‬وكل‭ ‬مرتزقة‭ ‬وسماسرة‭ ‬أرض‭ ‬الله‭ ‬المنتهكة‭ ‬،‭ ‬وخلفهم‭ ‬دخل‭ ‬مقطمو‭ ‬القاعدة‭ ‬وداعش‭ ‬وأخواتها‭ ‬بالرضاعة‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬حليب‭ ‬الماخور‭ ‬العالمي‭ ‬الشاسع‭ ‬،‭ ‬فتم‭ ‬تدويخ‭ ‬وتضليل‭ ‬وتخدير‭ ‬رعية‭ ‬بلاد‭ ‬الرافدين‭ ‬بأفيون‭ ‬الطائفية‭ ‬المريضة‭ ‬وسلطة‭ ‬المال‭ ‬الحرام‭ ‬والقوة‭ ‬والقهر‭ ‬،‭ ‬وديمقراطية‭ ‬وحرية‭ ‬عجيبة‭ ‬غريبة‭ ‬تسمح‭ ‬للناس‭ ‬بشتم‭ ‬الحاكم‭ ‬الحرامي‭ ‬الخائن‭ ‬،‭ ‬وتوفر‭ ‬للحرامية‭ ‬والفاسدين‭ ‬والقتلة‭ ‬ملاذات‭ ‬ديمقراطية‭ ‬آمنة‭ ‬ومحصنة‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬تم‭ ‬انتاج‭ ‬أفسد‭ ‬وأفشل‭ ‬بلاد‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الكون‭ ‬بإعتراف‭ ‬الغزاة‭ ‬وأبنائهم‭ ‬بالمحمية‭ ‬الخضراء‭ ‬ببغداد‭ ‬العليلة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ . ‬ستجرى‭ ‬الإنتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬بموعدها‭ ‬وسيتوسع‭ ‬ويتمدد‭ ‬نفوذ‭ ‬الأحزاب‭ ‬والتيارات‭ ‬والوجوه‭ ‬الحاكمة‭ ‬منذ‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬،‭ ‬بتخطيط‭ ‬وحماية‭ ‬ورعاية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الرعاة‭ ‬والغزاة‭ ‬الذين‭ ‬يبدون‭ ‬بتناقض‭ ‬صارخ‭ ‬في‭ ‬العلن‭ ‬وبتوافق‭ ‬وتزاوج‭ ‬مفيد‭ ‬وممتع‭ ‬في‭ ‬السر‭ ‬وتحت‭ ‬اللحاف‭ . ‬المشهد‭ ‬الآن‭ ‬يختصر‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ولا‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬تفكير‭ ‬وقراءة‭ ‬عميقة‭ ‬،‭ ‬والمطبخ‭ ‬التخادمي‭ ‬التبادلي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬الخارجيين‭ ‬والداخليين‭ ‬يشتغل‭ ‬بكامل‭ ‬طاقته‭ ‬وتضاداته‭ ‬ومضحكاته‭ ‬ومبكياته‭ ‬،‭ ‬ويكفيك‭ ‬مشاهدة‭ ‬حفلة‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬العراقي‭ ‬السعودي‭ ‬بحضور‭ ‬رأسي‭ ‬البلدين‭ ‬وبمباركة‭ ‬وابتسامة‭ ‬عظيمة‭ ‬من‭ ‬وجه‭ ‬تيلرسون‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬ترامب‭ ‬،‭ ‬وهنا‭ ‬بمقدورك‭ ‬أن‭ ‬تشبع‭ ‬ضحكاً‭ ‬على‭ ‬قولهم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التأسيس‭ ‬سيكون‭ ‬بداية‭ ‬لكنس‭ ‬النفوذ‭ ‬الإيراني‭ ‬الضخم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وإعادته‭ ‬الى‭ ‬حضن‭ ‬العرب‭ ‬من‭ ‬جدة‭ ‬وجديد‭ !!! ‬ماراثون‭ ‬خليجي‭ ‬بالدشاديش‭ ‬صوب‭ ‬بلاد‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬القهرين‭ ‬،‭ ‬ومثل‭ ‬ركضة‭ ‬البريد‭ ‬المشهورة‭ ‬فإن‭ ‬ثمة‭ ‬عصي‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬حصة‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬وتركيا‭ ‬وأوربا‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬العالم‭ ‬مكترثاً‭ ‬بمن‭ ‬هم‭ ‬الحكام‭ ‬القائمين‭ ‬بقصر‭ ‬دجلة‭ ‬،‭ ‬فهذه‭ ‬البلاد‭ ‬قد‭ ‬وفرت‭ ‬للسماسرة‭ ‬الكونيين‭ ‬كل‭ ‬شروط‭ ‬التجارة‭ ‬السهلة‭ ‬المربحة‭ ‬السريعة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬حراماً‭ ‬مبيناً‭ . ‬ستشهد‭ ‬الشهور‭ ‬القادمة‭ ‬نهاية‭ ‬حتمية‭ ‬لأفلام‭ ‬القاعدة‭ ‬وداعش‭ ‬وكردستان‭ ‬،‭ ‬وستكون‭ ‬البلاد‭ ‬العزيزة‭ ‬جاهزة‭ ‬ومعطرة‭ ‬لاستقبال‭ ‬التجار‭ ‬كلهم‭ ‬،‭ ‬فلدينا‭ ‬بحر‭ ‬نفط‭ ‬لا‭ ‬يموت‭ ‬،‭ ‬وشعبنا‭ ‬يأكل‭ ‬ويشرب‭ ‬ويلبس‭ ‬ويتداوى‭ ‬ببضاعة‭ ‬الآخرين‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬المراد‭ ‬والمشهد‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬تبدله‭ ‬أوهام‭ ‬وأحلام‭ ‬الكائنات‭ ‬الفيسبوكية‭ ‬الذكية‭ ‬النبيلة‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬الغبية‭ ‬الوضيعة‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬السواء‭ .‬