فنانة أردنية تحتفل على الهواء بعيد ميلادها قبل أوانه

عمان‭ – ‬الزمان‮ ‬

‎فاجأت‮ ‬‭ ‬الفنانة‭ ‬الأردنية‭ ‬ديانا‭ ‬كرازون‭ ‬خلال‭ ‬تسجيلها‭ ‬حلقة‭ ‬غنائية،‭ ‬أسرة‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬حلوة‭ ‬يا‭ ‬دنيا‮»‬،‭ ‬واحتفلوا‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭.‬

‎الفنانة‭ ‬الاردنية‭ ‬الاشهر‭ ‬التي‭ ‬تكمل‭ ‬عامها‭ ‬الـ34‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬نشرت‭ ‬صوراً‭ ‬من‭ ‬اللقاء،‭ ‬وأبرزها‭ ‬لقطة‭ ‬استعرضت‭ ‬فيها‭ ‬قالب‭ ‬كيك‭ ‬الحفل،‭ ‬وشكرت‭ ‬كلمنّ‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المفاجأة‭ ‬بتعليق‭ ‬كتبت‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬لقائي‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬حلوه‭ ‬يا‭ ‬دنيا‭..‬شكرا‭ ‬رهف‭..‬شكرا‭ ‬فؤاد‭..‬شكرا‭ ‬اسره‭ ‬قناه‭ ‬رؤيا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المفاجأه‭ ‬الحلوة‭..‬شكرالكل‭ ‬المحبين‭..‬شكرا‭ ‬للفرقه‭ ‬الموسيقيه‭ ‬بقياده‭ ‬الاستاذ‭ ‬رمزي‭ ‬البله‭ ‬بحبكم‭ ‬كتير‮»‬‭.‬

‎يُذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المفاجأة‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬للفنانة‭ ‬الأردنية،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬وفاجأها‭ ‬فريق‭ ‬إذاعة الرشيد‭ ‬اف‭ ‬ام،‭ ‬واحتفلوا‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬خلال‭ ‬تسجيلها‭ ‬إحدى‭ ‬الحلقاتالإذاعية‭.‬

‎من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬طرحت‭ ‬ديانا‭ ‬كرازون‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬سمعني‮»‬‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬عثمان‭ ‬المنصوري،‭ ‬ألحان‭ ‬يوسف‭ ‬العماني،‭ ‬توزيع‭ ‬حسام‭ ‬الدين‭.‬