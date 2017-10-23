فنانة أردنية تحتفل على الهواء بعيد ميلادها قبل أوانه

عمان – الزمان
فاجأت الفنانة الأردنية ديانا كرازون خلال تسجيلها حلقة غنائية، أسرة برنامج «حلوة يا دنيا»، واحتفلوا بعيد ميلادها.
الفنانة الاردنية الاشهر التي تكمل عامها الـ34 يوم 30 أكتوبر المقبل، نشرت صوراً من اللقاء، وأبرزها لقطة استعرضت فيها قالب كيك الحفل، وشكرت كلمنّ ساهم في هذه المفاجأة بتعليق كتبت فيه: «لقائي في برنامج حلوه يا دنيا..شكرا رهف..شكرا فؤاد..شكرا اسره قناه رؤيا على هذه المفاجأه الحلوة..شكرالكل المحبين..شكرا للفرقه الموسيقيه بقياده الاستاذ رمزي البله بحبكم كتير».
يُذكر أن هذه المفاجأة هي الثانية للفنانة الأردنية، حيث سبق وفاجأها فريق إذاعة الرشيد اف ام، واحتفلوا بعيد ميلادها خلال تسجيلها إحدى الحلقاتالإذاعية.
من ناحية أخرى، طرحت ديانا كرازون أغنية جديدة بعنوان «سمعني» من كلمات عثمان المنصوري، ألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين.