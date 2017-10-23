الفشل الكلوي مرض يحدد مسارات حياة الشباب

لندن‭ – ‬الزمان‮ ‬

بات‭ ‬مرض‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬المثيرة‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬القلق؛‭ ‬بسبب‭ ‬دوره‭ ‬السلبي‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬نوعية‭ ‬حياة‭ ‬المريض،‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬البالغين‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬وتوصلت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬حديثة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬استقلالية‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬مهام‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأصحاء‭.‬يواجه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مرضى‭ ‬الفشل‭ ‬الكلى‭ ‬من‭ ‬الشباب؛‭ ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬غسيل‭ ‬كلوي‭ ‬إلى‭ ‬زرع‭ ‬الكلى‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعلهم‭ ‬عرضة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬والتحديات‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يواجهها‭ ‬المرضى‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭.‬وفى‭ ‬محاولة‭ ‬لتقييم‭ ‬تأثير‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للمرضى‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬وصحتهم‭ ‬العقلية‭ ‬ونمط‭ ‬حياتهم‭ ‬بشكل‭ ‬واضح،‭ ‬ولتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬استعرض‭ ‬ألسكندر‭ ‬هاملتون،‭ ‬أستاذ‭ ‬أمراض‭ ‬الكلى‭ ‬والمسالك‭ ‬البولية‭ ‬بجامعة‭ ‬بريستول‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬أنماط‭ ‬حياة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مرضى‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬ممن‭ ‬يحتاجون‭ ‬للغسيل‭ ‬الكلوي‭ ‬أو‭ ‬زرع‭ ‬كلى،‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬ممن‭ ‬تراوحت‭ ‬أعمارهم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬16‭ ‬و30‭ ‬عاما،‭ ‬وشملت‭ ‬الأبحاث‭ ‬تحليل‭ ‬نتائج‭ ‬60‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬ألفا‭ ‬و575‭ ‬مريضا،‭ ‬وركزت‭ ‬الأبحاث‭ ‬على‭ ‬مقارنة‭ ‬الأصحاء‭ ‬بالمرضى‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬لزرع‭ ‬كلى‭.‬

وأشارت‭ ‬التحليلات‭ ‬والمتابعة‭ ‬تأثر‭ ‬مرضى‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬وزرع‭ ‬الكلى‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬السلبية‭ ‬لأمراض‭ ‬الكلى‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬سلب‭ ‬على‭ ‬نوعية‭ ‬حياتهم‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬مزاولة‭ ‬نشاطهم‭ ‬اليومي‭ ‬بصورة‭ ‬طبيعية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمرضى‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭.‬