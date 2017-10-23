 تلوث الأجواء يغير لون الطيور إلى الأسود

شيكاغو‭ – ‬الزمان‮ ‬

توصل‭ ‬الباحثان‭ (‬شين‭ ‬دوباي،‭ ‬وكارل‭ ‬فولدنر‭)‬،‭ ‬بجامعة‭ ‬شيكاغو‭ ‬الى‭ ‬معرفة‭ ‬مقدار‭ ‬الكربون‭ ‬الأسود،‭ ‬المتراكم‭ ‬في‭ ‬ريش‭ ‬الطيور،‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬تضمنت‭ ‬فحص‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1300‭ ‬طائر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أنواع‭ ‬كانت‭ ‬تحلق‭ ‬فوق‭ ‬مناطق‭ ‬صناعة‭ ‬الصلب‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والتي‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬حزام‭ ‬الصدأ‮»‬‭.‬ويقول‭ ‬الباحثان‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الطيور،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬الهورند‭ ‬لارك،‭ ‬وهي‭ ‬طيور‭ ‬بيضاء‭ ‬مع‭ ‬ذقن‭ ‬أصفر،‭ ‬أصبحت‭ ‬تلك‭ ‬الطيور‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬سجل‭ ‬غير‭ ‬تقليدي‭ ‬لتلوث‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الصناعية‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الـ135‭ ‬عاما‭ ‬الماضية،‭ ‬ولاحظ‭ ‬الباحثان‭ ‬وجود‭ ‬اختلافات‭ ‬ملحوظة‭ ‬لدي‭ ‬الطيور،‭ ‬في‭ ‬اللون‭ ‬وكمية‭ ‬الكربون‭ ‬الأسود‭ (‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬السخام‭) ‬الموجود‭ ‬داخل‭ ‬الريش‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬قياسها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصوير‭ ‬كم‭ ‬الضوء‭ ‬الذي‭ ‬يرتد‭ ‬منها‭.‬والمعروف‭ ‬أن‭ ‬الكربون‭ ‬الأسود‭ ‬هو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الجسيمات‭ ‬التي‭ ‬تنبعث‭ ‬من‭ ‬محركات‭ ‬الغاز‭ ‬والديزل‭ ‬ومحطات‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالفحم،‭ ‬وتمتص‭ ‬تلك‭ ‬الجسيمات‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬فعال‭ ‬وتمنعها‭ ‬من‭ ‬الانعكاس‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي،‭ ‬وأصبحت‭ ‬الطيور،‭ ‬التي‭ ‬ينمو‭ ‬ريشها‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬منافض‭ ‬للغبار‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مقصود،‭ ‬تقوم‭ ‬بتجميع‭ ‬جسيمات‭ ‬الكربون،‭ ‬وباستخدام‭ ‬صور‭ ‬تلك‭ ‬الطيور،‭ ‬تمكن‭ ‬الباحثان‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬سجل‭ ‬مرئي‭ ‬فعال‭ ‬لكمية‭ ‬الكربون‭ ‬الأسود‭ ‬الذي‭ ‬تمكنت‭ ‬الطيور‭ ‬من‭ ‬جمعها‭.‬ووصف‭ ‬الباحثان‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬السخام‭ ‬من‭ ‬ريش‭ ‬الطيور‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سهلا،‭ ‬بينما‭ ‬تجمعت‭ ‬بقع‭ ‬سوداء‭ ‬كالحبر‭ ‬فوق‭ ‬القفازات‭ ‬كانوا‭ ‬يستخدمونها‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬أجساد‭ ‬الطيور،‭ ‬وباستخدام‭ ‬البيانات‭ ‬المستمدة‭ ‬من‭ ‬الطيور،‭ ‬تمكن‭ ‬دوباي‭ ‬وفولدنر‭ ‬من‭ ‬معرفة‭ ‬مدى‭ ‬تطابق‭ ‬مستويات‭ ‬الكربون‭ ‬الأسود‭ ‬مع‭ ‬البيانات‭ ‬التاريخية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالظروف‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬الخاصة‭ ‬باستهلاك‭ ‬الوقود‭.‬وقال‭ ‬دوباي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬الكربون‭ ‬الأسود‭ ‬هو‭ ‬عامل‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬ففي‭ ‬مطلع‭ ‬القرن،‭ ‬كانت‭ ‬مستويات‭ ‬الكربون‭ ‬السوداء‭ ‬أسوأ‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬في‭ ‬السابق‭.‬