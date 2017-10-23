إيقاف بيع نوع من آيفون 7 ..لماذا؟

لوس‭ ‬انجليس‭ -‬الزمان

أوقفت‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬مبيعات‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬7‭ ‬بسعة‭ ‬256‭ ‬غيغابايت،‭ ‬تاركة‭ ‬المستهلكين‭ ‬مع‭ ‬ثلاثة‭ ‬خيارات‭ ‬هي‭ ‬32‭ ‬أو‭ ‬128‭ ‬غيغابايت‭ ‬من‭ ‬‮«‬آيفون‭ ‬7‮»‬‭ ‬أو‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬آيفون‭ ‬8‭ ‬بسعة‭ ‬256‭ ‬غيغابايت،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تسعى‭ ‬إليه‭ ‬الشركة‭.‬ووفقاً‭ ‬للتقارير‭ ‬فقد‭ ‬أوقفت‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬بيع‭ ‬نموذج‭ ‬256‭ ‬غيغابايت‭ ‬من‭ ‬هاتف‭ ‬‮«‬آيفون‭ ‬7‮»‬‭ ‬بتاريخ‭ ‬12‭ ‬سبتمبر‭ (‬أيلول‭) ‬الحالي،‭ ‬أي‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬يوم‭ ‬كشف‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬هواتف‭ ‬‮«‬آيفون‭ ‬8‮»‬،‭ ‬وأكد‭ ‬مندوب‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬لدى‭ ‬أبل‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬توفر‭ ‬نسخة‭ ‬256‭ ‬غيغابايت‭ ‬من‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متجرهاوقد‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬مسألة‭ ‬هامة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬المستخدمين،‭ ‬لكنها‭ ‬مثال‭ ‬حي‭ ‬ومباشر‭ ‬للكيفية‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬شركة‭ ‬آبل‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬المستخدمين‭ ‬نحو‭ ‬ترقية‭ ‬الهواتف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تضييق‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ابتكار‭ ‬منتجات‭ ‬جديدة‭ ‬توفر‭ ‬مزايا‭ ‬واضحة‭ ‬للمستهلكين،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬مساحة‭ ‬تخزين‭ ‬موسعة‭ ‬تعني‭ ‬مرونة‭ ‬أكبر‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬تنزيل‭ ‬التطبيقات‭ ‬الكبيرة‭ ‬والتقاط‭ ‬صور‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وحفظ‭ ‬الموسيقى‭ ‬والأفلام‭ ‬ضمن‭ ‬الجهاز‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭.‬وتعمل‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬مشتريات‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬8‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬جعلها‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬بسعة‭ ‬256‭ ‬غيغابايت،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬الناس‭ ‬غير‭ ‬مقتنعين‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الهاتف،‭ ‬والذي‭ ‬يمتلك‭ ‬ميزة‭ ‬شحن‭ ‬لاسلكي‭ ‬بسيط‭ ‬ومعالج‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬7،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬أوقفت‭ ‬الآن‭ ‬مبيعات‭ ‬آيفون‭ ‬7‭ ‬سعة‭ ‬256‭ ‬غيغابايت‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬لكن‭ ‬يمكن‭ ‬الحصول‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركات‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭. ‬وأفادت‭ ‬التقارير‭ ‬أن‭ ‬أبل‭ ‬تكافح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬8‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬المستهلكين،‭ ‬وأوضحت‭ ‬الأبحاث‭ ‬الاستقصائية‭ ‬الخاصة‭ ‬بشركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬اللاسلكية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬المستهلكين‭ ‬يتجهون‭ ‬إلى‭ ‬شراء‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬7‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬8‭ ‬الجديدة‭. ‬وتستعد‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬لطرح‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬10‭ ‬الأكثر‭ ‬تقدماً،‭ ‬والذي‭ ‬يمتلك‭ ‬نسخ‭ ‬بسعات‭ ‬تخزينية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬256‭ ‬غيغابايت،‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬مشكلة‭ ‬قلة‭ ‬اهتمام‭ ‬المستهلكين‭ ‬بهاتف‭ ‬آيفون‭ ‬8‭ ‬الأقل‭ ‬حداثة‭ ‬بالمقارنة‭ ‬معه‭.‬