اختراع جديد .. شحن الهواتف النقّالة بالمشي 

تكساس‭ – ‬الزمان‮ ‬‭ : ‬يسعى‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬لتحويل‭ ‬حركة‭ ‬البشر‭ ‬إلى‭ ‬طاقة،‭ ‬ومحاولة‭ ‬تطبيقها‭ ‬وتسويقها‭ ‬فعلياً،‭ ‬لتشغيل‭ ‬المعدات‭ ‬الرياضية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يعاب‭ ‬عليها‭ ‬كمية‭ ‬الطاقة‭ ‬الناتجة‭ ‬للشحن‭ ‬قليلة‭ ‬للغاية‭.‬

وتعتبر‭ ‬فكرة‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬جسم‭ ‬الشخص‭ ‬ليست‭ ‬جديدة‭ ‬تماماً‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬حاول‭ ‬مخترعون‭ ‬أمريكيون‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬تطوير‭ ‬بطارية‭ ‬يتم‭ ‬شحنها‭ ‬بحركة‭ ‬الجسم‭. ‬وجذب‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬استثمارات‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬310‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭. ‬وبحسب‭ ‬الشركة‭ ‬المصنعة‭ ‬لهذه‭ ‬البطارية،‭ ‬فإن‭ ‬الحركة‭ ‬أو‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬لمدة‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬عمر‭ ‬طاقة‭ ‬بطارية‭ ‬أي‭ ‬هاتف‭ ‬ذكي‭ ‬لمدة‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الاستخدام‭ ‬الطبيعي‭ ‬أو‭ ‬لمدة‭ ‬5‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ضبطه‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الاستعداد‭ ‬فقط‭.‬

كما‭ ‬يعمل‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬أبحاث‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬النانو‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬تكساس‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬خيوط‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حركات‭ ‬‮«‬المد‭ ‬والثني‮»‬‭. ‬ويقول‭ ‬‮«‬راي‭ ‬بومان‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬توليد‭ ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬البشرية‭ ‬هو‭ ‬وسيلة‭ ‬لإنهاء‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬البطاريات‮»‬‭.‬

أما‭ ‬‮«‬روبرت‭ ‬سبنهايمر»من‭ ‬اتحاد‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬بيتكوم‮»‬‭ ‬فيرى‭ ‬إمكانية‭ ‬ظهور‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المخترعات‭ ‬وجدواها،‭ ‬لكنه‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬التفاؤل‭ ‬بشأنها‭ ‬‮«‬فبعض‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬مازالت‭ ‬في‭ ‬مراحلها‭ ‬المبكرة‮»‬‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬فإن‭ ‬التراجع‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬البطاريات‭ ‬حاليا،‭ ‬يمثل‭ ‬عقبة‭ ‬اقتصادية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬يريد‭ ‬دخول‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬بيتر‭ ‬فوياس‮»‬‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الأنظمة‭ ‬الدقيقة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬فرايبورج‭ ‬الألمانية‭ ‬إن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حركة‭ ‬البشر‭ ‬غير‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬التقنيات‭ ‬المتاحة‭ ‬حالياُ‭ ‬لا‭ ‬تولد‭ ‬أي‭ ‬كمية‭ ‬مقبولة‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬يوجد‭ ‬جهاز‭ ‬لتوليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬لكنه‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬المشي‭ ‬عدة‭ ‬ساعات‭ ‬لشحن‭ ‬بطارية‭ ‬الهاتف‭.‬