حسيب يقدم إستقالته من رئاسة مركز دراسات الوحدة العربية

بيروت – وجدان شبارو

قدم رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس مجلس الامناء في مركز دراسات الوحدة العربية (مقره بيروت) خير الدين حسيب استقالته من رئاسة اللجنة ومجلس الامناء للتفرغ لكتابة مذكراته، مؤكدا ان المركز سيكون جزءا من تلك المذكرات. وقال حسيب في رسالة وجهها الى اعضاء مجلس الامناء في المركز تلقت (الزمان) نسخة منها أمس انه (بعد ما يزيد على 40 عاما من عملي في تأسيس وادارة المركز ان الاوان لاسلم المسؤولية لمن يستحقها ولي ثقة كبيرة بانكم ومعكم فئة متميزة من المفكرين والباحثين والممارسين العروبيين التقدميين قادرون على حمل الامانة كما حملتوها معي طوال السنوات الماضية بالرغم من الحصار الذي تعرض له المركز والحروب الناعمة والخشنة التي واجهها)،واضاف (ولكن المركز ظل امينا على حمل رسالة المشروع النهضوي العربي الراقي والمتطلع الى احداث تغيير حقيقي في وعي المواطن العربي والنخب العربية والمجتمع العربي)، واوضح حسيب ان (المركز كان جزءا مهما من حياتي بل وحتى اكثر من عائلتي واصدقائي فانه سيظل في ضميري ووجداني وخصوصا لمواصلة النهج الذي اختططته لنفسي وهو المهمة العظمى التي علينا ان نعمل معا جميعا لتحقيقها وتحت شعار الخبز مع الكرامة والحفاظ على استقلالية المركز وتوجهاته)، وتابع (ولانني قررت اعفاء نفسي من مواصلة العمل اليومي الروتيني والتفرغ لكتابة مذكراتي والتي سيكون المركز جزءا منها فانني اقدم استقالتي من رئاسة مجلس الامناء واللجنة التنفيذية ومن جميع المسؤوليات التي توليتها خلال المدة المنصرمة وستثبت مشاعري مع كل عمل فكري جاء يخدم المركز)،واختتم حسيب رسالته بالقول (اصافحكم فردا فردا واشارككم من القلب وكلي امل بان تواصلوا المسيرة بكل عزة).