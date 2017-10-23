مجلس النواب يلغي ترقين قيد الطلبة ويمنح فرصة تحسين المعدل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

الغى مجلس النواب ترقين قيد الطلبة في الدراسة الاولية للكليات والمعاهد بأستثناء حالات الغش كما منح فرصة لطلبة الدراسة الاعدادية لاغراض تحسين المعدل،مشيرا الى التصويت على مرشحي مفوضية الانتخابات. وقال بيان امس ان (البرلمان صوت بالاقتراع السري برئاسة سليم الجبوري على اعضاء مجلس المفوضين باضافة عضوين مسيحي وتركماني احدهما امرأة على ان لايحق لهما التصويت)،لافتا الى ان (الجلسة شهدت ايضا التصويت على قرارين الاول يتضمن الغاء ترقين قيد الطلبة المرقنين في الدراسة الاولية للكليات والمعاهد باستثناء حالات الغش وعد هذا العام عدم رسوب والسماح باداء الامتحان التكميلي لهذه السنة اما الثاني فهو السماح باعادة السنة الدراسية للعام الحالي لطلبة مرحلة الدراسة الاعدادية لاغراض تحسين المعدل)،واضاف ان (البرلمان عد ناحية جلولاء التابعة لمحافظة ديالى منكوبة بعد ان قام داعش بهدم منازل وقرى عدة فيها)،مشيرا الى (الموافقة بتوسعة خطة القبول وتاجيل الدراسة العليا الى السنة المقبلة في حال عدم توفر المستلزمات المادية والبشرية والملاكات مع شمول فئة الشهداء)،وتابع البيان ان (الجبوري اعلن عن احالة اعضاء المفوضية الحالية الى التقاعد وفق القوانين النافذة كما تقرر رفع الجلسة الى الاثنين المقبل). وتضمنت القائمة التي حظيت بتصويت البرلمان على اسماء السادة: رياض غازي فارس البدران وأحمد رحيم بشارة المذخوري ومعتمد نعمة عبد المحسن ورزكار حمه محي الدين وغسان فرحان حميد وكريم محمود شبيب التميمي وسعيد محمد أمين ومعن عبد حنتوش وحازم الرديني. فيما وصف رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي اضافة عضو تركماني واخر مسيحي لا يحق لهم التصويت بالغبن وكبت لارادة الشعب. وقال الصالحي في تصريح امس (لازالت المذهبية والطائفية والعنصرية تطغى على عقول السياسيين بما فيهم اعضاء البرلمان والكتل السياسية)، على حد قوله. واضاف انه (في كل دورة نقدم مرشحا للمكون بمشاركة المرأة لكن حاليا لا يوجد تمثيل ضمن المقاعد التسعـة بسبب المحاصصة بين الكتل)،مشيرا الى أن (اصدار قرار بمنح التركمان والمسيحيين مقاعد شرط ان لايكون لها حق التصويت يعد غبنا وكبتا لارادة الشعب). ورأت كتلة الصادقون النيابية ان الكتل السياسية ضربت الدستور عرض الحائط بعد تقسيم اسماء اعضاء المفوضية.وقال رئيس الكتلة حسن سالم في تصريح امس ان (الكتل المتحاصصة ضربت الدستور عرض الحائط الذي لم يتحدث عن التوافقية بل عن الاغلبية)،مشيرا الى ان (تقسيم اسماء المرشحين على نفس القوائم الاربع يراد به ان تمرر باي طريقة والضحية هو الشعب من خلال ضياع اصوات الناخبين والمرشحين و تحويل اصواتهم الى مرشحين اخرين) على حد تعبيره. الى ذلك اعلنت اللجنة القانونية النيابية عن عقد اجتماعات بالتنسيق مع لجنة شؤون الاعضاء للتدقيق والتحري وفقا للادلة بشان النواب المشاركين بالاستفتاء. وقال البيان ان (اللجنة اوصت خلال الجلسة باحالة كل من النواب فيان دخيل وعادل نوري وسالم جمعة واشواق الجاف وعرفات كرم وشاخوان عبد الله ونجيبة نجيب ومثنى امين وعبد العزيز حسن واريز عبد الله واردلان نور الدين وسيروان عبد الله وسرحان احمد وريناس جانو الى القضاء ورفع الحصانة عنهم ومنعهم من حضور جلسات مجلس النواب لحين صدور امر قضائي ضدهم). من جهة اخرى اعلنت رئيسة اللجنة الانتخابية في كردستان هندرين محمد عن تأجيل الانتخابات في الاقليم لعدم تقديم الأحزاب السياسية مرشحيها. واكدت هندرين في تصريح امس إن (اللجنة الانتخابية سترفع الأمر إلى البرلمان لتحديد موعد جديد)،مشيرة الى ان (المهلة المحددة لتقديم المرشحين انتهت الأسبوع الماضي وجرى تمديدها حتى امس الاثنين).