تصريحات تيلرسون تثير غضب بغداد وطهران والحشد يطالب واشنطن بالإعتذار

بغداد – قصي منذر

أثارت تصريحات وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون بشأن الحشد الشعبي ردود افعال غاضبة في كل من بغداد وطهران، فيما واجهت شخصيات سياسية ونواب إصدار ادعاء اقليم كردستان مذكرات قبض ضدهم بالسخرية. وكان تيلرسون قد قال اول أمس الأحد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير(يجب أن تعود الفصائل الإيرانية الموجودة في العراق إلى ديارها مع اقتراب الحرب على داعش من نهايتها)،مضيفاً (يجب أن يعود المقاتلون الأجانب في العراق إلى ديارهم ويسمحوا للشعب العراقي باستعادة السيطرة).وابدى مصدر مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي استغرابه من تصريحات تيلرسون.ونقل المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عن المصدر قوله،إن (المقاتلين في صفوف هيئة الحشد الشعبي هم عراقيون وطنيون قدموا التضحيات الجسام للدفاع عن بلادهم وعن الشعب العراقي وهم يخضعون للقيادة العراقية حسب القانون الذي شرعه مجلس النواب)،مضيفًا انه (لا يحق لاي جهة التدخل في الشأن العراقي وتقرير ما على العراقيين فعله). واكد ان (العراقيين هم من يقاتلون على الارض العراقية ولا وجود لأي قوات مقاتلة اجنبية في العراق). واوضح ان (وجود قوات التحالف الدولي في العراق او أي دولة اخرى هو وجود باعداد محدودة لاغراض التدريب وتقديم الدعم اللوجستي والجوي وليس للقتال على الارض العراقية). من جهته،دعا المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي واشنطن إلى الاعتذار .وقال الأسدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن (تصريح من وزير الخارجية الأمريكي بشأن وجود ميليشيات إيرانية مرفوض وغير مقبول وهو اتهام باطل ولا أساس له من الصحة)،مشدداً على أن (جميع المقاتلين على الأرض هم عراقيون).ورأى أن (تلك التصريحات تعبر عن قلة خبرة أو دراية أو استخفاف بالدماء)،داعياً واشنطن إلى (الاعتذار عن تلك التصريحات).وأكد الأسدي أن (جميع المستشارين الموجودين في العراق هم بعلم الحكومة العراقية)،مشيراً الى أن (الحكومة ستطلب منهم المغادرة بعد انتهاء العمليات العسكرية). وكانت تصريحات تيلرسون قد اثارت حفيظة طهران،أذ وجّه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقادات لتيلرسون، وتساءل (إلى أي بلد يعود العراقيون الذين نهضوا للدفاع عن أنفسهم لمواجهة جماعة داعش؟)،واضاف أنه أمر (مخجل للسياسة الأمريكية التي يمليها البترودولار)،على حد تعبيره .وفي شأن آخر،سخرت النائبة حنان الفتلاوي امس من صدور أمر القاء قبض بحقها مع عشرة سياسيين آخرين من ادعاء كردستان.وقالت الفتلاوي في تصريح إن (أمر القاء القبض هذا هو وسام شرف لي)،مضيفة ان (من أصدره جاهل بأبجديات الدستور والقانون لأنه لايمكن اصدار أمر قبض بحق النائب قبل رفع الحصانة عنه. هذا دليل قطعي على ان قضاء كردستان مسيس وينفذ مطالب دكتاتور كردستان)،وتابعت ساخرة (يبدو ان تهمتي الوحيدة هي الكُفر بهُبَلْ كردستان). من جهتها، قللت النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي من اهمية الموضوع .وقالت في بيان امس ان (مما يثير الاستغراب ان الاوامر القضائية التي تصدر من جانب الاقليم يتم تفعيلها وتنفيذها في العاصمة وبقية المحافظات ،في حين لا يتم التعاطي أو الاعتراف بالاوامر الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى الاتحادي من جانب سلطات الاقليم ،وازاء هذا الخرق الفاضح فاننا نحمّل مجلس القضاء الاعلى المسؤولية الكاملة لتصحيح هذا الوضع غير الدستوري).وتابعت ان (تلك الاوامر القضائية التي صدرت من الاقليم لا تمثل اية قيمة قانونية ،وتعبر عن الافلاس السياسي لرئاسة الاقليم وتدخله السافر في شؤون القضاء) . بدوره،استهجن النائب عبد الرحمن اللويزي صدور مذكرة القاء قبض من ادعاء كردستان وقال اللويزي في مؤتمر صحفي امس إن (ما حدث اليوم هو رد سياسي من اقليم كردستان على المذكرات القضائية التي صدرت بحق رئيس اركان الجيش السابق ونائب رئيس اقليم كردستان كوسرت رسول واعضاء مفوضية كردستان)، ورأت حركة عصائب أهل الحق بأن دوافع سياسية وراء المذكرة. وقال المتحدث بأسم المكتب السياسي للعصائب محمود الربيعي في تصريح إن (إقليم كردستان لا يملك صلاحيات إصدار مثل هذه المذكرات)،مؤكدا أن (دوافع هذا الإجراء سياسية).واضاف أن (هذه المذكرة تغطي على فشل مشروع الاستفتاء وهي لا قيمة لها على المستويين القانوني والسياسي). وجاء في المذكرة الصادرة امس من قضاء كردستان أن (على الجهات المعنية القاء القبض على كل من،اسكندر وتوت،حسن توران،حنان الفتلاوي،حن?ن قدو،ريان الكلداني،سميرة الموسوي،عبدالرحمن اللويزي، قيس الخزعلي، محمد الكربولي، محمد تميم، نيازي اوغلو).