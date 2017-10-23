اللجنة الوطنية تناقش أوضاع المدارس ودعم التعليم

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ناقشت اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم في اجتماعها 43 دعم التعليم واوضاع المدارس في بغداد والمحافظات . وقال الأمين العام للجنة حسنين فاضل معلة في الاجتماع الذي حضرته (الزمان) امس إن (الاجتماع ناقش محاور عدة منها تعيين اودري ازولاي مديراً عاماً لمنظمة اليونسكو واجتماعات الدورة 39 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة وفوز أروى مجاهد الشويخ بزمالة برنامج لوريـال للمنظمة من اجل المرأة في المشرق العربي ومصر وإعداد ملف الآشكال الأرضية لبحيرة ساوه والانتهاكات الاسرائيلية ضد المسجد الأقصى وانضمام نادي الصيد العراقي لأندية المنظمة)، وأضاف معله انه (فيما يخص المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الالكسو فتمت مناقشة موضوعة انتخاب مدير عام للمنظمة بدلاً عن مديرها السابق الراحل عبد الله حمد محارب ونية المنظمة الإعلان عن وظيفية شاغرة لمنصب المدير العام المساعد)، متابعا انه (فيما يخص المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الايسيكو فتمت مناقشة المشاركة في أعمال الدورة 38 للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية والذي عقد ليومي 3 و4 تشرين الأول من العام الجاري في مقر المنظمة في العاصمة المغربية الرباط واتحاد جامعات العالم الإسلامي والدعم المالي المقدم من المنظمة الإسلامية للمدارس المتضررة في محافظة الانبار والمؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة والذي ستنظمه منظمة الايسيكو في المغرب للمدة من 25-26 تشرين الأول من العام الجاري والمؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة الذي ستنظمه منظمة الايسيسكو في السودان الخرطوم للايام من 21-23 تشرين الثاني من العام الجاري ومشروع الخطوط العريضة لخطة العمل الثلاث 2019-2021 لمنظمة الايسيسكو).فيما قابلت مديرية تربية الرصافة الثانية عددا من المرشحين لمنصب معاون اول وثان وثالث وفق الاختصاص. وقال بيان للمديرية تلقته (الزمان) امس ان (ان المرشح يخضع الى اختبار لسبر المعلومات المتوفرة بشأن اختصاصه بالإضافة الى المعلومات الادارية المتعلقة بالعمل الاداري داخل المدرسة وتمت مقابلة 30 مرشحا وما زال العمل مستمرا وحسب الحاجة في المدارس)، من جانب اخر زار مدير عام تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي عدداً من المراكز الامتحانية للدراستين المتوسطة والإعدادية الدور الثالث وشملت الزيارة المراكز الامتحانية في مدارس متوسطة الشمائل ومدرسة المروءة واعدادية الكرامة للبنات ومتوسطة القعقاع ومدرسة رام الله الابتدائية للاطلاع على سير العملية الامتحانية مؤكداً توفير المستلزمات الاساسية لإنجاح الامتحانات.