الناصري يبحث مع وزيري الصحة والكهرباء تنفيذ مشاريع متلكئة

ذي قار – باسم الركابي

بحث محافظ ذي قار يحيى الناصري مع وزيري الصحة والكهرباء متابعة المشاريع التي وافقت عليها رئاسة الوزراء مؤخرا ومن بينها اكمال تنفيذ 27 مشروع بنى تحتية متلكئا في قطاعات التربية والصحة والكهرباء والبلديات بالاضافة الى احالة عدد من المشاريع الى قطاع الاستثمار. وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيارة وفد المحافظة للعاصمة بغداد لمتابعة المشاريع التي وافق عليها رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال زيارته للمحافظة مؤخرا لاستكمال عدد من المشاريع الاستراتيجية والمهمة في مجال البنى التحتية) واضاف ان (الزيارة تضمنت عقد اجتماعات مكثفة مع وزير الكهرباء بحضور وكلاء الوزارة والمدراء العامين لتخصيص محولة بسعة 400 كي. في. بالاضافة الى محولات متنقلة للمحافظة لفك الاختناقات عن الشبكة الوطنية خلال موسم الصيف المقبل)، واوضح الناصري ان (الزيارة شملت لقاء مع وزيرة الصحة والبيئة بشأن استكمال مستشفى الولادة في الشطرة وسرعة انجاز مستشفى الناصرية العام واستكمال مستشفى الجبايش والذي وصل انجازه 75 بالمئة)، وتابع ان (موافقات هذه المشاريع الوزارية المهمة بالنسبة لمواطني المحافظة وصلت من رئاسة الوزراء الى الوزارات المختصة وكذلك وزارة المالية وننتظر قريبا اطلاق الاموال المخصصة لها)، واشار البيان الى ان (المحافظة اعلنت عن استحصال موافقة العبادي على تخصيص اكثر من 30 مليار دينار لاكمال تنفيذ 27 مشروع بنى تحتية متلكئاً في عدة قطاعات ابرزها موافقته على تخصيص مبلغ مليار دينار الى مركز القلب بالناصرية وتخصيص مبلغ 16 مليار لمستشفى الولادة في الشطرة وزيادة العمالة بثلاث اضعاف لغرض سرعة انجاز مستشفى الناصرية العام واستكمال مستشفى الجبايش والذي وصلت نسبة انجازالى 75 بالمئة وكذلك تخصيص مبلغ 5 مليارات دينار لاكمال مشروع ماء الفضلية ـ كرمة بنى سعيد في قضاء سوق الشيوخ)، وتابع (بالاضافة الى تخصيص مبلغ 3.5 مليار دينار لاكمال بناية ديوان المحافظة الجديدة وتخصيص مبلغ 4 مليارات دينار لاكمال 20 مدرسة بالاقضية والنواحي ممن تجاوزت نسب انجازها 85 بالمئة وتمت الموافقة ايضاعلى تخصيص محولة بسعة 400 . كي. في . بالاضافة الى محولات متنقلة للمحافظة لفك الاختناقات عن الشبكة الوطنية خلال موسم الصيف المقبل ووعد بسرعة احالة مطار الناصرية الى الاستثمار وتكليف احد المستشارين بالمتابعة وبمتابعة اعمال الطريق السريع ناصرية – ديوانية وسرعة اكماله مع الوزارة المختصة وكذلك بمتابعة موضوع المدينة الصناعية).