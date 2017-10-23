الجبوري يدعو إلى منهاج جديد لتحسين واقع المرأة

بغداد – قصي منذر

دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى منهاج جديد لتحسين الواقع المعيشي للمرأة من خلال برامج التكافل والتشغيل ، مشيرا الى ان المرأة تعرضت الى ظروف صعبة في مرحلة النزوح لكنها اثبتت القدرة على تجاوز الصعوبات والتحديات. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الجبوري قوله خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرآة القول ان (المرأة تعرضت في مراحل النزوح التي أعقبت العمليات الإرهابية إلى أقسى الظروف وأصعبها ولكنها أثبتت أنها قادرة على صناعة الحياة والأمل وتجاوز كل الصعوبات والتحديات)، مشيرا الى ان (قضية مناهضة العنف ضد المرأة لا تحتاج إلا إلى القوانين والتشريعات فقط وانما تحتاج الى تغيير ثقافي وتحسين الواقع الاقتصادي)، داعيا الى (وضع منهاج لتحسين الواقع المعاشي للمرأة واعتمادها على نفسها كي لا تكون ضحية لغيرها من خلال برامج التكافل والتشغيل)، واوضح الجبوري ان (الوقت قد حان لوضع تعريف محدد ودقيق للعنف ضد المرأة بهدف تمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة).

تطوير قوانين

مبينا ان (استثمار زخم تطوير القوانين التي تجعل من ممارسة العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله جريمة يعاقِب عليها القانون). من جهته قال رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ان (اشد التحديات قسوة وخطورة هي التحديات المجتمعية التي تواجهها المرأة بالدرجة الأساس)، واضاف (يجب ان تتحول المرأة العراقية إلى طاقة منتجة اجتماعيا ومحصنة من جميع أنواع الاستغلال كما على المرأة ان تستثمر التحولات السياسية المقبلة وان يكون حضورها السياسي فاعلاً ومؤثراً وليس مجرد اظهار الوجود)، داعيا إلى (البدء بجهد وطني حثيث تشترك فيه الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والإعلام وغيرها من المفاصل لتأمين بيئة قانونية واجتماعية تحد من ظاهرة العنف ضد المرأة). من جهة اخرى ناقش الجبوري مع وفد من شيوخ محافظة نينوى ترسيخ عوامل الاستقرار في المحافظة واعمار بناها التحتية وتوفير الخدمات لمواطنيها . وقال البيان ان (الجبوري استقبل وفدا من المحافظة وجرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع الامنية والسياسية في المحافظة وسبل ترسيخ عوامل الاستقرار واعمار البنى التحتية وتوفير الخدمات في المحافظة)، واكد الجبوري ان (اهالي المحافظة تحملوا الكثير من المعاناة خلال المدة الماضية على يد داعش وويلات الحرب وانهم قدموا نموذجا من الصبر والثبات عبر تعاونهم ومساندتهم للقوات الامنية ورفضهم للفكر الداعشي المريض)، وتابع البيان ان (اللقاء ناقش ايضا اجراءات فرض سلطة الدولة على المناطق المتنازع عليها وما نجم عن ذلك من متغيرات ايجابية ابرزها عودة النازحين الى مناطق سكناهم واعادة التواصل بين تلك المناطق).