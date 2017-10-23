قصف تمهيدي يهدف إلى تحرير القائم وراوة

يار الله والمهندس يستطلعان المحور الغربي للأنبار قبيل المعارك

بغداد – محمد الصالحي

شرعت القوات الامنية بالقصف التمهيدي لتحرير قضاء القائم وناحية راوة التابعين إلى محافظة الانبار فيما استطلع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يارالله ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس القطعات العسكرية في محور غرب الانبار للإطلاع على محاور الهجوم فيها.

وقال القيادي في حشد محافظة الانبار الشيخ قطري السمرمد في تصريح امس ان (قصفاً مدفعياً وجوياً عنيفاً استهدف خطوط إمدادات داعش وأماكن وجودهم في قضاء راوة تمهيداً لشن هجوم بري واسع النطاق لاستعادة هذه المنطقة التي تخضع لسيطرة التنظيم الاجرامي منذ أكثر من ثلاثة اعوام).وأضاف ان (القصف تركز على اهداف محددة داخل مركز المدينة وعند مداخلها في خطوة تهدف الى تدمير الترسانة الحربية لعناصر عصابات داعش قبيل اقتحامها من قبل القوات الامنية).واشار الى ان (المنطقة شهدت قصفاً مدفعياً وجوياً هو الاعنف منذ سيطرة عناصر التنظيم).وتابع السمرمد ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها تقدمت مسافة 5 كيلومترات في عمق صحراء قضاء القائم). مبينا ان (القوة المقتحمة لم تلاق اي مقاومة تذكر من قبل عناصر تنظيم داعش الذي انسحب الى منطقة قضاء القائم قبل وصول القطعات العسكرية).

هروب قادة

مشيرا الى ان (المعلومات الاستخباراتية تفيد بوجود خلافات داخل صفوف مجرمي داعش في قضاء القائم على خلفية هروب عدد من قادة التنظيم وعائلاتهم باتجاه الاراضي السورية).مؤكدا ان (طيران الجيش وفر غطاء جويا للقطعات العسكرية المشاركة في عملية اقتحام معاقل داعش في صحراء الانبار الغربية). وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (المهندس ويارالله اجريا جولة ميدانية استطلاعية على قطعات محور غرب الانبار للوقوف على الاجراءات الأمنية في المنطقة وللإطلاع على محاور الهجوم فيها).وكان قائد عمليات الحشد لمحور غرب الانبار قاسم مصلح أكد أن قوات الحشد والجيش على جهوزية عالية لتحرير آخر معاقل داعش غرب العراق وقال مصلح في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عمليات التحرير ستنطلق من محاور عدة بمشاركة كافة قطعات القوات الامنية وبتنسيق عال وفق خطط عسكرية محكمة).وأضاف أن (الايام القليلة القادمة ستشهد انطلاق العمليات وسيكون النصر حليفنا وسنزف بشرى تحرير اخر معاقل داعش الإرهابي في العراق قريبا).واوضح مصلح، أنه (تم يوم الأحد كانت جولة ميدانية استطلاعية للحاج ابو مهدي المهندس قيادة الحشد الشعبي و الفريق الركن عبد الامير يار الله على القطعات ومحاور الهجوم).وقال عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي في تصريح امس ان (قوات من الحشد الشعبي وصنوف القوات الامنية الاخرى سوف تشارك في عملية تحرير قضاءي راوة والقائم بالتزامن مع وصول قوات اضافية من الحشد الشعبي الى المناطق الغربية). وأضاف ان (القوات الامنية موجودة بالقرب من خط الصد وهي بانتظار ساعة الصفر من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي للشروع بالحملة الامنية لإعلان الانبار خالية من عناصر التنظيم).وأشار الدليمي إلى ان (عملية اقتحام المناطق الغربية للمحافظة كان من المؤمل انطلاقها إلا ان انتشار القطعات العسكرية في عملية فرض القانون في محافظة كركوك دعا القائد العام للقوات المسلحة ارجاءها لحين الانتهاء من مهام القوات القتالية داخل المحافظة). وفي ديالى وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (قوة أمنية مشتركة من فوج مغاوير قيادة عمليات دجلة والحشد الشعبي أحبطت عملية تسلل لداعش عبر منطقة سرحه لقيادات في تنظيم داعش هاربة من الحويجة وتم قتل 6 منهم). لافتا الى أن (البحث جار عن أربعة آخرين في الوديان بعد هروبهم إليها).وأضاف أن (القيادة مصممة على إنهاء وجود داعش وإحباط أي محاولة تسلل لفلوله الهاربة من المناطق المحررة).

أكداس أعتدة

كما عثرت القوات الامنية على اكداس للاعتدة والمواد المتفجرة من مخلفات لتنظيم داعش خلال عمليات تفتيش في مناطق متفرقة من بغداد، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من رفع اكثر من 2500 مقذوف حربي في ميسان. وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقته (الزمان) امس ان (القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من ضبط (4) صواريخ محلية الصنع، ومعالجة 10عبوات ناسفة من قبل الجهد الهندسي ضمن منطقة الكرطان). وأضاف (تم العثور على27 قطعة تي أن تي من مخلفات عصابات داعش الارهابية). وأشار البيان الى (العثور على 4 قذائف مدفع نمساوي، وحاوية عتاد احادية من مخلفات عصابات الارهابية ضمن منطقة الكلامدة شمالي بغداد، تم رفعت المواد بدون حادث).وقال مصدر امس ان (عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من علوة المواشي والاغنام في منطقة حي الرسالة ببغداد انفجرت مما أسفر عن اصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة).واضاف ان (قوة أمنية عثرت على جثة مغدور تعود لرجل وعليها آثار اط?قات نارية في منطقة الرأس والصدر مرمية في إحدى الساحات الفارغة في منطقة سبع البور). وأضاف أن (قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت جثة المغدور إلى دائرة الطب العدلي من أجل التعرف عليها تمهيداً لتسليمها لذويه). وفي ميسان قال مصدر في مديرية الدفاع المدني في تصريح امس ان (فرق معالجة القنابل غير المنفلقة وخلال عمليات المسح بمواقع عدة بمحافظة ميسان عثرت على أكداس من الصواريخ والألغام من مخلفات الحروب السابقة).وأضاف أن (الفرق تمكنت من رفع وإتلاف أكثر من 2500 من المخلفات الحربية المختلفة بمواقع عديدة في المحافظة) مشيرا الى ان (الفرق مستمرة بعملها لرفع كافة المخلفات الحربية).