الجوية تكثّف تحضيراتها لخطف اللقب الآسيوي الثاني

الفوز على الشرطة يدعم جهود كربلاء في البقاء بالممتاز

الناصرية – باسم الركابي

تتصاعد الاستعدادات من قبل بطل الدوري العراقي والاتحاد الأسيوي الجوية للدفاع عن لقبه الأسيوي عندما يقابل استقلال دوشنبيه في نهائي البطولة في الرابع من الشهر المقبل بعدما قررت ادارة الفرق الدخول في معسكر تدريبي في احدى الدول القريبة من مكان المباراة المذكورة من اجل تهيئة اللاعبين ذهنيا وبدنيا ونفسيا امام مهمة تتطلب اللعب والحسم والدفاع عن اللقب الأول الذي حققه الفريق الموسم الماضي وسط طموحات وتطلعات خطف اللقب الثاني في ظل المستوى الذي عليه اللاعبين والفريق بعد تخطي الوحدة السوري والانتقال كبطل لغربي أسيا لخوض نهائي البطولة المباراة الأخيرة والحاسمة والتي يأمل ان تأتي ضمن طموحات الفريق وتطلعات الشارع الرياضي في حصول الفريق على لقب إحدى أهم البطولتين الاسيوتين قبل التحول للمشاركة في بطولة دوري الإبطال الأسيوية المقبلة.

خطوة الادارة

وشيء مطلوب ان تقوم ادارة الفريق بهذه الخطوة من اجل الدفع بالفريق الى المستوى الذي يليق به وفي تحقيق الانجاز المطلوب كممثل للكرة العراقية وبعدما انجاز المهمة الصعبة في الفوز على فريق الوحدة السوري بهدف امجد راضي في الوقت القاتل لكن تبقى المهمة الأصعب في الرابع من الشهر المقبل ويوم ليس كل الأيام امام الجوية ما دام هنالك لقب بانتظاره وان يعد العدة لخوض تلك المباراة وتحقيق الانجاز المطلوب عبر جهود اللاعبين التي يفترض ان تظهر مختلفة في المباراة المذكورة عن غيرها من اجل تحقيق الحسم واللقب وإنهاء الأمور عبر الاوراق الرابحة التي يضمها الفريق الذي يريد ان يكون على الموعد وتقديم الهدية لجمهوره الكبير عبر تجسيد نتيجة الفوز التي يبدو قادرا على تحقيقها.

التشكيلة المطلوبة

وينتظر ان يعتمد الفريق على تشكيلته التي قدمت المستويات العالية في الدوري العراقي واحراز اللقب بالرغم من انشغاله في البطولة الأسيوية وليحقق الانجاز المحلي وبانتظار الأسيوي ويرى المراقبون ان الجوية في أفضل جاهزية ويمر في الحالة الفنية العالية وموجود اللاعبين الذين قدموا أنفسهم في أفضل حضور نال ثقة اهل الكرة وجمهورهم الذي تابع مباريات الفريق باستمرار حتى مع الظروف المناخية الحارة وسار بالاتجاه الصحيح وقدم مباريات عالية المستوى ومضى منافسا قويا حتى التتويج باللقب الذي زاد من حظوظه في مواصلة اللعب وتقديم الجهود في البطولة الأسيوية المنتظر ان يخوض مباراتها النهائية بقوة وتركيز من جل العودة بلقب البطولة الذي يمثل الشيء الكبير للفريق لازال يظهر في الحالة الفنية العالية من خلال عناصره التي تحرص وتؤكد على مواصلة تقديم المستوى حتى الأخيرة وتحقيق هدف المشاركة الأسيوية وحسم مستقبل الفريق الذي يريد اللعب باستحقاق كأول فريق سيلعب ببطولة دوري الابطال وهذا تحول بعينه بعد ان كان اول فريق عراقي يفرض نفسه ويحرز لقب بطولة الاتحاد الأسيوي.

خطف اللقب

ويظهر الفريق الاوفر حظا في خطف اللقب الثاني لاكثر من سبب منها المستوى الثابت للفريق في تقديم المباريات المطلوبة والمستويات الفنية العالية والمرور من المباريات بثقة وقوة اللاعبين في الأداء بصلابة في مواجهة اقرأنهم على مدى الموسمين الأخيرين عندما أحرز اللقب الأسيوي الأول ولقب بطولة كاس العراق قبل ان يستمر في نهج النتائج التي قادته اللقب الدوري السادس وبانتظار الإعلان عن الحصول على اللقب الثاني.

وجود اغلب اللاعبين ممن مثلوه في الموسم الماضي حيث الأسماء المعروفة على مستوى الفريق والمنتخب والتي عكست قوتها وفي اداء طيب اتسم بالفاعلية والقوة وتحقيق النتائج التي كانت وراء استقرار الفريق بشكل واضح.

اللعب بطموحات الدفاع عن اللقب الأسيوي والحصول عليه لأهمية ذلك في ان يكون احد الفرق العربية القليلة ممن تخطف اللقب مرتين متتاليتين

كل التوقعات تشير الى قدرة وقوة الفريق الذي يمر في الوضع الفني المطلوب بعد المستويات والنتائج الايجابية التي شكلت دفعا للفريق في مواصلة تقديم اللعب والمنافسة على اللقب الأسيوي والتأكيد على قوة وقدرة الفريق في السير للامام دون توقف.

اللعب والدفاع عن سمعة الفريق الذي يمثل احد قطبي الكرة العراقية مع الشرطة قياسا إلى تاريخيهما ودورهما في رفد المنتخبات الوطنية بالنجوم واستمر متألقا في كل الأوقات كما انه مطالب في الدفاع عن الكرة العراقية عبر المحفل الأسيويالتغيرات المؤثرة التي أجراها المدرب احسان السيد في تشكيلة الفريق وهو الخبير الكروي الذي اشرف على العيد من الفرق السورية والعراقية يامل في ان يحقق اللقب الاول الأسيوي له في مسيرته التدريبية التي اعطى فيها الكثير من النجاحات لكنه مؤكد يبحث عن اللقب المذكور ويأمل ان يكون على الموعد في الرابع من الشهر المقبل ويتمتع المدرب بالقدرة على إدارة الأمور مهنيا كما يتمتع بشخصية وترك بصمات من خلال العمل مع الفرق التي اشرف عليها.

أهمية اللقب

الحصول على اللقب الأسيوي الثاني شيء مهم في هذه الأوقات بعد الخروج من كاس العالم الصدمة والنكسة وحتى الانجاز المقبل لايقلل من ذلك لكن لابد من الحرص والاستمرار على دعم الجانب المعنوي وفي كل الأحول إحراز الجوية للقب شيء مهم ويخدم الأمور التي تمر بها الكرة العراقية بعد الخروج المؤلم من تصفيات كاس العالم احراز اللقب امر في غاية الأهمية وتحول الفريق الى دوري الإبطال التي تختلف تماما عن بطولة الاتحاد في اغلب تفاصيلها.يريد الفريق واللاعبين كتابة أسماؤهم في تاريخ بطولة الاتحاد الأسيوي عبر الفوز بالق البطولة في مهمة يظهر فيها الفريق الجوي أفضل من الخصم في كل شيء ولابد من التعامل مع فرصة الفوز وحسم الأمور إمام الفرصة المواتية وفي ظل ظروف الفريق المتكاملة من حيث اللاعبين ووجود لمدرب ودعم وزارة الدفاع وينظر الشارع الرياضي انجاز الفريق

المطلوب من اللاعبين بذل أقصى الجهود وتامين اللعب المطلوب وصولا الى تحقيق النتيجة المطلوبة من اجل اغتنام فرصة إحراز اللقب

لاشيء غير اللقب

ويقول احد انصار الفريق نامل ان يأتي اللقب الأسيوي الثاني ولانقبل غير ذلك ولابد من تقديم المستوى والعمل العلي الطريق الى احراز اللقب الذي ينتظره أنصار الفريق والشارع الرياضي امهتم بكرة القدم دون غيرها من الألعاب ونجدان فريق القوة الجوية يمر اليوم في وضع فني زاد انسجاما وقوة بعد فترة اللعب سوية لتي انعكست على وحدة وقوة الفريق وتصاعد الأداء الفني كما وجود المدرب إحسان السيد الذي تسلم الفريق مرة أخرى وله معرفة سابقة بالفريق ونأمل ان يكون له دور وان يتحقق بوقته الحصول على اللقب كما فعل ذلك من قبله باسم قاسم ومهم ان يستفيد الفريق من فترة إقامة المعسكر الذي سيسبق المباراة النهائية لتعزيز مستوى الفريق والدخول في المباراة بأعلى الجاهزية وان ينظر للمباراة عبر خطوطه التي يجب ان تكون متكاملة .

وكجمهور لنا ثقة عالية بالفريق في ان يعكس نفسه كممثل للكرة العراقية وان يلعب بروح الفريق الذي زاد استقرار بعداحراز لقب الدوري العراقي والانتقال الى النهائي الأسيوي ولانه في أفضل حالاته وان يكون اللاعبين لائقين وعلى مستوى المهمة التي تتطلب بذل كل الجهود إمام خطوة مهمة ان تأتي في الطريق الصحيح ومهم ان يثبت الفريق جدارته والاهم ان يعود باللقب الذي ننتظره على اشد من الجمر ولابد من تحقيق اللقب وترك بطولة الاتحاد الأسيوي والانتقال الى البطولة الأهم وهو ما يريد ان يعكس الجوية دوره كفريق بطل للدوري ومهم ان يظهر في الحالة المطلوب وان يحسم الأمور من خلال تشكيلة الفريق عبر إشراف المدرب ومشروع الحصول على اللقب بعد الدور الذي قدمه لفريق من خلال المضي بالنتائج التي نقلته الى المنافسة على لقب جديد يضاف الى الألقاب التي حصل عليها المدرب باسم قاسم خلال فترة عمله القصيرة مع الجوية.

فريق كربلاء

الموسم الاخير من اكثر المواسم الصعبة التي واجهت كربلاء من كل جوانب المشاركة ممثلة بضعف الحال وعدم القدرة على انتداب أي لاعب محترف والأسماء المحلية المعروفةوكادت الادارة ان تلغي المشاركة الا قبل ايام طرقت ابواب الدوري بشكل خجول وسط العوز والحاجة والدخول في حسابات صعبة لان الادارة وحدها من تولت الامور بعدما ادارت ظهرها الحكومة التي لم تقدم شيء للفريق منذ البداية وبقي تحت ضغط المشاركة التي افتقدت لمقوماتها خلافا لنادي النجف مثلا الذي تلقى دعما من ادارة المطار في وقت استمر كربلاء يواجه مرارة المشاركة التي بالكاد حققت اهدفها حيث البقاء وليس غير ذلك عندما احتل الموقع الخامس عشر.

وهنا لايهم جمهوره وادارة النادي والتي تجاوزها فريق كربلاء في اخر الجولات من الدوري وليضمن البقاء في مهمة برزت صعوباتها منذ البداية والفريق باسوء أحواله قبل ان يصطدم بجدول المباريات التي الزمته في التراجع من جولة لأخرى وسط مخاوف أنصار الفريق بعدما استمر في التراجع وخضع لقوة اقرانه قبل ان يبقى معبرا لإقرانه في الحصول على النقاط ومر في جولات نالت منه الكثير من النقاط حتى جدول المباريات وقف ضد مباريات الفريق عندما لعب بشكل متتالي إمام الزوراء والجوية والطلبة واربيل واستمر من دون أي فوز وقابعا في المؤخرة وفي حالة متدنية عكست تصريحات الإدارة في بداية الدوري والتخلي عن انتداب أي لاعب محترف وحصر التشكيلة على لاعبي المدينة الذين شكلوا المرتكز للفريق في تمثيله في الدوري ورافقت المعاناة الفريق في جميع المباريات وبقي في حسرة الفوز الذي تحقق على حساب الشرطة في الدور الثالث عشر التغلب عليه بهدفين دون رد وسط جمهور المدينة الذين رحبوا بالنتيجة المذكورة لأكثر من سبب كونها آتت على حساب احد المنافسين على لقب الدوري والمتخم بالأسماء ممن تلعب للمنتخب الوطني.

انعطافة مهمة

وشكلت النتيجة الانعطافة الكبيرة في مسار المشاركة التي مهدت لنتائج أخرى قبل ان يتنفس الصعداء بعدما منحته النتيجة والفوز على الشرطة دفعة كبيرة و الإقدام على خوض المباريات الأخرى بقوة قبل ان يحقق الفوائد.

وانهى المرحلة الأولى مبتعدا بعض الشيء عن مواقع الخطر كما نجح المدرب فاضل عبد الحسين في إدارة الأمور بشكل أفضل بعد استقالة المدرب الأول وجاءت النتائج مع المدرب الثاني الذي سبق وعمل مع الفريق قبل ان يتمكن من ترتيب الأوراق وتقديم الفريق بشكل أفضل في المرحلة الثانية التي شهدت ثبات اللاعبين والفريق والتوجه بقوة على تحقيق الفوائد من مباريات الأرض بعد الحوافز التي منحها التغلب على الشرطة الانعطافة الكبيرة والتحول النوعي في مسار المنافسة التي شكلت تحديا للفريق من حيث واقع المباريات التي لم يعتاد خوضها عندما انتقل من المنافسة من مجموعتين واللعب مباريات متوازنة قياسا الى مستوى الفريق الذي دخل في معمعة الدوري العام الذي اثقل من هموم المشاركة حيث الضائقة المالية التي يعانى منها منذ عدة مواسم ولازالت تقف بوجهه الذي بالكاد شارك وفي دوري طويل وصعب وممل امام تحقيق هدف واحد هو البقاء والذي نجح فيها في مباريات المرحلة الثانية التي تغير فيها مسار الامور من خلال الاستفادة الكبيرة من مباريات الأرض والتعامل معها بوضع اختلف عن الاولى رغم انتقال عدد من اللاعبين لكن صحوة البقية واللعب بتركيز ساهم في تحقيق النتائج التي اخذ يحققه اللاعبين عبر التحكم في مباريات الارض التي وقفت الى جانبه وتحقيق التحول في الأمور التقدم بين فترة وأخرى عندما الزم الزوراء على التعادل والفوز على الميناء والتعادل مع نفط الوسط والأمانة وتخطى الكثير من العقبات قبل ان يمضي في نسج النتائج والتي شكلت انعطافة مهمة وعمل اللاعبين ما بوسعهم وعبروا عن رغبتهم في التقدم والابتعاد عن مواقع الخطر حينما تقدم الفريق الى الثالث عشر في منتصف المرحلة الثانية وتمكن من في التوازن عبر سلسلة نتائج مناسبة ومؤثرة وتحرر من سيطرة النتائج وخلق علاقة اخرى عزز من دوره عبر نتائج الارض التي قطع فيها خطوات مهمة مثلت التحول في سلم الترتيب .ووقف لاعبو لفريق بشكل مؤثر ونجحوا في إدارة الأمور حتى استقراره عندما قفل الملعب بوجه الضيوف على مختلف تسمياتهم وتعامل بشكل مختلف عن مباريات المرحلة الأولى عندما اختلف في التعامل بعد ان سيطر على مباريات الارض قبل ان تاتي نقطة من هنا وهناك من مباريات الذهاب حتى تمكن من تجاوز مشاكل الهبوط والعبور الى المواقع المطلوبة وتنفس الصعداء وبقي في الواجهة عندما استمر يقاوم المباريات الصعبة وأصر على ذلك والتصدي للمباريات من خلال تعاون ودعم جمهور الفريق الذي بقي يصاحب الفريق في جميع المباريات بعدما استقر وتقدم الى المواقع المؤمنة عبر تغيرات مؤثرة في النتائج عبر تصعيد جهود اللاعبين.

36 مباراة

ولعب الفريق 36 مباراة حقق الفوز في 6 جاءت بعد سلسة خسارات استهدفت الفريق الذي استمر مترنحا قبل البحث عن نتيجة الفوز الاول التي جاءت خلافا عن كل التوقعات حتى من كان متفائلا بالفريق الذي بقي هدفا لإقرانه وانحنى إمامهم في تواجد نال منه الكثير قبل ان يمحو اثأر تلك الهزائم وقلب الأمور بالفوز على الشرطة النتيجة التي اتت في وقتها وتعادل لقب الدوري وسط فرحة لاتوصف ولان أهم ما تتطلع إليه فرق المحافظات الصغيرة التغلب على الفرق الجماهيرية ودائما ما تهتم بمثل هذه المباريات التي قص فيها الفريق شريط النتائج الايجابية في فوز دعم المشاركة واثر على الكثير من نتائج الفريق وتقدم خطوة .كما تعادل في 15 مباراة منها خارج ملعبه بعدما اخذ يقدم مستويات مستقرة وفي دور اللاعبين في اطار الدفاع عن الفريق الذي كان قدتقبل 15 خسارة وهي كبيرة بعدما نالت منه البداية واثرت بشكل مباشر على واقع المشاركة من كل جوانبها.

تراجع الهجوم

وظهر بهجوم متواضع عندما سجل 24 هدفا والحال للدفاع كذلك عندما تلقت شباكه 46 هدفا وجمع 33 نقطة لكن كل هذا يضع جنبا امام تحقيق هدف البقاء الذي جاء بعد عمل واجه الكثير من المشاكل قبل ان تنعكس جهود اللاعبين ممن تواصوا في اللعب وحسم مستقبل ومهمة الفريق التي تلقاها الأنصار بفرح غامر لانهم يعلمون مسبقا ان الاهم في المشاركة فقط البقاء في الدوري قبل ان تظهر المعاناة والمشاكل مرة اخرى عندما ناشد رئيس النادي الجهات المسؤولية في المحافظة للوقوف على احتياجات ومشاكل الفريق وحلها قبل الدخول في الموسم المقبل والمساهمة في استقرار الفريق وتعزيز دوره في المشاركة منذ البداية بعد المشاركة الصعبة التي كادت ان تبعد الفريق من مقعده ولان المشاركة كانت محبطة بكل ما تعنيه الكلمة .والاهم ان تواجه ادارة النادي متطلبات المسابقة المقبلة من خلال تظافر الجهود مع ادارتي المحافظة ومجلسهاالاقتراب من الفريق لاكتمال استعداداته والسيطرة على الامور من البداية عندما ترى الادارة دخول اغلب الفر ق في معسكرات خارج العراق فقد الزمت الضائقة المالية ادارة كربلاء في اجراء ثلاث مباريات تجريبية مع فرق العاصمة في إطار إكمال فترة الإعداد للدوري المتوقع ان يفتتح في السابع عشر من الشهر المقبل ومهم ان يظهر كربلاء في المظهر اللائق ومهم ان يستفيد من الملعب الاولمبي في بيع تذاكر المباريات التي تؤدي دورها من خلال واقع النتائج .