15 عاماً وسارية الإنجاز تعلو في ساحة الباراولمبية

تريخ حافل وبطولات دولية متواصلة وميزانية لا تلبي الطموح

بغداد – هشام السلمان

أوقدت اللجنة البارالمبية العراقية الشمعة 15 لميلادها الذي صادف يوم التاسع عشر من تشرين الاول عام 2003 وبهذه المناسبة نسلط الضوء على اهم مراحل هذا التاريخ الزاخر بالانجازات والحاضر المتدفق بالامال والطموحات . ولم يعرف العراق قبل عقد الثمانينات من القرن العشرين رياضة المعاقين , وانما دخلت هذه الرياضة مع نشوب الحرب العراقية الايرانية وتحديدا في عام 1982 حيث تركت هذه الحرب وما تلاها من حروب أرقاما هائلة من الجرحى والمصابين الذين كتب الله لهم حياة اخرى واصلوا فيها حضورهم ضمن المجتمع بشكل جديد , حيث مارس قسم منهم رياضة المعاقين عندما كان هناك اتحاد يسمى الاتحاد العراقي لرياضة المعاقين ضمن تشكيلات اللجنة الاولمبية العراقية يضم عددا من مركز الشباب والتشكيلات التي تعنى برياضة المعاقين , ولعل اشهرها أنذاك مركزالمغيرة ومركز شباب القدس ونادي وسام المجد الذي أصبح فيما بعد هو من يدير رياضة المعاقين والتي بقيت بعيدة عن المشاركات الخارجية على المستوى الدولي حتى جاءت أول مشاركة للعراق في الدورات البارالمبية في دورة برشلونة عام 1992

انبثاق البارالمبية

لم يستمر العمل في رياضة المعاقين تحت مسمى الاتحاد العراقي لرياضة المعاقين أو نادي وسام المجد , وانما تغيرت الهيكلية العامة لهذه الرياضة بعد الاحداث السياسية في العراق في التاسع من نيسان عام 2003 ففي بداية تموز من ذلك العام شهدت قاعة التربية الرياضية في جامعة بغداد انعقاد اول اجتماع للمهتمين برياضة المعاقين مع الهيئة المؤقتة لادارة الرياضة في العراق والتي كان يرأسها احمد عبد الغفور السامرائي الذي حضر الاجتماع بصحبة الدكتور فالح فرنسيس عضو الهيئة المؤقتة , وفي ذلك الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل هيئة مؤقتة لادارة شؤون رياضة المعاقين بعد ان تمت تسمية الدكتور مظفر عبد الله شفيق منسقا بين الهيئة المؤقتة لادارة رياضة البلاد والهيئة المؤقتة لادارة رياضة المعاقين والتي تكونت من قحطان تايه النعيمي والدكتور ضاري توما وفاخر الجمالي وخالد رشك والدكتور عبد العزيز نايف وعبد الكريم عبد ىالحسين وعبد الكريم باقر وسميرعلي لطيف وقاسم شنيشل وهادي عبد الكريم والدكتور عقيل حميد وعلاء الدين موسى الروضان وحيدر امين وسهام حسن والدكتوركريم عبيس ومحمد سلمان توفيق ومحمد مجيد وسعد اسماعيل وحسن رضا.

رحلة ألأيام الأولى

ويعد يوم الاحد التاسع عشرمن تشرين الاول عام 2003 يوما تاريخيا في سجل اللجنة البارالمبية العراقية حيث جرت في ذلك اليوم أول انتخابات للاتحادات العشرة التي كانت تشكل الهيكل التنظيمي للجنة البارالمبية :

وهي ( رفع الاثقال والعاب القوى وكرة الطائرة من وضع الجلوس وكرة السلة على الكراسي والسباحة والمبارزة على الكراسي وكرة الهدف للمكفوفيين وتنس الطاولة والتنس الارضي والعاب الصم والبكم )وأنتخب يومها أول مكتب تنفيذي للجنة البارالمبية تألف من قحطان تايه النعيمي وهاني عبد المجيد النائب الاول وخالد رشك النائب الثاني وفرست شالي النائب الثالث وفاخر علي الجمالي الامين العام وعبد الكريم باقر الامين المالي والدكتور عقيل حميد المدير التنفيذي وسهام حسن مسؤولة الرياضة النسوية ومزهرغانم نائب رئيس مجلس الادارة ونوفل عبد الستار وكوثر حسين اعضاء في مجلس الادارة فيما كان الدكتور زهير سعودي ممثلا عن وزارة الصحة والسيد فاضل محمود دهش ممثلا عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والدكتور فالح فرنسيس منسقا مع الهيئة المؤقتة لادارة الرياضة في العراق ,

وشهد عام 2009 إعتماد لجنتي الرماية والقوس والسهم وفي عام 2010 اجريت لهما الانتخابات الرسمية ومن ثم تم اعتماد لجنتي الجودو للمكفوفين والبوتشيا لشديدي العوق عام 2012 وتم اجراء انتخاباتهما عام 2015 ليحصلا على الصفة الرسمية لعملهما.

الاتحادات والاندية

البارالمبية العراقية كيان رياضي مستقل ماديا واداريا , منذ تأسيسها على انجاز قانون خاص بها يلبي متطلبات العمل الفنية والادارية والمالية بما يحقق النجاحات والانجازات في المشاركات المختلفة بعد ان كانت رياضة المعاقين تعمل سابقا بما يسمى باللوائح او التعليمات او النظام الداخلي وكانت مرتبطة اداريا وماليا باللجنة الاولمبية العراقية حيث صدر قانونها بالرقم 65 لسنة 2017 وفي عام 2007 انفصلت اللجنة البارالمبية عن اللجنة الاولمبية واصبحت مستقلة ماليا واداريا وتم تخصيص ميزانية خاصة بها ضمن الموازنة العامة للدولة العراقيةوتضم البارالمبية 14 الحالية اتحادا رياضيا هي :

اتحاد رفع الاثقال واتحاد العاب القوى واتحاد المبارازة على الكراسي واتحاد كرة الهدف للمكفوفين واتحاد القوس والسهم واتحاد الرماية واتحاد السباحة واتحاد كرة السلة على الكراسي واتحاد كرة الطائرة جلوس توفيق واتحاد الجودو مكفوفين واتحاد التنس الارضي واتحاد تنس الطاولة واتحاد العاب الصم.

وهناك عشرة اندية للبارالمبية هي : نادي وسام المجد ونادي الذرى ونادي الشموخ ونادي النصر والسلام ونادي الولاء ونادي الاشراق ونادي ذي قار ونادي المحاويل ونادي البصرة ونادي اشنونة.

وينقسم عملها على أربع مناطق تضم محافظات العراق يها ( 17 ) لجنة فرعية بارالمبية في المحافظات.