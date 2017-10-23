أرسنال يزيد متاعب أيفرتون ويدق المسمار الأخير بنعش كومان

كين يسرق الأضواء في ليلة إنهيار ليفربول أمام توتنهام

{ مدن – وكالات: حقق توتنهام فوزا ساحقا على حساب ضيفه ليفربول، بنتيجة 4-1، اول امس الأحد، على ملعب ويمبلي، في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي لكرة القدم. تقدم هاري كين للسبيرز في الدقيقة 4، وأضاف سون هيونج مين، الهدف الثاني، في الدقيقة 12 . وقلص محمد صلاح الفارق للريدز، بهدف في الدقيقة 24، ولكن السبيرز انتفضوا وسجلوا الهدف الثالث، في الدقيقة 45+3، عن طريق ديلي آلي، ثم اختتم الرباعية، الهداف هاري كين، في الدقيقة 56 . ورفع توتنهام رصيده، بقيادة مديره الفني ماوريسيو بوكتينيو، إلى 20 نقطة، في المركز الثالث، وتجمد رصيد ليفربول، بقيادة مديره الفني يورجن كلوب، عند 13 نقطة في المركز التاسع.

هزيمة ساحقة

الهزيمة الساحقة للريدز جاءت بسبب الدفاع المهتز، والأخطاء الساذجة التي ارتكبها الفريق، خاصة لوفرين، بجانب حالة التألق لهجوم السبيرز السريع، وخاصة هاري كين الذي سجل هدفين، وديلي آلي الذي قدم مباراة ممتازة، بخلاف سون هيونج مين، مع تألق لافت للحارس هوجو لوريس، الذي حرم ليفربول من أكثر من هدف. البداية كانت خاطفة وصاعقة من جانب توتنهام، الذي فرض حصارا هجوميا على دفاع ليفربول، ونجح الهداف هاري كين، بعد مرور 4 دقائق فقط، في تسجيل هدف التقدم من خطأ دفاعي ساذج للريدز، والحارس مينولييه، لينقض كين على الكرة ويهز الشباك. وتمكن الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض، من خلال تمريرة عرضية متقنة، أودعها اللاعب الكوري الشباك في الدقيقة 12 . هدأ إيقاع السبيرز مع محاولات من ليفربول، عن طريق تحركات كوتينيو، وصلاح، الذي نجح في إعادة الريدز للمباراة في الدقيقة 21، عن طريق كرة بينية استغلها بسرعته، وأودعها الشباك ببراعة. ونجح ديلي آلي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45+2، من تسديدة سكنت شباك الحارس مينولييه. بدأ الشوط الثاني بمحاولات هجومية من ليفربول، لتعديل الأوضاع، مع كرة عرضية من صلاح وأخرى من تشامبرلين، بلا خطورة. قبل أن يرد توتنهام بمحاولتين وسط ارتباك دفاعي معتاد للريدز. ونجح هاري كين في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 56، عن طريق كرة انقض عليها في منطقة الجزاء، وحولها لمرمى مينولييه. الهدف الرابع أحبط لاعبي ليفربول وهدأ إيقاع اللقاء، مع تمريرات هادئة من جانب توتنهام، وبدون فاعلية على المرمى سوى تسديدة من كين، أبعدها الحارس مينولييه. وانتفض صلاح ورفاقه بعد مرور 60 دقيقة، ووجه المصري كرة عرضية أبعدها الحارس لوريس، الذي تألق ومنع بمساعدة القائم تسديدة كوتينيو، ثم تصويبة من ميلنر.وأشرك توتنهام اللاعب موسى سيسوكو بدلا من سون هيونج مين في الدقيقة 69 . وحاول صلاح من جديد ولكن بلا خطورة، وقاد سيسوكو هجمة مرتدة للسبيرز، قبل أن يتعرض كين لإصابة غادر على إثرها الملعب، في الدقيقة 88، لصالح زميله فرناندو يورينتي، لينتهي اللقاء بفوز توتنهام.

أرسنال يتلاعب بإيفرتون

على صعيد اخر اكتسح أرسنال، مضيفه إيفرتون (5-2) اول امس الأحد على ملعب جوديسون بارك، بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. سجَّل أهداف أرسنال كل من ناتشو مونريال (40)، ومسعود أوزيل (53)، وألكسندر لاكازيت (74)، وآرون رامسي (90)، وألكسيس سانشيز (95)، فيما سجل لإيفرتون واين روني (12)، وعمر نياسي (93). ورفع رصيد أرسنال، إلى 16 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 8 نفاط في المركز السادس عشر (المؤدية للهبوط). وقد تكتب المباراة السطر الأخير، في مسيرة المدرب الهولندي رونالد كومان مع إيفرتون، بعدما ساءت النتائج بشدة هذا الموسم، وحقَّق بداية هي الأسوأ للتوفيز. دخل أرسنال، اللقاء معتمدًا على خطة (3-4-3)، مستفيدًا من قوته على الأطراف، بداية من الظهيرين هيكتور بليرين، وسياد كولاسيناك، انتهاءً بالجناحين مسعود أوزيل، وألكسيس سانشيز. كان أرسنال هو الطرف الأفضل طوال الـ90 دقيقة، إذ نجح لاعبوه في اختراق دفاعات التوفيز من الأطراف والعمق. وظهر عمل آرسين فينجر مدرب أرسنال، على المستوى التكتيكي جليًا، في المرونة، وتبادل المراكز بين أوزيل، وسانشيز، خلال اللقاء. في المقابل، واصل إيفرتون عروضه المخيبة هذا الموسم، فلولا تألق حارسه، لتكبد التوفيز، هزيمة قياسية على ملعبه. ولعب إيفرتون بخطة (3-5-2)، إلا أنَّها تحولت إلى (5-3-2)، بفضل العمل الهجومي المستمر من أرسنال خلال اللقاء. وبدأ أرسنال اللقاء بحرارة عالية بحثًا عن الهدف الأول، إذ كانت البداية مع كرة أرون رامسي، التي تصدى لها حارس التوفيز جوردان بيكفورد في الدقيقة الثالثة. وفي الدقيقة (12)، وعكس سير اللقاء، خطف واين روني المخضرم، هدف التقدم لإيفرتون، بعدما أطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء على يسار بيتر تشيك، معلنةً الهدف الأول للتوفيز. وتمكَّن ناتشو مونريال من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (40)، بعدما استغل الكرة المرتدة من حارس إيفرتون ليضعها في الشباك. وفي الشوط الثاني، واصل أرسنال هجومه، ضد إيفرتون حيث سجل مسعود أوزيل الهدف الثاني، في الدقيقة (53)، برأسية رائعة لعرضية سانشيز المتقنة. وتعرض إدريسا جاي، لاعب إيفرتون للطرد بعد حصوله على إنذار ثانٍ إثر تدخله العنيف على شاكا في الدقيقة (69)، ليكمل التوفيز اللقاء بـ10 لاعبين. وأضاف لاكازيت الهدف الثالث الجانرز في الدقيقة (74)، بعد هجمة مرتدة سريعة نفذها لاعبو أرسنال بسرعة، حيث وصلت الكرة لأوزيل الذي مررها بدوره للمهاجم الفرنسي الذي وضعها بالشباك بأريحية تامة. وشهدت الدقائق الخمس الأخيرة 3 أهداف، حيث بدأها رامسي بهدف في الـ90، بعدها سجل عمر نياسي الهدف الثاني للتوفيز بعد خطأ مشترك بين مونريال والحارس تشيك في الدقيقة 93، بينما أتم سانشيز خماسية الجانرز في الدقيقة 95 بهدف رائع.