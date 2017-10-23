أتلتيكو يستعيد توازنه بفوز ثمين على سيلتا فيغو

{ مدريد – وكالات: عاد أتلتيكو مدريد، لتذوق طعم الانتصارات في الليجا، بعدما حقق فوزا صعبا خارج الديار على حساب مضيفه سيلتا فيجو، بهدف نظيف مساء اول امس الأحد على ملعب بالايدوس، ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. يدين الروخيبلانكوس بالفضل في هذا الانتصار الصعب لمهاجمه الفرنسي كيفين جاميرو، صاحب الهدف في الدقيقة 28، بعد متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء بقدمه داخل الشباك، ليفتتح بذلك باكورة أهدافه مع الأتلتي هذا الموسم. واستعاد رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني، نغمة الانتصارات مجددا بعد سلسلة من النتائج السلبية في دوري الأبطال والليجا، تعادل وخسارة في التشامبيونزليج وتعادلين في الليجا. وبات رصيد الأتلتي 19 نقطة، ليرتقي مؤقتا للمركز الثالث، في انتظار نتيجة مباراة ريال مدريد (17 نقطة) أمام إيبار الليلة، على ملعب سانتياجو برنابيو. في المقابل، واصل المنافس فشله في تحقيق أي انتصار أمام جماهيره للمباراة الثالثة على التوالي (تعادلين وخسارة)، ويتذوق خسارته الرابعة هذا الموسم ليظل رصيده عند 11 نقطة في منتصف الترتيب (المركز العاشر) لحين انتهاء جميع مباريات الجولة.