إيجابيات وسلبيات الثلاثي المرشّح لجائزة الأفضل

ميسي يتصدّر ورونالدو يتألّق ونيمار يبدع في ليلة الأبطال

{ لندن – وكالات: كالمعتاد، تجتذب جائزة أفضل لاعب في العالم معظم الاهتمام خلال الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي اقيم امس الاثنين في العاصمة البريطانية لندن. ولهذا كان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم ريال مدريد الإسباني والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي هم نجوم الحفل حيث دار الصراع بينهم على هذه الجائزة. ويتمتع كل من اللاعبين الثلاثة بالعديد من الأسباب الإيجابية التي قربته من حلم الفوز بالجائزة هذا العام ولكنه عاني أيضا من عوامل سلبية قد تبعده عن الجائزة. والسطور التالية توضح إيجابيات وسلبيات كل من اللاعبين الثلاثة:

البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني)

الإيجابيات: كان رونالدو أكثر اللاعبين المؤثرين في بطولة دوري أبطال أوربا الموسم الماضي علما بأنها كانت البطولة الأبرز خلال عام 2017.

وأحرز رونالدو عشرة أهداف للملكي في مباريات الفريق بأدوار الثمانية والمربع الذهبي والنهائي ليقوده ببراعة إلى الدفاع عن اللقب الأوربي علما بأنه اللقب الرابع لرونالدو في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال. وقاد رونالدو الفريق الملكي للفوز بالدوري الإسباني، ولعب دورا مهما للغاية في تأهل المنتخب البرتغالي لكأس العالم 2018 بروسيا. السلبيات: خرج مع المنتخب البرتغالي من المربع الذهبي لبطولة كأس القارات 2017 في روسيا كما كان بطلا لقضية تهرب ضريبي حيث مثل أمام القضاء الفرنسي لتهربه من سداد 14.7 مليون يورو (16.7مليون دولار) .

الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)

الإيجابيات: تصدر ميسي قائمة هدافي الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 37 هدفا في 34 مباراة ليقود برشلونة على الاستمرار في المنافسة على اللقب حتى نهاية الموسم. ويدعم موقفه الأداء الرائع الذي قدمه خلال مباراة الكلاسيكو التي قاد فيها برشلونة للفوز 3 / 2 على ريال مدريد في عقر داره في 23 أبريل/نيسان، علمًا بأنه سجل هدفين في هذه المباراة. إضافة لهذا، سجل ميسي ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى الإكوادور ليقود المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز الثمين في الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 وينقذ التانجو الأرجنتيني من الفشل في بلوغ المونديال الروسي.

السلبيات: كان اللقب الوحيد الذي أحرزه في 2017 هو كأس ملك إسبانيا فيما ودع دوري الأبطال الأوربي مع برشلونة من دور الثمانية بالسقوط أمام يوفنتوس الإيطالي. وكان ميسي هو أفضل لاعبي برشلونة في المواجهة مع يوفنتوس ولكن مستواه لم يرتق للأداء المتوقع منه.

البرازيلي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي)

الإيجابيات: كان نيمار هو النجم الأبرز في صفوف برشلونة خلال المواجهة مع سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوربي الموسم الماضي وقاد الفريق الكتالوني لفوز كاسح 6 / 1 على ملعب كامب نو. واعترف نيمار، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 88 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة: إنها المباراة الأفضل في حياتي. وقبل بداية الموسم الحالي، ترك نيمار بصمة في تاريخ كرة القدم عندما أصبح أغلى لاعب في تاريخ اللعبة حيث ترك برشلونة إلى سان جيرمان مقبل سداد النادي الفرنسي لقيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغة 222 مليون يورو. وتألق نيمار منذ اللحظة الأولى له مع سان جيرمان كما لعب دورا بارزا في أن يصبح المنتخب البرازيلي أول المتأهلين لمونديال 2018 عبر التصفيات. السلبيات: مثلما هو الحال لدى ميسي، أنهى نيمار الموسم الماضي بلقب وحيد وهو كأس ملك إسبانيا، ولكن مشكلته الوحيدة هي سيطرة منافسيه ميسي ورونالدو على ساحة كرة القدم العالمية على مدار العقد الأخير. وقد تصبح الفرصة سانحة أمام اللاعب في المستقبل لاسيما وأن سان جيرمان يعمل على مشروع ليكون على قدم المساواة مع الأندية العملاقة ومنها قطبي الكرة الإسبانية.