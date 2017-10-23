مسعود البارزاني وشركاؤه – اوميد عبدالكريم

المشهد كان هكذا.. عشية موعد إجراء إستفتاء الإنفصال عن العراق، هناك طاولة يجلس عليها رئيس منتهي الولاية، يحيط به مستشارون أجانب، وخلفهم يقف بعض نافخي الأبواق، والكاميرا تتجول بينهم وتركز عدستها على وجه سفير أمريكي سابق، ثم تتحول الى وزير خارجية أسبق، ثم الى جنرال متقاعد، وهم يشيرون الى رئيس منتهي الولاية وغاصب للسلطة بأن” إمضي فيما أنت ماض ” ولا تخف نحن والمرتزقة وراءك!. تعود الكاميرا الى الشارع وترصد رجلا هرما يضع أمامه صينية صغيرة عليها حب عباد الشمس يبيعها ليعتاش منها، وعلى مقربته هناك رجل يقارب السبعين يدفع بعربة يضع فوقها كميات من الطماطة المستوردة من سوريا، وبعض الخيار المستورد من إيران، وقدور من اللبن التركي!.. تتحول الكاميرا الى حشد لا يتجاوز عدد أصابع اليدين من المعوقين وأصحاب الإحتياجات الخاصة وهم يعتصمون بعيدا عن أبواب مجلس الوزراء مطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة منذ ستة أشهر ومجموعها لاتتجاوز مائتي دولار!.. ويرن جرس موبايل المراسل الصحفي ويهاتفه مسؤوله في القناة طالبا منه التوجه الى إجتماع ” مهم وتاريخي” تعقده الأحزاب السياسية الكردستانية بمصيف صلاح الدين لاضاءة خبر دعم تلك الأحزاب لعملية الإستفتاء، ويطلب المسؤول من المراسل بأن لاينسى أيضا المرور ببرلمان كردستان لاضاءة الجلسة المسائية المكرسة لمباركة الإستفتاء وشرعنته.

المشهد بعد إستفتاء يوم 25/9 الوزير والسفير والجنرال غادروا مطار أربيل بعد أن حملوا حقائبهم المملوءة بالدولارات المسروقة من عوائد النفط.. والرجل الهرم مازال جالسا أمام صينية عباد الشمس ينتظر من المارة أن يرموا له بربع دينار.وأصحاب الإحتياجات الخاصة وصلتهم البطانيات من عوائلهم ومازالوا معتصمين بعيدا عن الباب النظامي لرئاسة الوزراء.

المشهد اللاحق

قدوم دبابات ومدرعات الحكومة الإتحادية نحو المناطق المتنازع عليها، والمسير الى تخوم ناحية قوشتبة التي تبعد عن أربيل عاصمة إقليم كردستان بثماني كيلومترات.. ثم تشرد عشرات الآلاف من المواطنين في كركوك ومخمور والطوز وخانقين خوفا من القتل والثأر.. وإنهيار العملية السياسية بكردستان.. وظهور دعوات لإزاحة السلطة ومعاقبة رئيس الإقليم وجنرالات الحرب..

المشهد الخارجي

تتسرب من بعيد مقاطع وصور من داخل حفل عشاء يقيمه السفير والجنرال المتقاعد ويتبادلون فيها الأنخاب على شرف الإستفتاء الكردي، وآخرون يودعون رزم الدولارات التي إستلموها نظير مشوراتهم بحسابات بنكية في بلدانهم..ثم إنتهى الفصل.. المسؤول الأول عن هذه الكارثة التي أعادت شعب كردستان الى مئات السنين للوراء، هو رئيس منتهي الصلاحية وغير شرعي وغاصب للسلطة، وكل الذين كانوا معه شركاء له في الجريمة. فالسفير زالماي خليلزاد والجنرال جاي غارنر، والوزير بيرنارد كوشنير والصهيوني بيرنارد ليفي، وسادسهم كلبهم باسط ذراعيه في لندن، هؤلاء جميعا مسؤولون عما حصل حين إستسهلوا على البارزاني إرتكابه لهذا الخطأ القاتل وزجوه في مأزق لاخروج منه.. فإذا بادرت الحكومة الإتحادية بمحاسبة مسعود وأعوانه، فلا يجوز أن تتغاضى عن مسؤولية هؤلاء الأشرار، لأنهم مجرمون بحق شعبنا الكردي وهم مسؤولون قانونيا عن كل قطرة دم سالت بالأحداث الأخيرة سواء من جسد البيشمركة ام من مقاتلي الحشد الشعبي والفصائل العراقية الأخرى.. هذه كانت دماء بريئة سالت من أجل مصالح بعض اللصوص والمرتزقة.

يفترض بالحكومة الإتحادية والجهات القضائية العراقية أن لاتتغافل عن محاكمة هؤلاء الذين تجاسروا على سيادة العراق وإنتهكوا حدوده، وتدخلوا بشكل سافر وغير مقبول بشؤون سياسة الإقليم الذي هو جزء من العراق، وتسببوا بإشعال الحرب والقتال بين أبناء الوطن الواحد، ويجب أن تصدر مذكرات القبض عليهم وتسلم الى شرطة الإنتربول لكي تلاحقهم أينما كانوا لأنهم متورطون بجريمة قتل أبناء الشعب العراقي. ويجب إدراج أسماء شركاتهم بالقائمة السوداء، وإبلاغ المطارات ومنافذ الحدود بمنع دخولهم الى أرض العراق مرة أخرى.

القانون العراقي يساوي بين فاعل الجريمة وشريكه بنفس العقوبة، وعليه لايجوز أن يحاكم مسعود البارزاني وتلاحق أمواله دون ملاحقة شركائه بالجريمة، فمن دمر كردستان وشرد شعبه وقتل الآلاف من أبناء العراق طوال سني حكمه ليس مسعود مصطفى البارزاني وحده، بل كل من عاضده وآزره وساند سياساته الدكتاتورية من سراق النفط وآكلي السحت الحرام وكل من أبقاه على السلطة ضد إرادة الشعب..