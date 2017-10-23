حوار بغداد وأربيل وهيبة الدولة

الشعب الكري جزء من الشعب العراقي والقومية الكردية ثاني قومية في العراق بعد القومية العربية . الى جانب قوميات متعددة اخرى ولكل هذه القوميات حقوق وعليها واجبات.

وقد ناضل الكرد عبر التاريخ عن حقوق يعدونها مشـــروعة ولكن لم تتجاوز الحصول على الحكم الذاتي كما ذكر ذلك الراحل مصطفى البارزاني في اجابـــته عن سؤال حول ماذا يريــــــدون اجاب حكما ذاتيا ولم يـــــقل اريد دولة او نريد انفصالا او استقلالا الا ان الاحداث المتتالية عبر التاريخ تولد ظروفا جديـــــدة ومتغيره تولد رغبات وطموحات جديدة.

وفي اعقاب حرب 1991 وقيام انتفاضة عام 1991 قامت الولايات المتحدة الامريكية بالضغط على العراق باسم حقوق الانسان وارادت اقامة مناطق محمية من قبلها كمناطق امنة وهو اسلوب لرفع يد الدولة من السيطرة على مناطق البلاد كافة امريكا التي لم تراع حقوق الفلسطينيين الذي يذبحون وذبحوا اكثر من مرة امام انظارها لم تكلف حالها يوما لتطالب بالكف عن ذبحهم تطالب الاخرين بتطبيق حقوق الانسان وهو امر يقبله الجميع وليس هناك من يعترض على تطبيق هذه الحقوق واساس العدالة هي كذلك ولكن هل عرف الامريكان والبريطانيون والفرنسيون او الكيان الصهيوني الذي يساند الاخر في الوقت الذي يغــض الطرف عن حقوق الفلسطينيين.

هل عرفوا حقوق العراقيين في العيش الكريم ايام فرض الحصار الشامل على العراق ومحاصرته دوائيا وغذائيا مما ادى الى وفاة اكثر من مليون عراقي بين شيوخ واطفال ونساء ليطالب الرئيس الفرنسي بحقوق الاخرين؟

نعم نحن مع منح الحقوق لمستحقيها ولكن ليس بحوار تحت اشراف دولي او اشراك أيا كان مهما كان هذا المشارك لان ذلك لا ينسجم مع منطق الحوار بين الاهل فبــغداد بمرتبة الاب الذي يحاور اولاده ولا داعي لاشراك اي طرف لان مشاركة الاخرين تخلق اجواء ساخـــــنة وتقف مع هذا ضد ذلك وقد ترتب امور تصبح بمثابة الحقوق ويلزم طرف معين بتنفيذها.

لذا لا ينصح بحوار باشراك اطراف دولية اذ لابد ان تحافظ الدول على هيبتها وان يسود القانون على كل جزء من اجزاء الوطن مع فرض القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية لكل فرد في المجتمع ولذلك من العدالة محاسبة اطراف ادينت عن قضايا وامور عديدة منها ما يتعلق باحتلال المدن من دا عش حيث ادين مسببين لهذه الاحداث كذلك حوادث القتل الجماعي كحادثة سبايكر واحداث اخرى كثيره اضافة الى الاغتيالات وجرائم الفساد المالي ونهب الثروات.

كل ذلك لو يحدث سيكون للدولة هيبتها من خلال فرض القــــــــانون على اي كـــــان وبالتالي عندما تكون هناك مطالبة بمحاسبة احد الاطراف يجب ان يشمل الحساب كل الاطراف ونعني الشخوص المتسببين لهذه الاحداث والتي تتولى احزابهم حمايتهم نتمنى ان يعم الامن والامان في ربوع عراقنا الحبيب بكل قومياته واطيافه ومذاهبه تحت سقف عراق موحد من اقصى شمال زاخو الى اقصى الجنوب .

عمار الربيعي