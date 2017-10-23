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البعد العربي في الإنتخابات المقبلة – مازن صاحب

تنبه النتائج الأولية لزيارات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لكل من السعودية ومصر والأردن الى نموذج متجدد من البعد العربي في الامن الوطني العراقي، ليس ما يرسم في التصريحات المتحزبة ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن أهمية انسحاب ما وصفه بالمليشيات التابعة لإيران، بل في اظهار النموذج العراقي لفهم السياسات الامريكية للمستقبل القريب في الشرق الأوسط الكبير، وانعكاساته على الوضع العراقي ككل، والعلاقة مع إيران بوجه خاص، والسؤال الأهم، هل سيفهم الناخب العراقي ان عراق الغد لابد وان يسير على سكة القطار الامريكية في الشرق الأوسط الكبير وان كانت عرباته إيرانية الهوى والميول.

تكمن الإجابة على ذلك في نتائج زيارات العبادي للرياض والقاهرة وعمان ، اول هذه النتائج، ان العلاقة الاستراتيجية مع واشنطن تبقى هي الحاكمة للسلوك السياسي العراقي وظهور وزير الخارجية الأميركي في الاجتماع التنسيقي الأول العراقي السعودي، وتصريحه المضاد للنفوذ الإيراني، يؤكد ان الساحة العراقية لن تكون الحديقة الخليفة للسياسات الإيرانية بالقدر الذي يمكن ان تؤثر هذه السياسات الامريكية بعد اعلان الرئيس ترامب الحرب على النفوذ الإيراني الذي وافق عليه الرئيس أوباما كنتاج عرضي طالبت به طهران لتحديد ملفها النووي دون إطلاق قنبلتها النووية.

ثاني هذه النتائج، تأكيد وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على موقع “تويتر”: “إلى أي بلد يعود العراقيون الذين نهضوا للدفاع عن أنفسهم لمواجهة تنظيم “داعش”، متابعا أنه أمر “مخجل للسياسة الأمريكية أملتها البترودولار”.

ويظهر تعارض نفوذ كل من الرياض وطهران في تواجد ممثليها في مناطق سورية وعراقية مثل ظهور ثامر السبهان او الجنرال سليماني في المناطق المحررة، تؤكد بان الخطوات المقبلة تشكل حافة الخطر للنفوذ الإقليمي لكلا الدولتين إقليميا.

ثالث هذه النتائج، ان اللعبة الدولية في ثالوث الطاقة والمال والسلاح، تواجه تحديات متجددة في العراق وسورية بوجود نفوذ واضح لموسكو وطهران، وربما تكون هناك رغبة صينية أيضا في تصنيف عالم الغد الى عالم متعدد الأقطاب، لكن هذه الرغبات تصطدم بالموقف الأمريكي المتعنت من بقاء واشنطن القوة المتفردة بإدارة هذا الثالوث الدولي من خلال كارتيلات الشركات متعددة الجنسيات واعتبار البيت الأبيض المدير التنفيذي لمصالحها.

ورابع هذه النتائج في متغيرات عراقية ما زال جمرها تحت رماد التنازع المفزع بين الحكومة الاتحادية والإدارة المحلية في إقليم كردستان لإعادة فرض الدستور من خلال انتشار جديد للقوات الاتحادية في مناطق سيطرت عليها قوات البشمركة ، لكن بعد إطفاء هذا التنازع ، ستظهر استحقاقات جديدة في جميع الكتل البرلمانية على حافة تحديد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في أيار من العام المقبل ، وابرزها تشكيل كتل عابرة للمحاصصة الطائفية والقومية ، وتشكيل مثل هذه الأحزاب القديمة بثوب جديد ، يؤكد بان عقلاء المتصديين للسلطة اليوم قد فهموا اللعبة الأميركية جيدا ، وانهم قادرون على المناورة ما بين فرضيات واشنطن والنفوذ الإيراني .