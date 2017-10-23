الحوار القادم – حسين علي الحمداني

بعد أن تم فرض القانون في كركوك والمناطق الأخرى في سهل نينوى وديالى وصولا لحدود ما قبل حزيران 2014 ،وفرض القانون والدستور لم يأت بعصا سحرية بقدر ما إنه جاء عبر قرار إحتاج لشجاعة كبيرة والتنفيذ تطلب تخطيطا بمستوى عال جدا من أجل حقن الدماء وحفظ المدن من ويلات الحروب وأقساها تلك التي تجري في المدن.

أقول بعد أن عادت ألأمور لواقعها الصحيح جاءت دعوة الحوار من بغداد التي دعا اليها رئيس الوزراء حيدر العبادي ورحبت بها حكومة الأقليم بسرعة وهو ما يعكس رغبة الطرفين لطي ملف استعادة المدن المتنازع عليها وبداية صفحة جديدة،والمواطن العراقي يتساءل مع من سيكون الحوار؟

ومن الذي سيمثل ألأكراد في حوارهم مع بغداد؟هل حكومة الإقليم الحالية التي كانت جزءاً من المشكلة هل بإمكانها أن تكون جزءا من الحل؟تبدو الأمور مبهمة نوعا ما خاصة وإن مفوضية الانتخابات أجلت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الإقليم لأشعار آخر وهو ما يجعلنا نستنتج بقاء ذات المحاورين السابقين،وهنا ألأمر يتطلب أن تكون هنالك حكومة للإقليم تديره بشكل مؤقت حتى تحديد موعد الانتخابات فيه من جانب.

ومن جانب آخر إن المحاور الكردي يجب أن يتجاوز الاستفتاء والغاء نتائجه وهذا ألأمر لا يمكن أن تسلم به حكومة الأقليم الحالية أو تتمكن من تجاوزه في ظل ما يمكن تسميته هيمنة حزب واحد على هذا الملف .

أما الجانب الثاني والمهم الذي يجب أن يكون حاضرا لدى المحاور سواء من الحكومة الاتحادية أو حكومة الأقليم أن لا اتفاقيات على حساب الدستور وأن يضع كل طرف نصب أعينه إن الدستور هو السقف للحوار من أجل تجاوز كل ألأزمات التي كان السبب فيها التجاوز على الدستور وتغليب الاتفاقيات الثنائية التي هي بالتأكيد مخالفة للدستور لكي تكون بديلا عنه.