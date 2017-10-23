كلام * كلام

صور العملات النقدية – فيصل جاسم العايش

العملة النقدية الورقية هي الاساس الاقتصادي لوجود السلع في الاسواق، فلا تستطيع أن تشتري سلعة ما بالمقايضة كما كان يفعل اسلافنا الاولون، بل لابد لك ان تدفع عنها ثمناً معلوماً متفقاً عليه بين البائع والمشتري، وهذا الثمن هو هذه العملة النقدية ذات القيمة التصاعدية من اصغر عملة الى اكبر عملة، فيقتطع البائع ثمن سلعته المتفق عليه لكي يعيد لك ما تبقى من قيمة العملة النقدية اذا كانت فائضة عن قيمة السلعة.

وهذه العملات النقدية تختلف من بلد الى آخر ومن جمهورية الى ملكية ومن إمارة الى سلطة، خاصة في بلداننا، رغم ان الاوربيين وحدوا عملتهم باليورو بدلاً عن عملاتهم التي كانت معروفة قبل قيام الاتحاد الاوربي، في حين ظلت عملاتنا تتراوح بين القرش والجنيه والدينار والريال والدرهم، ولم نستطع ان نضع لنا عملة عربية موحدة، لعدم وجود السوق العربية المشتركة، التي كانت حلماً للاقتصاديين العرب ولكن تضارب السياسات بين اولي الامر في منطقتنا العربية حالت دون ان تتأسس لنا عملة موحدة تجمع المغرب بالمشرق!.

ما أن تخرج من حدود بلدك الى بلد آخر يتحدث لغتك نفسها ويدين بالدين ذاته الذي تؤمن به، وتشدك الى ابنائه عناصر كثيرة، حتى يكون لزاماً عليك ان تفكر بتغيير ما في جيبك من عملة بلدك الى عملة هذا البلد لكي تســـــتطيع ان تســـــــــتقل سيارة اجرة او ان تدفع اجور الفندق الذي ستنزل فيه، ناهيك عن دفع ثمن وجبة من طعام !.

ويظل فكرك مشغولاً بمقارنة الاسعار كما تعرفها في بلدك، بالاسعار الجديدة التي طرحها عليك واقع الحال.

ودائما ما تكون على جهة ما من هذه العملات النقدية صورة شخصية مطبوعة باناقة واتقان تام وغالباً منا تكون لجلالة الملك او السيد الرئيس او سمو الامير او الشيخ المفدى بإستثناء نادرة لشخصية تاريخية من قرون خلت، وغير هؤلاء لا تجد احداً من مبدعيها فلا مصر طبعت عملة نقدية عليها صورة نجيب محفوظ رغم حصوله على جائزة نوبل، ولكن كولومبيا فعلتها، نعم فعلتها حين طبعت صورة غارسيا ماركيز على عملتها النقدية حين فاز بنوبل للآداب ، لان ماركيز عندهم، اهم من كل رئيس وامير وشيخ وملك.