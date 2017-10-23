الإسكان يبحث مع وفد إيراني تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

بغداد – تمارا عبد الرزاق ــ داليـا أحمـد

بحثت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة آن نافع أوسي مع رئيس هيئة تطوير العلاقات الاقتصادية الايرانية والوفد المرافق سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال العمراني, بحضور السفير الايراني في بغداد من ممثلي الشركات الايرانية.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (اوسي بحثت مع الوفد الايراني السبل الكفيلة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تنفيذ المشاريع العمرانــــية الجديدة وخاصة في المناطق المحررة وعموم المحافظات، ومناقشــــــــة الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشاريع الطرق والجسور والبنى التحتية والمجمعات السكنية بأحدث طرق البناء، واستعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات لدخول الشركات الايرانية الرصينة الى العراق من اجل النهوض بالواقع العمراني، مرحبةً بزيـــــــارة الوفد لفتح افاق تعاون جديدة مع الشركات الايرانية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين).

ونقل البيان عن اوسي القول ان (الوزارة تعمل على استقطاب الشركات الاستثمارية الرصينة وتطوير امكانياتها عن طريق مشاركة الشركات العالمية ونقل الخبرات وتجارب الدول المتقدمة في مجال الاعمار والبناء في اعادة اعمار المناطق المحررة وتبادل الخبرات ومنها الشركات الايرانية المتخصصة في مجال الانشاءات والبناء).

من جانبه دعا الوفد الايراني اوسي لزيارة ايران بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك والاطلاع على عمل المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركات الايرانية وامكانية تشكيل لجان عمل مشتركة بين الجانبين لتقوم بدراسة المشاريع المتوقفة والمقترحة وفي عموم المحافظات.واشار البيان ان (الوفد اعرب عن استعداد ورغبة الشركات الايرانية للدخول الى السوق العراقية وتنفيذ مشاريع الاعمار في المناطق المحررة، فيما استعرضت الشركات الايرانية امكانياتها وقدرتها على تنفيذ مشاريع عملاقة في قطاعات البنى التحتية والاسكان والطرق والجسور وتنفيذها وفق احدث المواصفات الفنية).

اعمار مناطق

وعلى صعيد اخر واصلت شركة الفاو العامة العمل باعادة اعمار المناطق المحررة في محافظات نينوى و صلاح الدين والانبار وديالى بتمويل من القرض الطأرئ لآعادة اعمار المناطق المحررة.

وتابع البيان أن (الشركة تواصل اعمالها في محافظة نينوى بأعادة اعمار جسر الموصل الرابع بأشراف دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة والذي يعد من الجسور المهمة كونه يربط ساحلي المدينة الايمن والايسر بكلفة بلغت اكثر من مليار دينار , فضلا عن اعادة اعمار مبنى مدرسة الشورة الابتدائية بواقع 12 صفا بعد تفجيرها من قبل عصابات داعش الارهابية ابان سيطرتها على المدينة),.

وتابع ان (الشركة باشرت في محافظة صلاح الدين باعادة اعمار جسر تكريت – العلم بعد ان تم نقل وتفكيك الجسر العائم من سامراء الى تكريت وصيانته ونصبه ليكون المعبر البديل لاهالي تكريت للتنقل من والى تكريت والدور والعلم وكركوك بكلفة 4,5 مليارات دينار وبأشراف دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة, اما المشروع الاخر في المحافظة هو اعادة اعمار مبنى مدرسة الاشاوس الابتدائية التي ستبنى من جديد).

مشيرا الى ان (الشركة سبق وان انجزت مشروع اعادة اعمار جسري الضلوعية الكبير والصغير في المحافظة المذكورة), واضاف البيان ان (الشركة باشرت في اعادة اعمار مبنى اعدادية صناعة الصقلاوية في محافظة الانبار بكلفة بلغت اكثر من مليار دينار وان ملاكات الشركة سبق وان انجزت مشروع اعادة اعمار جسري الامام ويس السابع والرابع وبأقل من الفترة المقررة للانجاز).

من جهة اخرى تباشر الوزارة بحملة خدمية واسعة استعداداً لإستقبال الزائرين بمناسبة الاربعينية في محافظة كربلاء .