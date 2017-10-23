التجارة تسعى إلى الدخول في مشاريع إستثمارية بمختلف المجالات

شركات لـ (الزمان): فعاليات المعرض فرصة ثمينة لتوثيق العلاقات مع العراق

بغداد- شيماء عادل

تستمر فعاليات معرض بغداد الدولي لليوم الثاني على التوالي بدورتها الـ 44 وسط اقبال واسع من المواطنين على الاجنحة العربية والاجنبية ولاسيما على اجنحة الدول التي تشارك ولاول مرة في هذه الفعاليات مثل السعودي والهنغاري والهولندي وغيرها.

وقال مسؤول شركة الخزف السعودية احمد الصالح لـ(الزمان) امس ان (هذه اول مشاركة بعد انقطاع 27 عاما الا انه شاء القدر في ان نشارك بهذا المعرض والمشاركة رائعة واستقبال العراقيين كان الاروع واعتقد ان هذه المشاركة هي المقدمة للتعاون بين البلدين في كافة المجالات وليست فقط التجارية ). واضاف ان (شركتنا شاركت في المعرض بهذا العام بجميع المنتجات في مجال البناء منها السيراميك والسخانات ومواد صحية وغيرها ).

مؤكدا ان (اقبال المواطنين على الجناح السعودي غير المتوقع وكان رائعا جدا وشعرنا ان المواطنين العراقيين يزورون المعرض لمشاهدة الجناح السعودي). فيما قال مدير عمليات التصدير السعودية حسن عبد العزيز الهزاع ان (شركتنا كبيرة جدا ولها فروع في جميع انحاء العالم وان مشاركتنا في المعرض تعد فرصة كبيرة جدا وجاءت بمبادرة من اشقائنا في العراق وتعد فرصة استثمارية ممتازة ونتوقع ان تكون هناك اتفاقية بين وزير الطاقة والجانب العراقي), واضاف ان (موضوع المشاركة من الجانب السعودي بنحو 60 شركة وان شركة الربيع والتي تمتلك مصنعين مصنع الالبان والعصائر والاخر يخص البقوليات وبالتالي اليوم شاركنا بمنتجاتنا التي نجد اقبالا واسعا عليها في ايام المعرض من قبل الجهات الرسمية والشركات العراقية والمواطنين ولاسيما في اول ايام الافتتاح ونحن نتحدث عن الجناح السعودي نلاحظ ان اقبالا كبيرا جدا يعكس مدى اهتمام البلدين بتوسيع افاق التعاون بين الجانبين ونتمنى ان يكون هناك تعاون تجاري واقتصادي بين الجانبين).

واوضح مستشار شركة عوجان للمرطبات في الدمام سليمان بدر البدر في السعودية ان (المشاركة في معرض بغداد هي الاولى كمعظم الشركات السعودية نعطي صورة واضحة على الوضع الاقتصادي للمملكة ونتعرف رغبة المواطنين في العراق بشان المشروبات التي نقوم بانتاجها).

واضاف ان (مشاركتنا سوف تتكرروتكون متبادلة بين العراق والسعودية ونرحب بهم في المملكة لان هناك شركات كثيرة والمشاركون ما هم الا عينة كون السعودية فيها الاف الشركات والمصنعين والمشاركة هي فاتحة خير والقادم سيكون الافضل).

منتجات سعودية

وقال بندر محمد الغامدي مدير عام المبيعات في شركة حمد عبد الله العيسى واولاده ان (الشركة تمتلك مصانع مختصة بتصدير اجهزة تكييف وتبريد ولنا وكلاء في العراق منذ 16 عاما وتمت المشاركة في معارض خارج العراق بينما في العراق هذه اول مشاركة في الاجهزة الكهربائية المنزلية). فيما شاركت الشركة الاوكرانية في المعرض وقال القائم بالاعمال الاوكراني في العراق ان (اوكرانيا شاركت في هذا العام بشكل واسع في المواد الغذائية والتجارية والصناعية منها انتاج القهوة والمواد الغذائية ولكن بسبب تاخير وصول المنتجات لم يتم عرضها في اليوم الثاني للمعرض واقبال المواطنين جيد الان ولاسيما ان هناك مشاركة للسعوديين ونتمنى ان تكون بغداد دار السلام وتحتضن العالم).

وقال فكتور بولو مسؤول الجناح الهنكاري ان (هذه اول مشاركة لهنكاريا في المعرض ونحن سعداء جدا بمشاركتنا لهذا العام وايضا بوجودنا اخيرا في بغداد وهناك علاقات تجارية جيدة بين البلدين).

ولافتا الى ان (هنكاريا تشارك في المعرض بالاجهزة التكنولوجية وكذلك هناك مجال البناء اضافة الى شركات انتاج المواد الغذائية والشاحنات وهناك حاويات اخرى ستصل فيها معدات انتاجية فضلا عن منتجات اخرى). من جانبه قال وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي في تصريح بمناسبة انطلاق فعاليات الدورة 44 هذا العام بانها (تميزت بمشاركة 18 دولة عربية ودولية فاقت المشاركات للعام الماضي حيث هناك دول اجنبية وعربية شاركت لاول مرة منها السعودية باكثر من 60 شركة بقطاعات مختلفة وايطاليا فضلا عن توسيع الولايات المتحدة لعدد من شركاتها المشاركة وعودة سوريا لمعرض بغداد بعد الانقطاع بسبب الاوضاع الامنية).

مشاريع استثمارية

واضاف ان (الدورة تميزت كذلك بمشاركات تحمل الطابع الاستثماري والسعي للدخول في مشاريع استثمارية داخل العراق اضافة الى مشاركة العديد من الشركات الرصينة المعروفة عالميا وبمختلف التخصصات وان الدورة تتميز بالطابع الثقافي الفلكلوري الذي يعكس الطابع البغدادي والحرف والفنون الشعبية اضافة الى ازدياد اعداد العارضين الاجانب بحدود 600 الى 650),واشار الجميلي الى ان (الدورة 44 لمعرض بغداد تمتاز باطلاق جائزة معرض بغداد الدولي للاعلام لتكريم الاسهامات المميزة للصحفيين والاعلامين الذي ينقلون فعاليات المعرض ويسلطون الضوء على اهمية هذا الحدث الاقتصادي المهم اضافة الى ان ايام معرض بغداد ستشهد اقامة المسابقات وتقديم الجوائز للعوائل العراقية التي ترتاد المعرض مقدمة من الشركات المشاركة في المعرض). فيما شدد نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي, على ضرورة ان يضطلع مجلس النواب ومجلس الوزراء بتشريع القوانين التي تدعم القطاع الخاص وتشجع على الاستثمار دون أي عقــبات أو تلكؤ. وقال في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال افتتاحه الجناح الياباني في المعرض أن (العراق مهيأً لتحقيق قفزة نوعية في المجال الاقتصادي ستجعله من الدول الرائدة والمؤثرة في الاقتصاد العالمي في حال توفر الظروف الملائمة). واضاف ان (العراق يتجه اليوم للاستقرار وأخذ دوره الفاعل والمؤثر في المنطقة)، مشيرا الى (ضرورة ان تتبع ذلك اجراءات اقتصادية من شأنها دعم وتنمية الاقتصاد العراقي وهي ما ينبغي الالتفات اليه).