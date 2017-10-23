التاريخ بين الشك واليقين – ناجح صالح

قال لي صاحبي وهو يحاورني : ما أظن صفحات التاريخ الا كذبة وافتراء ، وأنه ليس في هذه الصفحات شيء من الحقيقة .

حينئذ نظرت اليه نظرة ازدراء وغيظ .. وقلت له مدافعا :

ليس الأمر كما تظن وأرى أنك تجهل الكثير من الحقائق ، ذلك أننا اذا أنكرنا تاريخنا فقد محونا جذورنا ، وكل أمة من الأمم تعتز بتاريخها وتفتخر ، ونحن لنا تاريخنا المعطر بالأمجاد والبطولات ولنا حضارة نعتز بها ونتباهى .

أترانا نلغي هذا التاريخ ونمحوه كأنه لم يكن !

قد يكذب بعض المؤرخين لجهل أو تعصب أو لهوى في نفسه ، غير أن أغلب المؤرخين جاهدوا لمعرفة الحقائق بعد بحث ودراسة حتى يتبين لهم اليقين بصدقها .

ان الحوادث التاريخية لم تتغير ، فمعركة بدر لها زمنها ومعركة اليرموك لها زمنها وهكذا الأمر لبقية الحوادث ، غير أن المؤرخ الذي نقل لنا هذه الصورة رآها من وجهة نظره وما آلت اليه معرفته .. والمؤرخون بشر قد يخطئون وقد يصيبون .

فالسيرة النبوية مثلا لا يمكن لأحد منا أن ينكرها .. فان فعل فقد أنكر أعظم فصل من تاريخنا بأروع صفحاته ..

كما أن القرآن الكريم أسهب في وصف هذه الحقبة وصفا مفصلا دقيقا ورائعا .

حاول بعض المستشرقين الطعن بهذا التاريخ وتشويهه الا أن البعض الآخر منهم كان منصفا فلم يتعد الصدق والأمانة .

وقد حاولت الشعوبية من قبل الاساءة الى هذا التاريخ الا أن المؤرخين المسلمين وقفوا بالمرصاد لهذه المحاولات المسمومة .

ومنذ أن كنا تلاميذ في المدارس تعلمنا أن الفتوحات الاسلامية اتسعت وامتدت الى حدود الصين شرقا والى الأندلس غربا ، ولم يكن وراء هذه الفتوحات مطمع سوى رفع راية التوحيد ونشر العدل ،في حين ارتأى أعداء هذه الأمة بأن الاسلام انتشر بالسيف ، وهو رأي فيه اجحاف وغبن مع حقد سافر .

دام حكم الخلافة العباسية خمسة قرون وأصبحت بغداد قبلة العلماء والأدباء وترعرعت فيها حضارة زاهية مثمرة، كما استمر حكم العرب في الأندلس ثمانية قرون ، وأنشأوا حضارة أنارت ظلمات أوربا وأيقظتها من سباتها .. فهل من أحد ينكر هذه الريادة وهذا الدور التاريخي لحضارتنا !

انها حقائق لا يمكن نكرانها .. ويكاد معظم المؤرخين ينوهون بها ويشيدون .

ان الشواهد حية باقية ما تزال تحمل آثارها ، ولعل ما يزخر به تراثنا من مخطوطات خير دليل على ما نقول .

أما من في قلبه مرض فهو الذي يكذب ويفتري ويعاند .

يقع الاختلاف بين المؤرخين في تقييمهم للحكام ، فمنهم من يقدح بهذا الحاكم ويرى في سيرته مثالا سيئا للاستبداد ، بينما يرى البعض الآخر في هذا الحاكم صورة مشرقة بما في سيرته من محاسن .

انها وجهات نظر في الرؤية نستنبط منها أننا نقع أحيانا تحت تأثير عوامل متعددة أبرزها الانقياد الى العاطفة المتشجنة في النقد فتكون الرؤية في منأى عن الموضوعية .

وقد أجمع المؤرخون المسلمون أن الحروب الصليبية كانت صفحة سوداء من صفحات التاريخ الأوربي بما كانت تحمله من حقد دفين على العالم الاسلامي.

كما أجمع المؤرخون المسلمون على أن المغول الذين أسقطوا بغداد كانوا أقواما وثنية همجية ،وأنهم استباحوا حاضرة الخلافة الاسلامية بما فيها من حضارة بكل وحشية .

فهل من مؤرخ يغاير الحقيقة ليقول أن الصليبيين كانوا على صواب في حملاتهم الظالمة على عالمنا الاسلامي ؟

وهل من مؤرخ يغاير الحقيقة أيضا ليقول أن المغول كانوا رحماء في فتوحاتهم مع الشعوب ، وأنهم لم يسفكوا دما ولم يحرقوا دارا ولم يغتالوا حضارة حينما دخلوا بغداد ؟

انه لا سبيل لنا لمعرفة الحقيقة الا أن نصغي لصوت العقل وأن يكون لنا من المعرفة ما نستوعب به كل ما نتلقاه بعد درس وتمحيص ، وألا يكون حكمنا مسبقا فنجني على أنفسنا وعلى الحقيقة التي تفرض نفسها على أرض الواقع .

ان المؤرخ المحايد الذي يحمل في طياته الرؤية الواضحة هو وحده من يقودنا الى معرفة الصواب من الخطأ ومعرفة الصدق من الكذب ، وبذلك يكون قد أدى الأمانة على أحسن وجه .

وعلى أية حال فانه لا يمكن فصل حاضرنا عن ماضينا لأن ذلك يخل بالمعادلة السليمة بما فيها من قيم روحية والتي يجب التوقف عندها فحسب.