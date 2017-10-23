مزاد علني – سهام فيوري

الا اونا الا دونا الا تري تلك الكلمات نسمعها من رجل يحمل مطرقة تشبه مطرقة القاضي والتي طالما شــــــاهدناها في الافلام المصرية حين يكون المشهد في مزاد علني لبضاعة او تحفة او عقار المهم يكون في مزاد علني.

واخيرا يرسو المزاد لآخر المعلقين والذي يذكر أعلى رقم؟

العراق في مزاد سري ومن يهتف ويضع المطرقة بيده هم بعض السياسيون والذين يبيعون الوطن ولكن بسعر مهما ارتفع فيبقى بخسا لان العراق ارقى واغلى من ان يباع .

يبيعون النفط ولانعلم اين تذهب امواله، ويستلمون اموال جباية الضرائب ولانعلم اين تذهب، ويفرضون ضرائب على رواتب الموظفين وايضا لا نـــــعلم اين تذهب، وحتى اموال العتبات المقدسة لم تسلم منهم.

اين اموال العراق؟

لامدارس حديثة ولا مستشفيات مؤثثة ونظيفة ولاشوارع مبلطة ولاجسور تحل ازمة الازدحام ولامجمعات سكنية تحل ازمة السكن للفقراء ولامترو ولا باصات حديثة ولامسارح ولا سينما ولا اندية رياضية وفق الطراز الحديث ولامكتبات عامة.

اين اموالنا ؟ اين وارداتنا؟ اين صناعتنا المحلية ؟

انتم تبيعون الوطن:

فحين تمنعون اقامة وفتح المصانع المحلية تبيعون الوطن.

وحين تستوردون الخضار والفاكهة ولاتدعمون الزراعة ..تبيعون الوطن

وحين تهملون المستشفيات ولاتهتموا لنظافتها وكوادرها فانتم تبيعون الوطن وحين تهملون التعليم وتجعلون كل ستين طالبا في صف دراسي ..تبيعون الوطن

من انتم ومن اين اتيتم؟

كنا نذهب الى مراكز الشباب ونتعلم الموسيقى ونلعب الرياضة ونمارس هواياتنا مجانا.

كنا نذهب الى السينما ونشاهد الافلام ونستمتع بالمسرحيات في المسارح العامرة ونحلم بالموسم الدراسي الجديد لاننا سنذهب للمدرسة البسيطة ولكنها عامرة بالحب والعلاقات الطيبة والمعلمة الحريصة ودرس الرياضة والفنية .

كل شئ تغير لانكم جئتم تنتقمون من الشعب لم تبنوا ولم تعمروا بل هدمتم حضارتنا وغيرتم حياتنا للاسوأ.

فعلتم كل شيء ولم يبق امامكم الا ان تصيحوا لا اونا الا دونا الا تريه من يزيد ..