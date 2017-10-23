خانقين تدعو موظفيها إلى الإلتزام التام بالدوام الرسمي

ديالى ــ سلام عبد الشمري

دعت ادارة قائمقامية قضاء خانقين في محافظة ديالى جميع موظفيها الى الالتزام التام بالدوام الرسمي ، فيما اكدت ان اهالي القضاء اصبحوا مثالا يحتذى به .

وقال قائممقام القضاء محمد ملا حسن لـ (الزمان) امس انه ( تراس اجتماعا رسميا ضم كافة مدراء الدوائر الفرعية ، حيث تم توجيههم بضرورة الالتزام التام بالدوام الرسمي واداء واجباتهم بصورة صحيحة) .

واشاد حسن بــ ( تكاتف اهالي قضاء خانقين بكافة شرائحهم الاجتماعية كونهم اصبحوا مثالا يحتذى به في جميع انحاء العالم ) .

ومن جانب آخر أعلن عضو مجلس محافظة ديالى عمر الكروي ، عن تشكيل لجنة عليا لإعادة نازحي ناحية جلولاء .

وقال الكروي لــ ( الزمان ) ، تم ( تشكيل لجنة عليا لإعادة نازحي ناحية جلولاء ، برئاستنا وعضوية الدوائر ذات العلاقة، ومنها إدارة الناحية والجهات الأمنية، فضلا عن مكتب وزارة الهجرة في المحافظة ) ،

مرجحا ( حسم ملف عودة نازحين الناحية نهاية العام الجاري 2017 ) .

وأضاف الكروي، أن ( اللجنة باشرت في أداء مهامها وتسلمت نحو 700 طلب للعودة من قبل نازحي جلولاء، حيث أن جميع الطلبات ستخضع لتدقيق امني من قبل الجهات المختصة قبــل إعطاء الضــــــوء الأخضر بالعودة ) .

واكد عضو مجلس ديالى ، أن ( نحو 7 آلاف عائلة نازحة حرمت من العودة لمــــــــنازلها في جلولاء لعامين متتاليين بسبب تهم باطـــــــلة ومحاولة بعض الجهات أجراء تغيير ديموغرافي في الناحية باعتبار أن كل من جرى حرمانهم ينتمون الى مكون معين ) .

ومن جهة اخرى عقدت الادارة المحلية في قضاء المقدادية اجتماعا موسعا ضم ممثلي الدوائر الامنية والدوائر الخدمية في القضاء لمناقشة مضامين قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 244 لسنه 2017 والخاص بإزالة التجاوزات على الاملاك العامة بكافة تفاصيلها وعناوينها .

وقال قائممقام القضاء حاتم التميمي لــ ( الزمان ) امس ان (قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء يلزم الاجهزة الادارية والامنية بضرورة ازاله كافة التجاوزات الموجودة من قبل المواطنين ، مطالبا رؤساء الدوائر بأعداد كشوفات كاملة حول نوع التجاوزات الحاصلة على املاك كل دائرة وتزويد الادارة المحلية بها وخصوصا التجاوزات الزراعية والصناعية والتجارية بالاستناد الى قاعدة البيانات المتوفرة لديها ) .

واكد التميمي ، انه ( تم الاتفاق مؤخرا على ان تقدم هذه الكشوفات خلال فترة شهر واحد ، منوها الى انه سيتم مفاتحه ادارة المحافظة لاستحصال امر اداري بتكليف القيادات الامنية بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء ) .