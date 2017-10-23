مركز المغرب يستأصل ورماً ليفياً من لسان طفل

الرصافة ترسل فريقاً طبياً إلى كربلاء لتأمين زيارة الأربعين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اوعز مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي بأرسال فريق طبي من مختلف الاختصاصات الى محافظة كربلاء لتقديم الخدمات الطبية والصحية الى زوار الاربعينية . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الساعدي خلال اجتماع مجلس الادارة القول ان (الدائرة اعدت خطة متكاملة من النواحي الطبية وهي دعم واسناد دائرة صحة المحافظة من خلال ارسال فريق طبي في مختلف الاختصاصات الطبية فضلا عن ارسال مفرزة طبية وصحية من مختلف العناوين وهي الاعلى بين دوائر الصحة لدعم واسناد الجهات الصحية وتقديم افضل الخدمات الطبية الى زوار الاربعينية)، منوها الى ان (الدائرة ستقوم بنشر العيادات المتنقلة والمفارز الطبية على طوال طريق الزائرين بإلاضافة الى الحملات الاستباقية التي قامت بها الدائرة وستقوم بها في متابعة محطات المياه والمحلات العامة من اجل سلامة ومأمونية الغذاء كما ستقوم وحدات تعزيز الصحة بنشر الرسائل الصحية بين المواطنين). من جهة اخرى نجح فريق طبي في مركز اسنان المغرب التخصصي التابع للدائرة من انهاء معاناة طفل بعد إستئصال ورم ليفي في اللسان . وقال مدير المركز زياد طارق عبد اللطيف في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المريض كان يعاني من ضيق والازعاج في لسانه منذ شهور عدة نتيجة الضغط على الورم الليفي أثناء الأكل وتم اجراء العملية حيث تم استئصال الورم). ونظمت الدائرة في المنتدى الثقافي بشارع المتنبي فعالية تحت شعار شهر التحدي لسرطان الثدي .

سرطان الثدي

وقالت مديرة شعبة السيطرة على سرطان الثدي في الدائرة إيمان جلوب غالي ان (الدائرة وبرعاية من وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود شاركت في هذه الفعالية من أجل توضيح أهمية الفحص الذاتي للثدي والحد من انتشاره الذي بات من الأمراض المنشرة في السنوات الأخيرة نتيجة العوامل المختلفة التي ساعدت على تفاقم الأمراض)،

مشيرة الى ان (اختيار المكان لما له الدور المحوري الذي يمثله وجود عدد كبير من المثقفين ومن كلا الجنسين الذين يساعدون في أيصال المعلومات إلى اكبر عدد من المواطنين الذين يتأثرون بكلامهم).

دور الصحة

من جانبها اكدت مديرة شعبة تعزيز الصحة أنوار حسين عودة ان (الدور المحوري الذي يمثله تعزيز الصحة في نظرة النساء بشأن الأمور الواجب اتباعها بشكل يومي وكيفية الفحص بالصورة الصحيحة سيساعد على التقليل من إنتشار المرض المتفشي بين النساء).

شلل الاطفال

الى ذلك حقق قطاع الرعاية الصحية الاولية في النهروان التابع للدائرة نسبة 84 بالمئة خلال خمسة ايام من حملة شلل الأطفال شبه الوطنية . وقال مدير القطاع احمد صلاح كريم ان (الهدف الكلي لتلقيح الاطفال هو11450 وان الفرق الصحية الثابتة والمتحركة في المراكز الصحية قامت بتلقيح 12953 طفلا دون سنة الخامسة من العمر بلقاح شلل الاطفال خلال خمسة ايام)، واضاف ان (عدد الأطفال الذين تم تلقيهم بالقاح السداسي 1995 طفلا)، واوضح كريم ان (الفرق الصحية قامت بتلقيح531 طفلا لأول مرة وتلقيح 457 من الاطفال النازحين). كما حقق قطاع الرعاية الصحية الاولية في البلديات الاول نسبة 73بالمئة في اليوم الخامس من بدأ الحملة. واعلنت مديرة القطاع شذى جعفر الموسوي ان (الهدف الكلي لتلقيح اطفال هو 115792 وان الفرق الصحية الثابتة والمتحركة في المراكز الصحية قامت بتلقيح 84403 طفلا دون سنة الخامسة من العمر بلقاح شلل الاطفال في اليوم الخام .

وتابعت انه (تم تلقيح ايضا 991 طفلا لأول مرة وتلقيح 54 من الاطفال النازحين وكذلك 284 من الضيوف و40215 من الدور الاخرى). فيما وزعت لجنة توزيع المعينات الطبية في مركز التأهيل الطبي وامراض المفاصل في صدر القناة التابع للدائرة 59 معينة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة . وقال مدير المركزعماد خضير هادي انه (تم فحص ومعاينة المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة وتم توزيع 46 كرسيا متحركا خاصا للمعاقين وكذلك 13 كرسيا تواليت)،

مؤكدا (حرص المركز على تقديم افضل الخدمات لتلك الشريحة من المجتمع).

وأعلن مركز السلام لتأهيل المعاقين عن استقبال نحو 6 الاف معاق مراجع لجنة المركبات . وقال مدير المركز صالح حميد صالح انه (تم تشكيل لجنة خاصة من ثلاثة أطباء لغرض فحص وتحويل المستحقين إلى اللجان الطبية الرئيسة ممن يرغبون بالحصول على مركبات ذات مواصفات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة حيث بلغ عدد المراجعين من الشهر الأول إلى شهر أيلول الماضي 6288 مراجعا وتم تحويل من ينطبق علية الاستحقاق والضوابط حسب القانون والتعليمات بعد عرضه على اللجنة المختصة ترسل نسخة للمركز والشركة العامة للسيارات والكمارك والمرور لغرض تخصيص الرقم والأعفاء الكمركي وهذا الإجراء الذي اتخذ من قبل الوزارة والدائرة لتقليل الروتين والزخم).