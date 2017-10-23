58 شركة تتداول في سوق الأوراق مع إرتفاع في القيمة وعدد الأسهم

خبير لـ (الزمان): إجراء المسوحات السكانية يسهم في تحقيق التنمية

بغداد ــ داليـا أحمـد

بغداد – شيماء عادل

اكد الخبير الاقتصادي مناف الصائغ ان العراق بحاجة الى تعداد سكاني من اجل وضع خطط وبرامج تطويرية تسهم بتحقيق التمنية . وقال الصائغ لـ (الزمان) أمس ان (قياس المسوحات السكانية المتعارف عليها في جميع دول العالم يتم تحديدها كل 10 اعوام من اجل تحديد المعالجات وبناء برامج تخدم المجتمع للايدي العاملة والوصول الى حسابات دقيقة فيما يخص التعليم والوحدات السكنية والصحية وما الى ذلك من الحاجة لتلبية المستوى المعيشي للسكان)، واضاف ان (اخر تعداد سكاني دقيق للعراق جرى في عام 1977)، لافتا الى ان (العراق مر منذ عام 1980 بأزمات وحروب وصراعات انهكت الاقتصاد والمؤسسات الصحية والتمنية وغيرها لذلك نحن بحاجة الى تعداد يوضح مستوى حجم السكان نظرا للمرحلة التي يمر بها البلاد من اجل وضع خطط تسهم في تحقيق التمنية الحقيقية)، داعيا وزارة التخطيط الى (اجراء تعداد سكاني بعد بسط نفوذ الحكومة الاتحادية سيطرتها على بعض المناطق المتنازع عليها لقياس حجم السكان بشكل واسع وتحديد برامج تطويرية للوصول الى المستوى المعيشي المطلوب بالتعاون مع الدول الاخرى لاشراك القطاع الخاص للاستثمار).

تحديث بيانات

فيما اكد الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية العليا للسياسات السكانية في العراق مهدي العلاق أهمية اجراء مسوحات دقيقة لتحديث بيانات السكان ومراقبة معـــــــــدلات النـــــــــمو الحاصلة.

وقال بيان امس ان (العلاق التقى بممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فرانسواز ومدير عام دائرة السكان في الوزارة عقود حسين لمراجعة نتائج المسوحات الماضية التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع الصندوق وتحديث خطط التعاون التي جاءت في الوثيقة الوطنية للسكان بما يتماشى مع معطيات التحولات الديموغرافية التي حدثت بعد احتلال داعش).

تداول اسهم

مشيرا الى (السعي لتنفيذ مسح احصائي للحصول على أحدث الاليات التي تسهم بأنشاء منظومة شاملة تضم الجوانب الصحية وألاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية وغيرها وتنفيذ مخرجات وانشطة السياسة الوطنية للسكان واهمية اجراء مسح دقيق يوضح اعداد المهاجرين الى الخارج فضلاً عن مسح يوضح اثار النزوح التي خلفتها مرحلة داعش على مختلف النواحي). الى ذلك تداولت 58 شركة في سوق العراق للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي محققة ارتفاعا في قيمة وعدد الاسهم المتداولة. وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (السوق نظم خلال الاسبوع المنتهي في التاسع عشر من تشرين الاول من العام الحالي خمس جلسات للتداول في السوق النظامي وأربع جلسات للتداول في السوق الثاني ويبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 101 شركة مساهمة، منها 72 شركة مدرجة في السوق النظامي و29 شركة مدرجة في السوق الثاني)، واضاف أن (السوق تداول خلال جلساته الاسبوع الماضي اسهم 54 شركة موزعة بين 48 شركة في السوق النظامي و6 شركات في السوق الثاني ليصبح عدد الشركات المتوقفة عن التداول لعدم التزامها بتقديم الافصاح السنوي والفصلي للهيئة والسوق 23 شركة).

وأوضح عبد السلام أن (عدد الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي بلغ 35 مليار سهم مقابل 14 مليار سهم للاسبوع الذي قبله مرتفعا بنسبة 149.82 بالمئة فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي 32 مليار دينار مقابل 20 مليار دينار للاسبوع الذي قبله مرتفعا هو الاخر بنسبة 63.31 بالمئة اما مؤشر السوق ISX 60 فأنه اقفل في أخر جلسة من الاسبوع الماضي بـ 149.82 نقطة منخفضا بنسبة 2.81بالمئة عن اغلاقه للاسبوع الذي قبله عندما اغلق على 591.54 نقطة)وتابع (اما بالنسبة لمؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق للاوراق المالية فأن عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غيرالعراقيين للاسبوع الماضي بلغ 30 مليون سهم منخفضا بنسبة 79.39 بالمئة عن الاسبوع الذي قبله، بقيمة بلغت 54 مليون دينار من خلال تنفيذ 37 صفقة على اسهم 8 شركات وأنخفضت القيمة هي الاخرى بنسبة 85.98بالمئة قياسا بالاسبوع الذي قبله وعن عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي فقد بلغ 420 مليار سهم منخفضا بنسبة 92.73بالمئة وقيمته بلغت 235 مليار دينار من خلال تنفيذ 80 صفقة على اسهم شركة واحدة 98.07بالمئة قياسا بالاسبوع الذي قبله).