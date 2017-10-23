أرض النفط والنار.. والأخوة ..والكرامة – قاسم حمزة

العراق مبارك من الخالق الكريم ولترابك قدسية وهبها الله فعليه ولد ابو الانبياء وفي جوفه اجساد الانبياء والاولياء والصحابة والصديقين وعلى ارضك تشع القبب الذهبية والزرق لتحكي للعالم مسيرة الصدق والايثار والاخاء والتسامح ارض اعزها الخالق وجعلها نار تحرق من طمع بها او اراد لها السوء والخراب ومنذ فجر التاريخ بقي العراق عراقاً اندحرالتتر والمغول والفرس والترك والانكليز والان بدأ للمحتل واذنابه كركوك العراق كما عرفه التاريخ شدة الورد والتي تفوح بعطرها وتتباها بالوان وردها عرقا ودينا وطائفتا تشع نارها الازلية نورا لتبديد الظلام وجمرا ولهيبا تحرق بها من يريد الدمار والفرقة فمتى كانت كركوك بمدنها ذليلة لمن كان ارنبا يستجدي المساعدة من دولة العراق ليقاتل طالباني في سنة 1996 فكيف الان يريد ان يصور نفسه بطلا قوميا للكرد واريد ان اعيد واذكره بوضعه وصورته امام مفرزة تفتيش مدخل اربيل وهو رافع يديه الى الاعلى ليقوم الحرس بتفتيشه الامس القريب وليقارن ابن العراق عندما كان البلد ولحكومته الهيبة والقانون والقصاص لمن يعتدي والعصا لمن عصا واقصد العصا هو القانون.

وبين الزمن الذي اصبح به الارنب اسدا يتحدى البلاد والسلطة بل كل العالم عدا اسرائيل ولينظر العراقي ويقارن على الخارطة ومن كان قبل عملية كركوك يحكم فعلا ويلعب بمقدرات العراق ومن كان يستولي على الثروات وخارطة سيطرته من خانقين الى منفذ ربيعه الحدودي في نينوى مع سوريا انه اسما كان العراق وحقيقته هو فقط عراق المنطقة الخضراء بعد ان كان تخشاه دول المنطقه وتحترمه بلدان العالم فكم كان حجم الدمار والسلطة تخفي وتكذب وتغطي على ما يحدث لمجرد ان يرضى برزاني ويدعمهم في البرلمان اما الان فقد عرف الشعب الحقائق وانكسرت شوكة العصاة وتوسع الزخم الوطني لوحدة البلاد وجب عمل الكثير واهمها رفض الحوار من تمرد على الدستور وقرارات البرلمان والمحكمة الاتحاية ومحاكمتهم كخونة والتعامل معهم وفق حدود الحكم الذاتي قبل الاحتلال 2003 وادارة المطارات والمنافذ الحدودية ومؤسسات النفط بسط السيادة على عموم دولة العراق ووفق الدستور والابتعاد عن اساليب الثأر مع الكرد واعطاء الحقوق المنصوص عليها بالقوانين النافذه ووجب الا عودة لكل من تمرد لمواقع السلطة ولا ننسى ماضيهم الاسود والذي توارثوه اب عن جد وهذه قوانين السماء والارض بمعاقبة من يعصي او يتمرد ولا يسمع النصيحة رغم اننا نتوقع ان يحاسبهم الشعب الكردي والذي كشف اساليب النهب والسرقة للثروات وتحويلها الى جيوبهم الخاصة ولاحزابهم وعوائلهم