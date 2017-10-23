ذاكرة مكتبة النهضة في بغداد

بغداد- كمال لطيف سالم

هل يمكن ان نوقف قدرية الحياة واحتمال فعلها المجهول؟… كنت التقي الاستاذ نجاح حياوي في شارع المتنبي حيث تنتصب مكتبة النهضة العربية التي اسسها عبدالرحمن حياوي عام 1957 وكان مقدراً ان اجري حواراً مع نجاح حياوي حول المكتبات في سوق السراي وشارع المتنبي ولكني فوجئت برحيله المفاجئ وتذكر دعاباته وصوته الجهوري الذي يدغدغ اسماع المارة وهنا كان علي ان اتجه الى بديع عبد الرحمن حياوي صاحب المكتبة الشرقية والذي تعاملت معه في طبع مسودات كتبي التي ضاع اكثرها .

عندما دخلت المكتبة شعرت بجو حزين يغطي مساحة الكتب وفي مختلف العناوين وكان بديع يمتص دخان سيكارته بحرقة قلت له:

{ متى بدأت فكرة تأسيس مكتبة النهضة.

– كان وابي في بداية الامر يعمل موظف في مكتبة المثنى لصاحبها الراحل قاسم محمد الرجب وخلال عمله تمرس في عالم الكتب وان كان قبل ذلك له اجتماعات ادبية وتبلورت لديه فكره تأسيس مكتبة وفي عام 1957 تحقق الحلم قي وضع اللبنات الاولى للمكتبة وكنا في بداية الامر نعتمد على الكتب الواردة من مصر وبيروت ومع مرور الايام توطدت علاقات وابي مع الادباء والمثقفين في شتى المجالات فصارت المسودات والعناوين تأتينا لغرض طبعها.

{ هل تذكر اوائل الكتاب الذي تعاملوا مع مكتبة النهضة.

– ادباء لاحصر لهم لعل ابرزهم الدكتور على الوردي و حسين علي محفوظ وجلال الحنفي واحمد مطلوب والشاعر صالح بحر العلوم واسماء اعلام اخرى.

{ هل تم التنسيق بينكم وبعض دور النشر العربية.

– نعم فقد اتصل والدي بدور النشر في مصر وبيروت ولبنان مثل دار العلم للملايين دار الاداب دار الفكر دار القلم والمكتبة العصرية وفي مصر اتفق والدي مع مكتبة مدبولي والنهضة المصرية والدار القومية للطباعة. واخذ الكتاب العراقي يدخل الاسواق العربية عبر المعارض والمهرجانات الثقافية واذكر انه في عام 1963 صدر اول فهرست رسمي لمكتبة النهضة واستمر هذا المطبوع لسنوات.

{ ماهو حجم مساهمة مكتبة النهضة في معارض الكتب العراقية والعربية.

– لقد اشتركنا في معارض كثيرة سواء في العراق اوفي خارجه عبر مطبوعاتنا وقد فازت مكتبة النهضة ثلاث مرات كأحسن ناشر عربي وقد كرم والدي في مصر من قبل الرئيس جمال عبد الناصر.

{ بما يتعلق بسعر الكتاب ومدى اشاعته بين الناس كيف ترون الامر الآن.

– كان الكتاب بضاعة ثمينة ولكنها رخيصة الثمن فكانت مصر تطبع كتباً للجميع الكتاب الذهبي الكتاب الفضي وكنا نستورده مع فرق العملة بين الدينار العراقي انذاك والجينيه المصري فيصل بغداد ليكون سعره مناسباً مع دخل الفرد فكان الجميع يشتري ويقرأ لذا برز ادباء وكتاب لهم شأن في تاريخ الادب العراقي اما الان فالكتاب باهظ الثمن لا قدر للمثقف او القارئ على شرائه.. بعد ان اشيع الكتاب وسرقته واعادة طبعة بعيداً عن الرقابة التي كان لها شأن في طبع الكتاب.

{ نعود الى الراحل نجاح عبدالرحمن حياوي ماذا كان دوره في مكتبة النهضة.

– نعم نجاح رحمة الله هو الاخ الاكبر وهو الذي كان يدير المكتبة بعد وابي وهو من مواليد بغداد عام 1946 تخرج في كلية الادارة والاقتصاد عام1960 وعين بعد تخرجه في المؤسسة العامة للصحافة اي دار الحرية بعدها انتقل الى السياحة واصبح مدير الرقابة المالية.

{ هل عملكم مع الكتب والمكتبات الم يبرز معكم اديب مثلاً.

– اخي نبيل حياوي وهو قاض وله العديد من الكتب في مجال القانون وهي تدرس الان في الجامعات كما خرج والدي اصحاب مكتبات مثل المكتبة الشرقية والمكتبة القانونية.

{ وما بعد عن الراحل نجاح حياوي.

– سوف ننهض في بعض مشاريعه وافكاره التي كان يحلم بها وهو اعدادكتاب شامل عن تاريخ مكتبة النهضة.