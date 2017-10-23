كركوك عادت لسيطرة بعد الإستفتاء – حمدي العطار

لم يكن البارزاني مقامراً محنكاً في لعبة الاستفتاء، فبعد ان خسر المعابر الحدودية والمطارات،اليوم يخسر كركوك، في طريقة مفاجئة وتقريبا بمعركة لم تخضها القطعات العسكرية ضد البيشمركة، اثر الانسحاب السريع من كركوك وسيطرة الجيش والحشد الشعبي على كركوك وهروب المحافظ المقال،وأبرز مظاهر هزيمة البارزاني هو إنزال العلم الكردستاني ورفع العلم العراقي على مبنى محافظة كركوك في ظل ترديد (اللهم صل على محمد وآل محمد)

خسر البارزاني اهم مدن الدولة الكردستانية (الحلم) وكأن لسان حاله يردد لو اخذوا اربيل ولم يسترد كركوك، فلا دولة كردية بدون كركوك وهذا ليس كلامي بل كلام المسؤولين الاكراد!

في الوقت الذي يبدو فيه البارزاني في منتهى الحزن بسبب فقدانه كركوك وهو اكثر حــــــــزنا لانه لا يملك قدرة على أستعادتها أو حتى الهجوم عليها لأنه الان في موقف دفاعي ينتظر الضربة القادمة،فلا يخرجه من هذا المأزق الا أن يحمل حليفه الاتحاد الوطني (مسؤولية الهزيمة) وإتهامهم بالخيانة!وفي هذا المخرج مشكلة أكبر!

من جانب الاخر لا نستطيع ألا أن نتصور ابتسامة العبادي وهو يوفق في العزف على وتر التناقضات الداخلية في كردستان لينسق مع ابناء الطلباني لأيجاد طريقة تحقن دماء الجيش والكرد لتسليم كركوك من دون قتال!

وبذلك سيكون التعامل مع الاتحاد الوطني في مفاوضات الهدف منها عزل البارزاني سياسيا!

ولا اعلم ما كان يتوقعه البارزاني من المواجهة مع الجيش النظامي وما البيشمركة التي ينحصر اجادتها في حرب العصابات ولا تقوى على الحروب التقليدية بالدبابات والمعدات العسكرية الثقيلة، لدى البيشمركة عبر تاريخ طويل فوبيا تاريخية من الجيش العراقي ،والمقاتل الكردي لا يحس بتفوقه ألا أن يكون على قمة الجبل، البارزاني هو وحده من يتحمل مسؤولية الهزيمة لأنه وضع مقاتليه في مواجهة غير متكافئة!

نحن نشعر بالراحة لأن كركوك عادت الى العراق بأقل الخسائر، والان الكل يترقب الخطوة القادمة.

البعض يعتقد بأن الجيش سوف يسعى لأسترداد سهل نينوى وباقي المناطق المتنازع عليها، لكنني لا ارى من السهولة استرداد سهل نينوى بنفس البساطة في استرداد كركوك!

لكن يمكن للحـــــــــكومة ان تتحرك الى (ربيعة) المنـــــــــــطقة الحدودية التي تربط اكراد سوريا بأكراد العراق ،وتعد منطقة استراتجــــــــية عسكريا وسيطرة الحكومة المركزية عليها من الأهمية.

استرداد المطارات والمعابر الحدودية لا يمكن استخدام العمل العسكري فيها،فهو تصرف غير منطقي وغير مقبول من قبل المجتمع الدولي،وقد يكلف الطرفين الكثير من الضحايا، ارى أن الحكومة المركزية سوف تتجه الى التهدئة حتى تستوعب الفرحة الكافية للنصر في عودة كركوك .

وسوف تعتمد على عدم توحـــــــيد الصف الكردي والتناحر الذي سوف يولده الاختلاف بين الاحزاب الكردية وما يسفر منها من مواقف جاهزة لألغاء نتائج الاستفتاء والمفاوضات المعتمدة على الدستور.

وقد يكون في الاتحاد الوطني والتغيير وباقي الاحزاب المعارضة للبارزاني فرصة تاريخية لعزله سياسيا،ويمكن عمق الخلاف يجعل الاقليم الى اقليمين احدهم في اربيل ودهوك والاخر في السليمانية وحلبجة !

والان هل أستوعب البارزاني ومــــــــن يؤيده من الكرد الدرس جيدا بأن سياسة الأمر الواقع لا تنجــــــــح الا بوجود قوة تفوق قوة الخصم.

أو هو يظل يردد بعناد بأن الحرس الثوري وسليماني هم من أسترد كركوك وليس العراقين بكافة التشكيلات العسكرية وبأسلوب مخابراتي وذكاء وخداع مشروع! فالحرب خدعة.