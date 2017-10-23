كركوك تناقش الإرتقاء بمستوى الطلبة

التعليم يطلق إستمارة التقديم إلى الكليات الأهلية

بغداد – داليا احمد

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمارة التقديم الالكتروني الى الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2017 / 2018.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان امس إن (مدة التقديم خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ اطلاق الاستمارة)، واضا ف أن (الطالب يتاح له التقديم لثلاثة خيارات فقط وأن قبوله سيكون على وفق الخيارات المثبتة في استمارة التقديم وعلى اساس المفاضلة في المجموع – المعدل). واوضح العبودي أن (التقديم يتم عن طريق البوابة الالكترونية لدائرة التعليم الجامعي الأهلي )، مشيرا الى ان (على الطالب مراجعة الجهة التي يظهر قبوله فيها لغرض التسجيل في مدة لا تتجاوز عشرة ايام بعد الاعلان الرسمي لنتائج القبول مستصحبا معه الأوراق الثبوتية ووثيقة التخرج).ودعا العبودي (الطلبة الى التمعن في قراءة دليل الجامعات والكليات الاهلية وتحديد الخيارات المناسبة على وفق الحدود الدنيا لمعدلات القبول).

تحديد الخيارات

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى اعلن عن قبول 127 ألفا و474 طالبا وطالبة في الجامعات للسنة الدراسية 2017/2018.وقال العيسى في بيان سابق إن (اجمالي عدد الطلبة المقبولين بلغ 127 ألفا و 474 طالبا وطالبة)، مشيرا الى (وجود زيادة تصل الى 8447 بالقياس الى قبول العام الماضي).

واضاف أن (الحدود الدنيا للمعدلات المقبولة في المجموعة الطبية انخفضت هذا العام الى 95.6 فيما بلغ عدد المقبولين في كليات الهندسة 8648 طالبا وطالبة فيما كان عدد المقبولين في كليات العلوم الصرفة 10527 طالبا وطالبة).

وأوضح العيسى أن (عدد الطلبة المقبولين في الجامعات التقنية بلغ 40659 طالبا وطالبة توزعوا بواقع 35947 في المعاهد و 4712 في الكليات).

وتابع أن (المقبولين الذين تتجاوز معدلاتهم 75 بالمئة فاعلى وظهر لهم قبول في احدى المعاهد فبإمكانهم تعديل الترشيح الى ما يؤهلهم معدلهم من خلال استمارة الكترونية في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة).

داعيا ( الطلبة الى المباشرة بمراجعة الكليات والمعاهد التي تم قبولهم فيها).

ترصين علمي

وعلى صعيد اخراكدت الوزارة انها ومن منهجها في ترصين الجامعات والحفاظ على المستوى العلمي وقيمة الشهادة الوطنية بما ينسجم ومعايير جودة التعليم وتوضيحا لموقفها أمام الرأي العام فان الوزارة تتحفظ على أية مطالبات تهمل مقاييس الحالة العلمية ولا تراعي مستلزماتها.واضاف البيان انه (في الوقت الذي تدعو فيه الوزارة جميع المخلصين الى النظر بعين المسؤولية الى قرارات التعليم والتعاون من أجل الحفاظ على مكانته العليا في العراق فإنها تجدد التزامها بالنظر في حالات الطلبة ذوي السيرة الدراسية الحسنة ولاسيما في المراحل المنتهية وبلورة المعالجات الممكنة للحالات الناتجة عن الظروف الانسانية الحرجة).

ومن جهة اخرى نظمت جامعة كركوك ورشة عمل عن نظام إدارة الكليات الإلكتروني، بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين.

وتابع البيان ان ( الورشة، تهدف الى الارتقاء بمستوى التعليم وإنتاج طاقات لخدمة المجتمع، فضلا عن توفير بيئة حديثة ومتطورة يتمكن من خلالها الملاك الإداري والتدريسي وأولياء أمور الطلبة من التواصل فيما بينهم لمتابعة كل ما يخص الطالب)، واضاف ان ( الورشة، تضمنت تحديد دور المشرفين ومدى سهولة تخصيص امتيازات وصلاحيات كاملة لإدارة النـــــــظام، ودور التدريسيين في الحصول على بيانات الطلبة، وتحديد منهاج والمحاضـــــــرات ووضع الجداول وإجراء الامتحانات أون لاين)، واوضح البيان ان (الورشة اوصت بضرورة تطبيق النظام والإسراع بإدخال البيانات الخاصة بالنظام من قبل مشرفين النظام، وتخصيص رقم موحد لكل طالب كلا حسب كليته)،

نجاح عبدالرحمن حياوي..