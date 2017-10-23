مطار النجف يستقبل 1135 رحلة عربية وإسلامية خلال محرم

النجف – سعدون الجابري

ذي قار – باسم الركابي

سجل مطارمحافظة النجف الدولي إحصائية لأعداد الرحلات وأعداد المسافرين القادمين والمغادرين خلال شهر محرم من هذا العام.

وقال رئيس مجلس إدارة المطار فائد كاظم الشمري في بيان امس ان (المطار سجل إحصائية عن استقبال نحو 1135 رحلة من مختلف الدول العربية والاسلامية خلال شهر محرم )، وأضاف (كما استقبل المطار نحو 132 الفاً و576 من المسافرين الواصلين ونحو 128 الفاً و779 مغادراً عبر المطار).

واوضح البيان ان (المطار أعلن في وقت سابق عن استعداده لاستقبال أكثر من 10 ملايين مسافر سنوياً بعد ان شهد المطار طفرة نوعية من التطور في جميع مرافقه الخدمية).

وتابع ان (المطار انشئ على قاعدة جوية عسكرية سابقة، يضم مبنى الركاب بالمطار بوابتين للمسافرين لإيصال الركاب للطائرة عن طريق الحافلات، وفي 20 تموز 2008 تم افتتاح المطار رسمياً لإستقبال رحلات الطيران القادمة لمدينة النجف.

ويضم مبنى الركاب مكاتب لشركات الطيران والخدمات ومواقف للسيارات وبرج مراقبة وصالة للشحن الجوي وصالة لكبار الزوار، ويدير المطار شركة عقيق القابضة لخدمات الطيران).واضاف ان (متوسط الرحلات من وإلى النجف يبلغ يومياً 19 رحلة حالياً.

وفي أوقات الزيارات، يتضاعف حيث يصل إلى 60 رحلة يومياً يستقبل المطار العديد من أنواع الطائرات).

خدمات جوية

وتابع ان (المطار تم تصنيفه ضمن المرتبة الاولى بين مطارات العراق بحســــــــــب تقارير شركات الطيران واهمها الخطوط الجوية القطرية لخدماته المميزة التي يقدمها للطائرات والمسافرين).

وكانت إدارة المطار اعلنت في وقت سابق عن استقبال ومغادرة أكثر من 1000 رحلة منذ بدء مراسم زيارة اربعينية الإمام الحسين ع ، خلال احد عشر يوم.وقالبيان سابق ان (المطار وبجهود ملاكاته العاملة والاستعداد الكامل من استقبال وتوديع اكثر من 1000 رحلة حاملة على متنها ما يقرب 250 الف مسافر خلال مناسبة زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام وخلال هذه الزيارة ان المطار أجرى كافة التحضيرات من أجل استقبال وتوديع أي أعداد إضافية من خلال توسعة صالات المغادرة والوصول وإنشاء ساحة لوقوف الطائرات إضافة للساحة الموجودة أصلا في المطار).

وعلى صعيد متصل انه بتوجيه من وزير النقل كاظم فنجان الحمامي وبمتابعة مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مـــــــــيران فريد باشرت الشـــــــــركة بتفعيل رحلات الارتباط ( الترانزيت ) من مطار الناصرية الى مطار بغداد الدولي لاغراض السفر الى مختلف بلدان العالم .

وقال فريد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اسعار التذاكر ستكون ثابتة بالنسبة لتذكرة القطاع الداخلي والخارجي اما الهدف من هذه الخطوة فهو تسهيل حركة المسافرين في المحافظات الجنوبية وتقليل عامل الوقت في سفرهم).

مشيرا الى انه ( ومن المرتقب ان تنفذ في المستقبل القريب رحلات مباشرة من مطار الناصرية الدولي الى مختلف مطارات دول العالم بعد الانتهاء من اعمال التوسعة والتطوير التي تعمل عليها الوزارة في هذا المرفق الحيوي)