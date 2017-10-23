خسر الإنسان – غلام محمد هايس

خسر الشيء اي أضاعه و أهلكه والاسم خسر و خسارا و خسران و خسارة ، ومن ناحية الفوز و الخسارة ففي الالعاب الأولمبية تذهب الميداليات الذهبية والفضية و البرونزية لللاعبين الذين يؤدون الأفضل في تلك المسابقات التنافسية ، فالأول يحرز الميدالية الذهبية و الثاني الميدالية الفضية والثالث الميدالية البرونزية . و نتوقع ان الاول سيكون اسعد الجميع والثاني اقل سعادة و الثالث سيكون أقلهم شعوراً بالسعادة و لكن ذلك ليس صحيحاً على ارض الواقع و الغريب ان العكس هو الصحيح .

فوجدوا بالتجربة ان الشخص الذي ربح الميدالية البرونزية هو الأسعد بين الآخرين .

في دراسة نشرت في مجلة النفس الشخصي والاجتماعي لأكثر من أربعين شخصاً من الفائزين بالميداليات الفضية و البرونزية فأظهرت الدراسة ان رابحي الميداليات البرونزية هم الأكثر سعادة من رابحي الميداليات الفضية ، بالاضافة ان سعادة اصحاب الميدالية البرونزية اثناء استلام الجائزة عالية وتبقى كذلك لفترة طويلة و اما اصحاب الفضية فان سعادتهم منخفضة وتبقى كذلك لفترة طويلة و بنفس المستوى وظهرت نفس تلك النتائج في المنافسة في ألعاب أولمبياد لعام (2004). يقول عالم النفس (تشوك ) ان ذلك يعزى الى ان رابح الفضية يتمنى ان يربح الذهبية لو بذل جهداً إضافياً اما بالنسبة للبرونزية فعلى العكس فان الفائز يشعر ان فاز بميدالية و هو الاول على باقي الخاسرين ، ويقول (تشوك) ان المسالة مسالة مقارنة في الحادث الان و ما هو متوقع ان يحدث.

تدل تلك النتائج على ان الانسان الخاسر في هذه الحياة يشعر بالخسارة و يتقبلها و كأنها شيء فطري لانه يقارن ما حدث الان بما هو متوقع ان يحدث و يجب التفكير في الخسارة في ما بعد الحياة او في الاخرة.

وذكرت كلمة الخسر في سورة العصر لانها هنا الخسارة هي قليلة اوكثيرة فان الانسان في خسارة دائمة حتى ابسط الاشياء مثل عمر الانسان فهو في خسارة دائمة قال تعالى في سورة العصر الاية الثانية )إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (وقد استثنت الاية الذين آمنوا لان الفوز والخسارة هو في الاخرة لذلك ذكرت كلمة الخسران وهي المبالغة في الخسارة في الاخرة ففي الاية (11) من سورة الحج ذكر الخسران المبين في خسارة كل من الدنيا والاخرة ، كما ذكرت الاية (15) من سورة الزمر ان الخسران المبين هو خسارة النفس و الاهل يوم القيامة .

و قد ذكرت كلمة تخسير في الاية (633) من سورة هود وفيها يخاطب النبي صالح قومه و تكون الخسارة هنامتبادلة لانه الكل هنا سوف يخسر فَلَو عصا النبي صالح فهذه خسارة لعدة أطراف لنفسه اولا و لقومه فمن ناحية الهداية سوف يخسرون ومن ناحية الناقة التي كانت لهم اية رغم مخالفتهم لامر الله تعالى .

كما ذكرت كلمة خسارا للزيادة في الخسارة ففي للآية (82) من سورة الاسراء فانها تشير الى القران الكريم الذي يستمر بعطائه للمؤمنين بالرحمة والشفاء ولكن الظالمين يزيدهم خسارة ، كما ان كفر الكافرين لا يزيدهم الا خسارا لانهم سيخسروا الدنيا والاخرة .

كما ذكرت الاية (21) من سورة نوح ان الخسارة هي زيادة اضافية بوجود المعصية مع نعمة المال والولد لان المال والولد هي نعمة فاذا وجدت المعصية فانها خسارة حقيقة في الدنيا والاخرة.

وذكرت كثيراً من الايات كلمة الخاسرين الذين كفروا و لم يصدقوا بالقران و الذي يضللوا عن الهداية و الذين يستحبوا الحياة الدنيا على الاخرة و الذين يؤمنوا بالباطل والذين كفروا بآيات الله والذين تلهمم اموالهم واولادهم ، كل هؤلاء هم من الخاسرين .

اما كلمة الاخسرين فقد ذكرت في الذين ضَل سعيهم في الحياة و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا ، و حسن الصنع هو اعلى حالات الاتقان ولكنهم ضَل سعيهم وهؤلاء هم اخسر الناس ، وكذلك الاخسرين الذين أرادوا احراق النبي ابراهيم فأصبحت النار برداً وسلاماً على ابراهيم بل و نجي سيدنا ابراهيم الى الارض المباركة و وهب له اولاداً واحفاداً صالحين.

وخسارة النفس في الاخرة هي من اعظم الاشياء على الإطلاق لذلك تذكر الكثير من الايات الفعل (خسروا) مع (انفسهم ) ، كما ان دخول الجنة في الاخرة يعتبر هو الفوز العظيم او الكبير.