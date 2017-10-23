تكريس الذات في مواجهة الوطنية – جاسم مراد

ثمة ضرورة لقراءة اللوبي الذتي الذي افرزته مرحلة مابعد الاحتلال ، وهو بالضرورة الوجه المقابل للذات الحزبية والوحدانية القيادية لما قبل السقوط ، الاولى تحكمت بالسلطة وباغلاطها وفشلها ونقوصها عن الشعارات ماقبل السلطة.

والثانية ، جعل من السلطة فوق أي شيء ولامصلحة للشعب إلا بعبادة السلطة بكل مأسيها ومضارها وخروقاتها للنفس البشرية وللوطنية العراقية وكان الجميع مرغمين العمل لمصلحة ذات السلطة ومن يقودها ، فالافتراق بين الطرفين هو هامش التحركات والاراء الشعبية وتعدد منــــــــابر الرأي التي يحظى بها الذات الجمعي للسلطة مابعد الاحتلال ، اما مايتعلق بالسلطة ذاتها فانها كرست لخدمة اطراف وجماعات وكتل وشخصيات بذاتها ، وليس لخدمة الشعب .

نحن الان لانواجه ضعف اداء السلطة ، ولاالتراجعات الواضحة والمقصودة في الاداء الاقتصادي والانتاجي ، ولافشل كل مايطرح من المشاريع الخدمية والاساسية منها بالذات ، ولكن المواجهة الحقيقية اصبحت بين الوطنية العراقية وذات الكيانات والاحزاب المتمسكة بالسلطة رغم فشلها ، وهذا الامر يدفعنا للاشارة أنه ما دامت الكتل وشخصياتها اصبحت فوق الوطن وان عملها جار لالغاء الهوية الوطنية وابراز مكانها هوية المذهبية والكتلويات الطائفية والعرقية ، فان الشعور العام اصبح رمادياً في معظم المواقف ، وهذا بالطبع يعطي مساحة اكبر للاهمال في الواجب وفي البحث عن تحقيق مكاسب الذات الشخصية وعدم الاكتراث بتحقيق المتوجب من مصالح المواطنين .

لقد برزت الذات الملعونة ، والدفاع اللامشروع عن شخصيات وكيانات واحزاب بين بعض الناس ، يعكس اساساً ماذهبنا اليه من تكريس للمشهد الشخصاني واضعاف الحالة الوطني كواقع موضوعي جامع وعابر لكل شكليات البروز الشخصي ، وهذه الحالة هي تماما ماحصل قبل التغيير ، حيث الغيت كل المقدسات الوطنية وتم ربطها بشخصانية القائد الاوحد ماقبل التحرير ، ولما كان الاحتلال لم تكن المواجهة المطلوبة لان الشعور الوطني تم تذويبه في سياق الحشد لمصلحة الفرد .

وهنا لانستغرب عندما يريد مجلس النواب تشريع قانوناً لتحقيق مكاسب مالية مضافة ، في هذا الوقت بالذات الذي تعاني فيه الدولة من الافلاس ويعاني الشعب من قهر وضيق وحرمان من ابسط ماتحصل عليه الشعوب المجاورة ، وعندما يتم اهمال العمل في دوائر الدولة ، او عدم النظر والمتابعة لاعمال البلديات وقبول الرشوة لما هو غير جائز من الابنية ، كل ذلك وغيره هونتاج طبيعي لحالة الذات الملعونة التي باتت تكرس من اعلى الهرم الى القنوات التحتية الاخرى .

انظروا الفارق بين مايجري عندنا وما يجري في سوريا ، ففي سوريا عندما يتم طرد الارهاب من منطقة تنزل كل الجهات الخدمية من بلديات وكهرباء وبنائين وعمال ومعهم جماهير المنطقة والمدينة المحررة لاعادتها الى افضل ماكانت ، وبالطبع معهم المحافظ ومدير البلدية وكل المسؤولين ، اما عندنا مع الاسف الشديد الامر نقيض مايحدث في سوريا ، والسبب واضح هو افرازات الانانية والذاتية وغياب الوطنية ، ولعلنا كثيراً مانسمع بان قائد الكتلة أو الحزب أمر بكذا وكذا ، وليس من موجبات حقوق العمل والدولة تحقيق كذا وكذا .ولسنا مغالين عندما نقول لولا مبادرة المرجعية الرشيدة في التصدي لزحف داعش الارهابي ، لكنا نقاتل داعش في ازقة بغداد ، لكون الاندفاعات الوطنية قد غابت واصبحت شخصانية الكتل هي الحاكمية لمفردات المواقف.

ويلاحظ من يريد التأكد ، فلما خرجت الجماهير بعفويتها مطالبة بالتغيير وعبور المحاصصة ومحاسبة النهابين وذلك في عام (2011) اتهمت بشتى النعوت وتم تغييب البعض منهم وواصطفت الكتل في مواجهة ذلك ، والان كل مطلب ياتي خارج الكتل فهو مرفوض من كل الجهات ، لكون شخصانية القيادات الكتلوية لم ترض عنه ، وبسبب هناك بروز لظهور وطني خارج اراداتها ، وهذا بالطبع يضعف قدسية الذات المكرسة للسيطرة على الحكم .