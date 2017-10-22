مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش العراقي السابق 

خمسة قتلى من القوات الأمنية والحشد في مواجهات مع البيشمركة

بغداد- كريم عبد زاير : أصدرت هيئة النزاهة العراقية مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش السابق في البلاد (الكردي )بابكر زيباري، بتهمة الإضرار بالمال العام، وفقا لبيان صادر عن الهيئة الأحد.

وأشار البيان إلى أن هيئة النزاهة «كشفت عن صدور أمر قبض وتفتيش بحقِّ رئيس أركان الجيش العراقيِّ السابق بابكر زيباري، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات». وأضاف أن «أمر القبض الصادر بحق المتهم (بابكر بدر خان شوكت) جاء لتعمده إحداث ضرر بأموال الجهة التي كان يعمل فيها». وأوضح أن «القضية التي حققت فيها الهيئة (…) إبان إشغال المتهم منصبه، إقدامه على إصدار أمر تسليم سبع سيارات تعود ملكيتها الى وزارة الدفاع الى اشخاص مدنيين بصفة (ضيوف الوزارة) بدون وجه حق». ورئيس الأركان السابق، من المخضرمين، التحق بالجيش العراقي عام 1970 وتركه بعدها بثلاث سنوات للانضمام إلى قوات البشمركة فيما قتل خمسة عناصر من القوات الأمنية العراقية وفصائل الحشد الشعبي خلال مواجهات محدودة الأسبوع الماضي، في إطار استعادة مناطق متنازع عليها من القوات الكردية، وفق ما أفادت مصادر رسمية الأحد. وأكدت قيادة العمليات المشتركة في بيان «مقتل اثنين واصابة خمسة من القوات الاتحادية». وأشارت إلى أن هؤلاء سقطوا خلال عملية إعادة انتشار القوات الحكومية السبت في بلدة ألتون كوبري، الواقعة في شمال محافظة كركوك. وتابعت ان هذه البلدة كانت «تمثل قاعدة إرهابية لعناصر حزب العمال الكردستاني التركي وبيجاك» الجناح الإيراني للحزب نفسه، والمصنف «إرهابيا» من الحكومة التركية ودول غربية حليفة لها. وذكر البيان أن القوات الحكومية «تعرضت لنيران هجمات هاون وصواريخ مضادة للدروع قدمتها ألمانيا لقوات البشمركة». بدوره، أشار المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي أحمد الاسدي لوكالة فرانس برس إلى أن «لدينا ثلاثة شهداء، اثنان منهم (سقطا) في سد الموصل وثالث في المواقع النفطية في محافظة كركوك»، لافتا إلى «إصابة أقل من عشرة بجروح».