 حملة حكومية مبكرة لحشد التأييد لولاية ثانية للسيسي

القاهرة – مصطفى عمارة : كثفت القوى المؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تحركاتها للمطالبة بضمان ولاية ثانية للسيسي ، وفى هذا الاطار كشفت مصادر برلمانية ان ائتلاف دعم مصر والذى يشكل الاغلبية فى البرلمان يجرى اتصالات مع الكتل البرلمانية الاخرى للانضمام فى كتلة واحدة لدعم ترشيح السيسى للانتخابات القادمة، فيما كشفت مصادر حكومية ان الوزارات والهيئات الحكومية عقدت خلال الايام الماضية اجتماعات شاركت فيها الاجهزة السيادية تم خلالها الاتفاق على خطة لدعم الرئيس للانتخابات القادمة وتقوم الخطة على ابراز انجازات الرئيس وجهوده فى اقامة المشروعات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى يواجهها وابراز دور مصر فى مواجهة الارهاب كما تعتمد الخطة على اشراك المؤسسات الدينية فى الدعاية من خلال المساجد وابراز دور الرئيس فى مواجهة الارهاب فضلا عن قيام الازهر من خلال وفوده بالمحافظات بعقد ندوات فى مراكز الشباب وغيرها للدعاية للرئيس والتركيز على ضرورة طاعة ولى الامر. وفى تعليقه على تلك الحملات اكد امين اسكندر القيادي بتيار الكرامة فى تصريحات خاصة ان النظام الحالي يعيد سيناريو نظام مبارك فى الترويج من خلال استغلال مؤسسات الدولة فى الدعاية.