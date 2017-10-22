القبض على أغبى اللصوص

واشنطن- الزمان

اعتقلت الشرطة الأميركية في ولاية نيوجيرسي مشتبها بالسرقة قالوا إنه ترك محفظته في مكان الحادث، بحسب أسوشييتد برس.

وتلقت الشرطة بلاغا من معرض مافيس للخصومات على الإطارات، حيث وجدوا نافذة مكسورة في الجزء الخلفي من المبنى.

وتقول الشرطة إنهم لدى عملية التفتيش اكتشفوا سرقة 300 دولار.

وخلال البحث، وجد المحققون محفظة تعود إلى رجل أربعيني، كان يعمل موظفا في المخزن، ليكتشفوا بداخلها المبلغ المفقود مع الرقم المتسلسل.

وبعد ساعات قليلة من السرقة، تمكن ضابطان من اعتقال الرجل ومعه سائق، حيث عادا إلى مكان الجريمة في محاولة العثور على المحفظة المفقودة.