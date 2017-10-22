مقعدك في الطائرة يكشف نوع شخصيتك

باريس – الزمان

هل فكرت يوما لماذا يختار البعض الجلوس في مقعد النافذة أو مقعد المرر في الطائرة؟ خبراء نفسيون أجابوا عن هذا السؤال مؤكدين أن اختيار المقعد يعكس طبيعة الشخصية.

تقول الطبيبة النفسية بيكي سبيلمان إن الركاب الذين يفضلون مقاعد النافذة يرغبون في السيطرة وإخضاع رغبات الآخرين لسيطرتهم، وفق ما أوردت صحيفة «تلغراف» البريطانية السبت. وتضيف سبيلمان أن ركاب مقعد النافدة سريعي الغضب وأكثر ميلا إلى الانعزال، ولفتت أن اختيار هذا المكان يعكس أنانية مفرطة واهتماما أقل بالأخرين.

وفي المقابل، تقول الطبيبة النفسية إن ركاب مقاعد الممر يظهرون انفتاحا على الآخرين ومراعاة لهم وأقل أنانية من ركاب مقاعد النافذة. وأظهرت دراسة أجرتها شركة إكس بيديا المتخصصة في الرحلات أن 55 في المئة من الزبائن يفضلون مقعد النافذة، في مقابل 45 يفضلون مقعد الممر.

وأضافت الدراسة أن 34 في المئة من «أصحاب مقاعد النافذة» مستعدين لدفع مبالغ إضافية لضمان مقاعدهم.