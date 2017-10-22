عفواً أيها الدستور- رافد جبوري

الحل يجب ان يتم ضمن الدستور العراقي. هذه هي العبارة الذهبية هذه الايام والتي يتم تداولها ليس فقط في الخطاب الاعلامي العراقي الحكومي وغير الحكومي عند الحديث عن ازمة كردستان ولكن ايضا على المسرح الدولي. بالاضافة للامم المتحدة ومنظمات دولية واقليمية اخرى اتت الدعوة الى التمسك بالدستور في بيان الخارجية الاميركية حول التطورات في العراق وبسط القوات العراقية سيطرتها على المناطق المتنازع عليها مع اقليم كردستان في خطوات اثارت ابتهاجا كبيرا في اوساط العرب وصدمة في اوساط الكرد. ولكن عن اي دستور تتحدث الولايات المتحدة وهي الشاهد على كل تطورات العملية السياسية التي اقامتها في العراق بعد عام الفين وثلاثة؟

بيان الخارجية الاميركي يبدي قلقه حول الاشتباكات في قضاء التون كبري وهي جزء من محافظة كركوك ولكن حدوده الشمالية تصل الى اطراف مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان. واذا كانت قوات البيشمركة الكردية قد انقسمت بين من تعاون مع القوات العراقية في كركوك وسلمها المواقع الرئيسية فحاز على مديح العرب واستياء الكرد وبين من اثر الهرب وعدم القتال واكتفى بتوجيه اتهامات الخيانة. طبعا يجب ان نذكر هنا ان بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني هي الاخرى انسحبت من مناطق نينوى من غير تفسير واضح ومن غير ان توضح من قام بالخيانة ان كان هناك شئ من الممكن اطلاق صفة الخيانة عليه.

بيعدا عن لغة التخوين التي اعتادت عليها منطقة الشرق الاوسط في تاريخها فنحن هنا نتحدث عن الدستور وهو نص من المفترض انه يمثل العقد السياسي للشعب العراقي او لمكونات الشعب العراقي كما درجت اللغة السياسية في العراق هذه الايام. والدستور هنا هو تحديدا المادة مائة واربعون التي تتحدث عن المناطق المتنازع عليها. البيان الاميركي يقول ان سيطرة القوات الحكومية العراقية على تلك المناطق لا تعني تغيير حال هذه المناطق فهي ستبقى متنازعا عليها ويجب ان تحل اوضاعها وفقا للدستور. ولكن المادة مائة واربعون فيها جدول زمني يفترض اجراء تطبيع للاوضاع ثم احصاء سكاني ثم استفتاء لتقرير المصير على ان يجرى كل ذلك مع نهاية عام الفين وسبعة. يومها حاول الكرد البدء بذلك في البرلمان العراقي لكنهم اصطدموا يتوحد العرب شيعة وسنة رغم خلافاتهم من اجل افشال ذلك التحرك وقد فشل. ومن يومها ينادي الكرد بتطبيق المادة ويرفضون الاقرار بان الزمن تجاوزها لانها مادة دستورية والدستور ملزم بينما تقول حكومات بغداد والعرب ان المادة انتهت وانتهى مفعولها او يتحدث بعضهم بشئ من الدبلوماسية عن انها من الممكن ان تنفذ في وقت ما في المستقبل. وفي العموم فان هناك جدلا في العراق حول السلطة القضائية ودورها وتوجهها وتاريخها وهي الجهة التي من المفترض ان تكون طرفا مفسرا للدستور.

في حالات مثل هذه تكون القوة لمن يسيطر على الارض. في كركوك وهي اهم منطقة متنازع عليها كان الكرد هم المسيطرين لسنوات ولكن العمليات الحكومية الاخيرة والمدعومة بحضور ومشاركة بارزة للحشد الشعبي تحققت بطريقة سريعة وخاطفة وبدون اي مقاومة تقريبا عدا ما حدث في التون كوبري. حقائق جديدة تحققت على الارض من المستبعد ان تتنازل عنها بغداد التي تتمتع بدعم اهم طرفين مؤثرين في العراق وهما اميركا وايران. اما الدستور العراقي فربما يجدر بمن يدعو الى تطبيقه ان يقرأه اولا ويحدد تفسيره.