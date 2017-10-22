الجعفري يطرح في موسكو الموقف من أزمة الإستفتاء وأحداث كركوك

العبادي يحث السيسي على الإسراع بعقد اللجنة الرئاسية المشتركة بين البلدين

القاهرة -مصطفى عمارة

الرياض – الزمان

التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي في القاهرة امس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث معه التطورات في العراق واحداث كركوك والمناطق المتنازع عليها، كما دعا الى الاسراع بانعقاد اللجنة الرئاسية المشتركة بين البلدين. والقاهرة التي وصل اليها العبادي عصر امس قادماً من الرياض هي ثاني محطة خلال جولته الخارجية التي بدأها اول امس وتقوده ايضاً الى الأردن وتركيا وإيران. وكان سفير العراق لدى القاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية حبيب هادى الصدر قد افاد في وقت سابق من يوم امس بأن العبادي سيبحث مع السيسي(آخر التطورات الراهنة في المشهد العراقي مع عودة بسط الأمن والنظام في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها فضلاً عن التعجيل بانعقاد اللجنة الرئاسية المشتركة بين العراق ومصر من أجل المضي قدما نحو استراتيجية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية ولاسيما في مجال الأمن والنفط وكيفية مساعدة مصر للعراق في مجال إعادة إعمار المدن المحررة).وذكرت مصادر ان زيارة العبادي للقاهرة تستغرق ساعات يلتقي خلالها السيسي ليبحث معه العلاقات الثنائية وأزمة كردستان وتطورات المنطقة. والتقى العبادي بنظيره المصري شريف اسماعيل وبحث معه عدداً من الملفات الإقليمية والدولية وسبل تطوير العلاقات الثنائية ومناقشة ملف محاربة الإرهاب. وكان إسماعيل على رأس مستقبلي العبادي في مطار القاهرة. وعقد السيسي امس اجتماعا ضم وزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات العامة وعدداً من المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية على خلفية العملية الإرهابية بطريق الواحات البحرية التي اودت بحياة العشرات من منتسبي اجهزة الامن المصرية يوم الجمعة الماضي. وفي الرياض ، حذر العبادي امس من ان المنطقة لا تحتمل المزيد من التقسيم ولا تحتمل استمرار النزاعات.ونقل بيان لمكتبه عنه قوله خلال الاجتماع التنسيقي بين العراق والسعودية ان(المجلس التنسيقي الاول العراقي – السعودي هو ثمرة الجهود والنيات الطيبة المشتركة التي تعبر عن توجهنا وسياستنا والتي لمسناها في الوقت نفسه من اشقائنا في المملكة وبالاخص من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان)، مشيراً الى ان (هذا المجلس الذي سيكون منعطفا مهما ومنطلقا للتعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا وشعبينا في المجالات كافة).وتابع (لقد اطلقنا برنامجاً لمستقبل المنطقة يقوم على التنمية وبسط الامن بدل الخلافات والحروب التي عانينا منها ويتكون من خمس نقاط اساسية للتنمية واعطاء امل للشباب).واشار العبادي في كلمته الى قضايا اخرى مثل التعاون على محاربة الارهاب والانتصار على داعش وفرض الحكومة الاتحادية سلطتها في عموم البلاد .واضاف (نحن نؤمن ان امننا واستقرارنا واقتصادنا ومصالحنا يجب ان يتم صياغتها بعمل مشترك بين دول المنطقة، فليس هناك دولة تنهض بمفردها وسط محيط مليء بالنزاعات المسلحة والدمار والفقر والمرض)، مبدياً الاستعداد لتوحيد الجهود مع الآخرين (للبدء بعهد جديد من السلام والاستقرار والتنمية واقامة شبكة مصالح تخدم شعوبنا وتعمّق علاقاتنا وتفتح ابواب المستقبل للشباب بدل ان تخطفه عصابات الارهاب والجريمة). وابدى تفاؤله بالمجلس التنسيقي المشترك بين العراق والسعودية وبما سيحققه للشعبين الشقيقين ، وحثّ الوزراء من الجانبين على التعاون والاسراع بتنفيذ الافكار بأقصى جهد ليرى المواطنون هذا الجهد. وترأس العبادي وملك السعودية الاجتماع الذي حضره ايضاً وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي وصل الى الرياض اول أمس السبت.

وألتقى العبادي العاهل السعودي امس وبحث معه السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بحسب بيان لمكتب العبادي افاد بأن الجانبين اشادا بما تحقق من انتصارات على الارهاب . كما بحث العبادي مع ولي العهد السعودي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والاسراع بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأكد المسؤول السعودي الرفيع دعم بلاده لوحدة العراق وبارك الانتصارات التي حققها العراق. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان امس ان الوفد الذي يرافق العبادي في جولته لعدد من يتكون من خمسة أعضاء.وأوضح البيان ان (هذه الزيارة تزامنت مع اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والسعودية والتي تعقد اجتماعها في الرياض .وكانت مصادر مطلعة أفادت بان العبادي سيجري جولة اقليمية تشمل مصر.وكان العاهل السعودي قد اجتمع بتيلرسون امس وبحث معه سير(الأحداث في المنطقة خاصة تنامي الدور الإيراني إضافة إلى التعاون بين الرياض وواشنطن في جميع المجالات). وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قد أعلنت في بيان أن تيلرسون سيتوجه إلى الرياض والدوحة وإسلام آباد ونيودلهي وجنيف خلال المدة 20 إلى 27 تشرين الاول الجاري. واكدت أن الوزير سيشارك في الاجتماع الافتتاحي لمجلس التنسيق بين حكومتي السعودية والعراق في الرياض كما يجتمع مع عدد من القادة السعوديين لمناقشة الصراع في اليمن والنزاع الخليجي المستمر وكذلك إيران وعدد من القضايا الإقليمية والثنائية المهمة الأخرى. من جهة اخرى، يبدأ وزير الخارجية إبراهيم الجعفري اليوم الاثنين زيارة إلى موسكو تستغرق ثلاثة أيام لعقد محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف تتركز على موضوع استفتاء كردستان. وأكدت وزارة الخارجية الروسية عشية الزيارة دعمها الثابت لوحدة أراضي العراق وسيادته، داعية كلا من بغداد وأربيل إلى إطلاق حوار مسؤول وبناء لتخفيف التوتر الحالي بين الجانبين. وقالت في بيان ان الجعفري سيقوم بزيارة إلى موسكو، في المدة مابين 23 – 25 تشرين الأول الجاري، لعقد محادثات مع لافروف تشمل موضوع استفتاء كردستان العراق والتطورات اللاحقة، على خلفيته، بالإضافة إلى بحث المرحلة النهائية للعملية ضد الإرهاب الهادفة إلى القضاء على وجود تنظيم داعش في المنطقة.واضاف البيان إن (الجانب الروسي، في تعامله مع القضايا المتعلقة بالعراق، يدعم بثبات وحدة العراق وسيادته ووحدة أراضيه، وعلى هذا الأساس نحث كلا من بغداد وأربيل على البحث عن حلول مقبولة بالنسبة لكلا الجانبين عبر حوار مسؤول بناء)، مشددًا على أن روسيا (تتبع النهج الرامي إلى حل جميع القضايا والخلافات الداخلية للبلاد من جانب العراقيين بأنفسهم في إطار حوار شامل وبالتوافق مع الدستور بأخذ المصالح القانونية لجميع الطوائف العرقية والدينية للمجتمع العراقي بالحسبان) .