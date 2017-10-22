مذكرة قبض على بابكر زيباري بتهمة الإضرار بالمال العام

بغداد – محمد الصالحي

اصدرت هيئة النزاهة أمر قبضٍ وتفتيشٍ على رئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباري استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، فيما كشفت تقارير عن ضغوط تمارس لاصدار خمس مذكرات استقدام بحق قادة كرد تشمل رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود البارزاني ونجله مسرور ورئيس حكومته نجيرفان البارزاني. وقالت دائرةُ التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة اصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ على رئيس أركان الجيش العراقيِّ السابق بابكر بدر خان شوكت). مبينا أنَّ (أمر القبض الصادر على المُتَّهم جاء لتعمُّده إحداث ضررٍ بأموال الجهة التي كان يعمل فيها).

واضاف ان (القضية التي حققت فيها الهيئة سابقاً وأحالتها إلى القضاء إبَّان إشغال المتهم منصبه، تضمنت إقدامه على إصدار أمر تسليم سبع سيَّاراتٍ تعود ملكيَّتها إلى وزارة الدفاع العراقيَّة لأشخاصٍ مدنيِّين بصفة (ضيوف الوزارة) بدون وجه حقٍّ).يذكر ان ( المادَّة 340 من قانون العقوبات العراقيِّ، نصت على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كلُّ موظفٍ أو مُكلَّف بخدمةٍ عامةٍ أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه).وقالت تقارير اعلامية ان (ضغوطاً تمارس لإصدار خمس مذكرات تشمل رئيس الإقليم ورئيس حكومته وقائد الأمن الوطني وقائدين في البيشمركة).وأضاف أن (اطرافا ترى أن بغداد يجب أن تصدر مذكرات استقدام قادة الإقليم، وأن تدخل القوات العسكرية إلى أربيل لتنفيذ تلك المذكرات، ما يشكل تصعيداً خطيراً للموقف).وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (دار القضاء في خانقين عاودت عملها بعد أن ارتبطت بمجلس القضاء الأعلى في بغداد). لافتا إلى أن (المحكمة عادت إلى ارتباطها الإداري قبل 2003 كإحدى محاكم استئناف ديالى الاتحادية بعد أن ألحقت قبل 14 عاماً بمحاكم إقليم كردستان).

وأضاف أن (رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أجرى زيارة الأسبوع الماضي إلى محكمة استئناف ديالى الاتحادية وبحث مع القضاة هناك آلية إعادة العمل القضائي في دار القضاء في خانقين إلى ما كان عليه قبل العام 2003 وذلك عبر إعادة ارتباط الكوادر الإدارية كافة برئاسة محكمة استئناف ديالى).

وكانت عمليات فرض الامن في كركوك، اعلنت في 18 تشرين الاول الجاري ، عن اعادة الانتشار والسيطرة على قضاء خانقين وناحية جلولاء في محافظة ديالى.