تحذيرات من إختيار أسماء تدين بولائها لنهج المحاصصة

نواب لـ (الزمان): إستحواذ الكتل الكبيرة على المفوضية يقصي المرأة من التمثيل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اتهم عدد من النواب ، الكتل الكبيرة بالاستحواذ على المشهد السياسي من خلال ممارسة الضغوط السياسية لتمرير اسماء مرشحي المفوضية الجديدة واقصاء المرأة والمكونات الاخرى من التمثيل، مؤكدين ان اختيار المرشحين على اسس حزبية هو تكريس لنهج المحاصصة. وقال النائب عن المكون التركماني حسن توران لـ (الزمان) امس ان (الكتل السياسية هي المسؤولة عن سبب تأخير اختيار المفوضية ولاسيما ان القانون ينص على ان يكون التمثيل في المفوضية من جميع مكونات الشعب لكن ما حدث هو ان الكتل الكبيرة استحوذت على المشهد السياسي ومنعت تمثيل التركمان والمسيحيين والمرأة لحسابات حزبية)، واضاف انه (تمت ازاحة المكونات من المفوضية الجديدة وعدم اعطاء تمثيل للنساء ولا للمكونين التركماني والمسيحي وبعض المكونات الاخرى)، مشيرا الى ان (بعثة الامم المتحدة في العراق اعترضت على هذا المشهد كما طالبنا بزيادة مقعدين للتركمان والمكونات الاخرى لكن الكتل الكبيرة رفضت تلك الزيادة رغم انها لم تمثل اي عبء على الحكومة وبالتالي سبب تأخر التصويت على المفوضية هي الاحزاب الكبيرة)، مطالبا بأن (تكون المفوضية الجديدة تمثل جميع اطياف الشعب). من جانبه قال النائب محمد اللكاش لـ(الزمان) امس ان (الكتل السياسية مسؤولة عن تأخير تمرير اسماء المرشحين حيث هناك كتل متنفذة لها تمثيل في المفوضية سواء في التحالف الوطني ام الكردستاني ام اتحاد القوى)، واضاف ان (الكتل المستأثرة بتلك المفوضية لا تستطيع ان تحقق النصاب حتى تتمكن من تمرير الاسماء ولا تتجاوز الثلث اما المعترضون فهم بحدود الثلثين)، واوضح انه (يجب طرح اسماء ترضي الجميع لكن ما عرض هو 37 اسما على اعضاء البرلمان حتى يتم التصويت بطريقة الاقتراع السري وهذا الموضوع يعد تحايلا على الالية من بعض الكتل المتنفذة)، مشيرا الى (انها رتبت اربع قوائم بـ 15 اسما على ان تمرر الاسماء على اعضاء مجلس النواب وكان هناك اعتراضا والاختيار يجب ان يكون من 37 وعلى كل نائب ان يختار تسعة من المفوضين من خلال هذا الامر سيكون هناك توازن وطني)، لافتا الى ان (الاختيار لا يكون على اساس التخندق الطائفي وانما على اسس حزبية لتسويق نفس الوجوه)، مبينا ان (بعض الاحزاب تريد السيطرة على المفوضية الجديدة وهذا لا نسمح به)، داعيا الى (حسم الموضوع دون فرض آلية جديدة في اختيار المرشحين). وحمل النائب هلال السهلاني التحالف الوطني مسؤولية تأخير تمرير المرشحين .

وقال السهلاني في بيان امس إن (التحالف ما يزال يعمل بنهج المحاصصة الحزبية على مدى الحكومات المتعاقبـة ولم يعد بإمكانه التخلي عن هذا النهج ولا مغادرة مسار الانتماءات الحزبيـة والولاءات السياسية) على حد تعبيره. واضاف ان (التحالف أوغل في ترسيخ مفهوم التكتلات الحزبية وتخندقات المحاصصة لتمرير تشريعات القوانين المهمة وبات ذلك الإطار سمة مميزة لعمل التحالف داخل مجلس النواب)، مشيرا الى انه (فضل اعتماد الولاءات الحزبيـة أساسا في اختيار المرشحين للمفوضية وما يزال يضغط بقوة لتمرير لائحة الاسماء التي تدين بولائها لنهج المحاصصة) على حد قوله. محملا التحالف (مسؤولية تأخير تمرير التصويت على المرشحين لإصراره على الدفع بمرشحين متحزبين لا يتقنون غير الولاء لكتلهم السياسية والعمل بنهج المحاصصة التي أضرت بالمجتمع ومصلحة الشعب قبل غيرهم)، وتابع السهلاني أن (أغلب الخلافات والاعتراضات من مكونات التحالف على تشريعات القوانين والقرارات السياسيـة الأخرى مبنية على مصالح حزبية وشخصية وهي بعيدة عن شعارات الإصلاح ومحاربـة الفساد والمفسدين في مؤسسات الدولة التي ينادي بها علنا) على حد زعمه.

من جهة اخرى حددت المفوضية الثاني عشر من ايار المقبل موعدا لاجراء الانتخابات النيابية في البلاد. وأعلن نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي في بيان امس انه (إستنادا للمادة 56 / اولا / ثانياً من الدستور والمادة 7 / اولا من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 التي تنص على اجراء انتخابات مجلس النواب قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة على الاقل) ، لافتا الى ان (الفقرة ثالثا من نفس المادة تنص على ان يحدد موعد اجراء الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية ويصادق مجلس النواب عليه ويصدر بمرسوم جمهوري ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل الموعد لاجرائها بمدة لاتقل عن 90 يوماً لغرض اجراء الاستعدادات المتعلقة بانتخاب البرلمان)، وتابع ان (المفوضية تقترح على مجلس الوزراء ان يكون 12 ايار المقبل موعدا لاجراء انتخاب مجلس النواب لدورته الرابعة).