الجيش يطهّر أبو الجير في صحراء الأنبار ويقتل عشرات الدواعش

بغداد – قصي منذر

تمكنت القوات الأمنية من تطهير منطقة ابو الجير والمناطق الصحراوية القريبة منها في الانبار، فيما ضبطت قوة عسكرية عجلة مفخخة في قضاء عنة غرب المحافظة. وقال مصدر امس ان (القوات الامنية تمكنت من تطهير مناطق المعامل والتلال والمنخفضات القريبة من منطقة ابو الجير التابعة لناحية الوفاء بالأنبار، بعد هروب عناصر عصابات داعش الذين يشكّلون خلايا نائمة في المنطقة).وأضاف أنه (تم نشر العديد من السيطرات الامنية ونقاط التفتيش وابراج المراقبة). مبيناً ان (الهدف من عملية تطهير وتأمين منطقة ابو الجير والمناطق الصحراوية المحيطة بها كون تلك المناطق تستخدمها المجاميع الارهابية في مهاجمة القطعات العسكرية). وقال مصدر امس ان (القوات الامنية خلال عملية دهم وتفتيش، تمكنت من ضبط عجلة مفخخة معدة للتفجير تابعة لتنظيم داعش الاجرامي في قضاء عنة).وأضاف انه (تم تفكيك العجلة دون وقوع اية اصابات بشرية). وقال القيادي في حشد محافظة الانبار عبدالله الجغيفي في تصريح امس ان (عبوة ناسفة كانت موضوعة بجانب احدى الطرق المؤدية الى قضاء الرطبة انفجرت اثناء مرور موكب قائد حشد قضاء الرطبة العقيد ماهر ياسين المحمدي ما ادى الى استشهاده في الحال).وأضاف أن (القوات الامنية سارعت الى اغلاق كافة الطرق المؤدية الى مكان الحادث تحسبا من وجود عبوات ناسفة اخرى موضوعة في مكان اخر). مبينا أن (الانفجار الحق اضرارا مادية جسيمة بالدورية المستهدفة). وفي الموصل قال مصدر امس ان (قوات الشرطة المحلية وبتعاون من الاهالي تمكنوا من اعتقال خمسة من عناصر داعش الاجرامي كانوا مختبئين في أحد المنازل السكنية في ناحية حمام العليل).وأضاف انه (تم نقل الارهابيين لأحد المراكز الامنية للتحقيق معهم ).وفي بغداد قال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين هاجموا نقطة تابعة للحشد العشائري في منطقة الشيخ حمد مما أسفر عن استشهاد احد افراد الحشد واصيب اخر بجروح). واضاف ان (مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية فتحوا نيران أسلحتهم على شخص اثناء مروره في منطقة سويب ببغداد مما أسفر عن استشهاده في الحال).وذكر بيان لوزارة الداخلية امس ان (مكتب مكافحة مخدرات الناصرية بالتنسيق مع خلية استخبارات فوج المهمات الخاصة تمكن بعملية نوعية من إلقاء القبض على شبكة تتألف من أمرتين ورجل تروج مادة الكريستال المخدرة وضبط كمية من المادة المخدرة وأجهزة التعاطي).وأضاف ان (العملية نفذت بعد توفر معلومات عن قيام مجموعة بترويج المخدرات بمدينة الناصرية, مما دعا إلى تشكيل فريق عمل مشترك بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية).وتابع انه (تم اختراق الشبكة بزج عناصر المكتب وخلية الاستخبارات بقصد التعامل والشراء, وتمكن الفريق من إلقاء القبض على متهم بالجرم المشهود وضبط بحوزته ثلاثة أكياس من مادة الكريستال المخدرة).وبين انه (تمت عملية تفتيش منزل المتهم, وإلقاء القبض على زوجته وضبط بحوزتها 20 كيسا من مادة الكريستال المخدرة بعد تفتيشها من قبل العناصر النسوية في الشرطة، وخلال التحقيق تم الاعتراف أن عمليات المتاجرة تتم بالاشتراك مع متهمة اخرى وتم إلقاء القبض عليها). مشيرا الى (عرض المتهمين على قاضي التحقيق وقرر توقيفهم استنادا لإحكام القانون رقم 50 لسنة .(2017