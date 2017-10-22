ألم يحن الوقت ليعلن ترامب خطته في العراق؟ – فاتح عبد السلام

هل بقي للعراق اهمية في الاستراتيجية الامريكية أكثر ممّا هو كائن ومعروف؟ الرئيس الامريكي ترامب أعلن قبل أيام استراتيجيته في التعامل مع ايران،ولعل موقف واشنطن كان أوضح قبل ذلك الاعلان. حيث بات عدم الاعتراف بالتزام ايران بروح الاتفاق النووي كلاماً لا يصلح كدليل حتى في محاكم العالم الثالث أو جلسات الفصل العشائري في العراق. وقبل يومين أعلن ترامب،آخر موقف له من الوضع المشتعل منذ ست سنوات في سوريا، معرباً عن أمله في أن تكون الحرب قد انتهت هناك بنهاية داعش في عاصمته الرقة، ومتوقعاً أن يحل السلام في سوريا. سمعنا من ترامب عن ايران وسوريا، بالرغم من إن الكلام عام، وهو مزيج من الامنيات والتوقعات والاتهامات والشعارات السياسية التي ربما أرعبت اوروبا ولكنها لم تحرك شعرة في رأس ايران . كما لا تبدو دمشق المتقلبة، ذات اليمين وذات الشمال،بين الحضنين الروسي والايراني، مكترثة لكل ما يقال . في أزمة استفتاء انفصال اقليم كردستان عن العراق المستمرة والمتصاعدة، أظهرت واشنطن مواقف المتردد، ولا ندري إن كان التردد خوفاً أم جهلاً أم تقاعساً . نرى واشنطن اليوم،لا تدري هل تلتفت الى حليف كبير ومستقر هو تركيا أم الى حليف صغير حجماً ومهم في خرائط المنطقة الجديدة التي بات رسمها في سوريا أسرع وأوضح مما كان متوقعاً حدوثه في العراق. كما يبدو إن الادارة الامريكية، لا تدري كيف توفق بين اعلانها التمسك بوحدة العراق والتمسك بحق الكرد السياسي في الاستفتاء أو سواه. فواشنطن لم تعد قادرة،كما ادّعت حين احتل العراق، أن تمسك العصا من الوسط، وانّما هي الآن تمسك في كل ساعة بطرف واحد من العصا وتلوح بها، ثم تمسك بالطرف الآخر بعد حين وتلوح بها أيضاً. قبل يومين أو ثلاثة فقط جاء الرد الصريح من وزير الخارجية الامريكي الى أربيل بضرورة الغاء الاستفتاء، بعد أن وصلت التعبئة الشعبية باتجاه الاستفتاء الى خط من الصعب التراجع عنه، ضمن العقلية السياسية في الشرق الأوسط، هل كان ذلك التأخير الامريكي في الافصاح عن الرأي النهائي مدبراً ولتوريط الاقليم بمشكلة مع بغداد، ثم فرض حل على الطرفين تكون واشنطن القاطفة الاولى لثماره، بعد تدهور وضعها المادي والاعتباري في العراق بوجود النفوذ الايراني الذي حسم قضية كركوك على الارض قبل سواه؟ من حق أي مراقب، وقبله أي عراقي، أن يسأل لماذا لم يعلن ترامب موقفاً عملياً لمعالجة أزمة كبيرة في العراق، الذي يفترض أنّه في قلب أولويات واشنطن الشرق أوسطية؟ ألا يستحق العراق أن يخصص له ترامب خطاباً عنوانه، استراتيجيتنا في العراق، ليعرف العراقيون أين أصبحوا، وعلى أي جانب ينامون ويصبحون؟ مادام مفهوم السيادة الوطنية يتلخص بكيل المديح لليد الخارجية التي تمتد في عمق أعماقنا كل يوم.. لتساعدنا؟

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