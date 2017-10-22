بايرن ميونخ ينتصر في مهرجان الفرص الضائعة

الطرد ينقذ النادي البافاري من مداورة هاينكس أمام هامبورغ

{ برلين – وكالات: اكتفى بايرن ميونيخ بهدف واحد، في فوزه على مضيفه هامبورج، اول امس السبت، على ملعب آيميتش أرينا، بالجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم. جاء هدف فوز بايرن ميونيخ عن طريق كورينتين توليسو في الدقيقة (52)، ليرتفع رصيد الفريق البافاري إلى 20 نقطة بالمركز الثاني بفارق الأهداف فقط، عن بوروسيا دورتموند المتصدر. وأضاع بايرن ميونيخ، العديد من الفرص بالشوط الثاني، مستغلاً طرد جيدون يونج، لاعب هامبورج في الدقيقة (39) بعد تدخله العنيف على الفرنسي كومان، جناح الفريق البافاري. بدأ بايرن ميونيخ اللقاء بخطة (4-2-3-1) مع وجود بعض التغييرات كالدفع بخاميس رودريجيز، ورافينيا، وتوليسو، ونيكلاس سولي، بدلاً من توماس مولر، وجوشوا كيميتش، وألكانتارا، وبواتينج على الترتيب. وتأثر أداء الفريق البافاري بهذه التغييرات خاصة في وسط الملعب الذي بدا غير منسجم، فضلاً عن الكثافة العددية للاعبي هامبورج، في منطقة الوسط. ونجح لاعبو هامبورج، في الضغط على حاملي الكرة في وسط بايرن، ما أدى إلى نسبة عالية من التمريرات الخاطئة بين لاعبي الفريق البافاري، وأيضًا افتقاد الهجمات لعنصر السرعة.

خطة هامبورغ

في المقابل، اعتمد هامبورج على خطة (3-5-2) التي تتحول إلى (5-3-2) في الحالة الدفاعية، ونجح لاعبو الديناصورت إلى حد كبير، في إيقاف هجوم بايرن، خاصة في الشوط الأول. لكن لاعبو هامبورج، فشلوا في تطبيق أسلوب الهجمات المرتدة، خاصة مع افتقار مهاجمي الفريق للمسة الأخيرة. وجاءت نقطة التحول بطرد يونج، ونزول توماس مولر بداية الشوط الثاني بدلاً من خاميس رودريجيز غير الموفق وتمكَّن مولر من صناعة الهدف الأول، ورغم خروجه في تبديل اضطراري للإصابة في الدقيقة (55)، إلا أنَّ الفريق البافاري، لم بفقد شراسته الهجومية. كان طرد يونج بمثابة إعلان خروج هامبورج عن الخدمة، وتحول جميع لاعبيه إلى الدفاع أمام البايرن الذي هاجم بكل خطوطه. ونشط كينجسلي كومان، أفضل لاعب في المباراة خلال الشوط الثاني، إذ صنع أكثر من فرصة محققة للتسجيل ولولا سوء الحظ، ورعونة لاعبي البايرن أمام المرمى لخرج هامبورج مهزومًا بنتيجة ثقيلة. وحقق بايرن ميونخ انتصارًا هامًا على مضيفه هامبورج، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اول امس السبت، على ملعب آيميتش أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر البوندسليغا. وجاء هدف فوز بايرن عن طريق كورينتين توليسو في الدقيقة 52، ليرتفع رصيد الفريق البافاري إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن بوروسيا دورتموند المتصدر. وبدأ بايرن اللقاء برتم هادئ وكأنه يبحث عن إيجاد نغمة الاتزان بين خطوطه، عكس المبادرة الهجومية التي تمتع بها خلال المباراتين السابقتين. وهدد أندريه هان مرمى بايرن ميونخ بتسديدة مفاجئة في الدقيقة الثالثة، إلا أنها استقرت في يد الحارس سفين أولريتش. وانتظر بايرن حتى الدقيقة 21، لينفذ أول هجمة خطيرة ضد هامبورج، وذلك عبر جناحه الهولندي آريين روبن الذي استلم تمريرة رائعة من كينجلسي كومان، ليسددها بقوة، إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس. وشهدت الدقيقة 39 تعرض جيدون يونج، لاعب هامبورج لطرد مباشر بعد تدخله العنيف على الفرنسي كومان جناح الفريق البافاري. واستغل لاعبو بايرن الطرد واندفعوا إلى الأمام وسجلوا بالفعل الهدف الأول عن طريق توليسو في الدقيقة 52، بعدما سدد مباشرة، مستغلا تمريرة ذكية من توماس مولر البديل. واضطر مولر للخروج من أرضية الملعب في الدقيقة 55، بعد نزوله مع بداية الشوط الثاني للإصابة ليدخل مكانه تياجو ألكانتارا. وسدد كومان، كرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 67، إلا أن الحارس أمسكها بسهولة. ورد القائم الايمن لهامبورج تسديدة تياجو ألكانتارا الذي استلم عرضية رائعة من روبن قبل أن يصوب بقوة في الدقيقة 71 . وواصل بايرن هجومه بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني، حيث أطلق نيكلاس سولي تسديدة قوية في الدقيقة 72، إلا أنها مرت بجوار القائم الأيسر. وكاد ماتس هوميلز، أن يحرز الهدف الثاني للبايرن من رأسية رائعة في الدقيقة 76 .

إلا أن كرته مرت بجوار القائم الأيسر. وحرم كريستيان ماثينيا حارس هامبورج، روبن، من تسجيل هدف محقق بعدما تصدى لانفراد للنجم الهولندي في الدقيقة 82 . فيما ساند القائم الأيسر هامبورج مجددًا، بعدما تصدى لرأسية الفرنسي توليسو في الدقيقة 83 من عمر اللقاء. وأضاع روبن فرصة جديدة للتسجيل في الدقيقة 88، بعدما استقبل عرضية رائعة من كومان بتسديدة مباشرة داخل منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجوار القائم. وأتم روبيرت ليفاندوفسكي مهرجان الفرص الضائعة للبايرن في الدقيقة 91 بعدما سدد عرضية المتألق كومان بالكعب إلا أن كرته مرت بجوار القائم.