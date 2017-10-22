لاتسيو يحصّن نجمه ويمدّد تعاقده

{ روما – وكالات: أعلن لاتسيو الإيطالي اول امس السبت، تجديد عقد اثنين من نجومه، مكافأة لهما على تألقهما منذ بداية الموسم. وجدَّد نادي العاصمة عقد هدافه، شيرو إيموبيلي، حتى عام صيف عام 2022، من أجل الحفاظ عليه من الأندية التي ترغب في التعاقد معه. كان عقد الدولي الإيطالي، إيموبيلي، ينتهي في صيف عام 2021، علمًا بأنه سجَّل 11 هدفًا بالدوري الإيطالي، و15 هدفًا في جميع المسابقات. كما قام لاتسيو، بتجديد عقد حارسه الألباني، توماس ستراكوشا، حتى عام 2022 . ويتواجد الحارس البالغ من العمر 22 عامًا في أكاديمية لاتسيو من عام 2015 .