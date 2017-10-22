السماوي يبتعد في صدارة البريميرليغ

يونايتد يسقط للمرة الأولى والسيتي يهزم بيرنلي بثلاثية

{ مدن – وكالات: واصل مانشستر سيتي مسلسل انتصاراته وتخطى عقبة ضيفه بيرنلي بثلاثية دون رد، اول امس السبت، على ملعب الاتحاد في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الإنجليزي. ورفع السيتي رصيده إلى 25 نقطة معززا صدارته للترتيب بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، وتجمد بيرنلي عند 13 نقطة في المركز الثامن، بقيادة مدربه شين ديتش. تقدم المهاجم سيرجيو أجويرو (30) من ضربة جزاء، وأضاف المدافع نيكولاس أوتاميندي الهدف الثاني (73) ثم سجل الجناح ليروي ساني الهدف الثالث (75). اللقاء اتسم بصفة عامة بسيطرة من جانب السيتي رغم الإرهاق الذي حاصر كتيبة جوارديولا التي حققت الفوز بأقل مجهود وبإبداع خاص من دي بروين وليروي ساني. بدأت المباراة باستحواذ هادئ من السيتي وتراجع دفاعي واضح من جانب بيرنلي، وسيطر لاعبو الفريق السماوي على مجريات الأمور، وكاد بيرنلي أن يباغت بتسديدة ماكرة من المدافع بين مي مع محاولات من جانب أجويرو ودافيد سيلفا للتسديد مع تمريرات متواصلة من أصحاب الأرض. واضطر بيرنلي لإجراء تغيير مبكر بنزول آشلي بارنس بدلاً من كريس وود في الدقيقة 20 بسبب إصابة الأخير، وأرسل والكر كرة عرضية للسيتي الذي حصل على ضربة جزاء في الدقيقة 30 عن طريق التحام بين نيك بوبي مدافع بيرنلي وبرناندو سيلفا، ليسجل أصحاب الأرض عن طريق أجويرو. أبعد ستونز مدافع السيتي كرة عرضية من جانب بيرنلي ثم وجه أجويرو تسديدة قوية ابتعدت عن المرمى مع إصابة خفيفة للمدافع بين مي، وأصبح الإيقاع أكثر سرعة قبل نهاية الشوط الأول مع تحسن أداء الضيوف وتحررهم. وتألق من فيرناندينيو في إفساد هجمة مرتدة سريعة، وأهدر دافيد سيلفا وقبله أجويرو تسديدتين لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي. حاول بيرنلي مع بداية الشوط الثاني الوصول إلى مرمى مانشستر سيتي بكرة بينية في عمق الدفاعات وسط مطالبات من لاعبي بيرنلي بضربة جزاء، بعدما لمست الكرة يد ديلف.

ضربة رائعة

وأبعد دفاع بيرنلي كرة عرضية خطيرة من جانب دافيد سيلفا قبل أن ينقض عليها أجويرو، ثم فرصة خطيرة من ساني إلى سيلفا الذي سدد في كتف الحارس، قبل أن يحرز المدافع أوتاميندي الهدف الثاني للسيتي من ضربة رأس رائعة في الشباك في الدقيقة 73 . وتمكن ليروي ساني في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75 عن طريق تمريرة بينية رائعة من دي بروين المبدع لتصل إلى الجناح المتألق الذي أودع الكرة في الشباك ببراعة. دفع بيرنلي باللاعب جودموندسون بدلاً من جيف هيندريك، ورد السيتي بتغييرين في الدقيقتين 76 و78 بنزول جابريل خيسوس ويايا توريه بدلا من أجويرو وفيرناندينيو. ودفع جوارديولا في الدقيقة 80 باللاعب جوندوجان على حساب دي بروين. استمرت محاولات السيتي ولكن بإيقاع أكثر هدوءا وتمريرات متواصلة في وسط الملعب مع فرصة ضائعة من جانب المهاجم خيسوس، تصدى لها حارس بيرنلي. وألقى الضيوف آخر أوراقهم بنزول أشلي ويستوود بدلاً من ستيفن ديفور في الدقيقة 84 . وأهدر بيرنلي محاولة عن طريق البديل جودموندسون، ثم أضاع خيسوس وساني محاولتين للسيتي لينتهي اللقاء بفوز سهل لأصحاب الأرض.

سقوط الشياطين

من جهة اخرى حقق فريق هدرسفيلد تاون مفاجأة كبيرة بالفوز، اول امس السبت، على مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب جالفارم ستاديوم، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي. سجل هدفي هدرسفيلد، آرون موي، في الدقيقة 28، وديبوتر، في الدقيقة 33، فيما تمكن راشفورد من تقليص الفارق، في الدقية 78 . بهذا الفوز يرتفع رصيد هدرسفيلد للنقطة 12، في المركز التاسع، فيما يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 20، ويظل في المركز الثاني، خلف مانشستر سيتي، بفارق خمس نقاط. بدأ الشوط الأول بهجوم ضاغط من الضيوف، لافتتاح النتيجة مبكرًا، عن طريق أشلي يونج، الذي أرسل كرة عرضية للوكاكو، ولكن الأخير سددها خارج إطار المرمى. ومن خطأ قاتل تمكن آرون موي من استخلاص الكرة، من ماتا، في وسط الملعب، وانطلق بهجمة مرتدة انتهت بالهدف الأول لهدرسفيلد، بعد أن تابع موي تصدي دي خيا لتسديدة إينسي. وتستمر الأخطاء الفردية من لاعبي اليونايتد، وفي الدقيقة 33 أخطأ البديل لينديلوف، في التعامل مع كرة حارس مرمى هدرسفيلد الطويلة، لتصل لديبوتر الذي راوغ دي خيا، وأسكن الكرة الشباك، ليعلن تقدم أصحاب الأرض بثنائية نظيفة. لم تكن ردة فعل الشياطين الحمر مثل التي توقعها جمهور الفريق، إذ استمر اللاعبون في إرسال التمريرات القصيرة، دون تسديد أي كرة بين القائمين والعارضة. وفي الدقيقة 38 احتج لاعبو اليونايتد على حكم المباراة، بعدما رفض احتساب ركلة جزاء لصالح هيريرا. وخلال الشوط الثاني، قام مورينيو بإجراء باقي تغييراته، بنزول مخيتاريان وراشفورد، بدلًا من مارسيال وماتا، الحاضر الغائب عن المباراة.أدى نزول مخيتاريان لتحريك وسط ملعب اليونايتد، بالإضافة لتحركات راشفورد ولينجارد على طرفي الملعب، لكنها لم تسفر عن أي فرص خطيرة على مرمى لوسي، في ظل الالتزام الدفاعي الكبير للمنافس.وأرسل لوكاكو كرة عرضية رائعة، داخل منطقة الجزاء، لتجد رأسية راشفورد، الذي قلص الفارق في الدقيقة 78.وعلى الرغم من استحواذ مانشستر يونايتد على الكرة، طوال الشوط الثاني، إلا أن هجماته لم تسبب خطورة تذكر.وكاد دي خيا أن يكمل مسلسل الأخطاء الفردية في الدقيقة 88، بعدما خرج من مرماه بشكل خاطئ، ما كان سيكلفه هدفًا في شباكه. وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، كاد لوكاكو أن يعدل النتيجة، لكن دفاع هدرسفيلد نجح في التصدي له، ليحرز الفريق انتصاره الثاني هذا الموسم في البريميرليج.